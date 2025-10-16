ETV Bharat / state

ગુજરાત મંત્રીમંડળના વિસ્તરણનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, જુનાગઢમાંથી એક ધારાસભ્ય મંત્રી બને તેવી પૂરી શક્યતા

17 ઓક્ટોબરે જુનાગઢ જિલ્લાના કોઈ એક ધારાસભ્યને સરકારમાં મંત્રી કે સંસદીય સચિવ જેવા પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે તેવી પૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 1:22 PM IST

જુનાગઢ: આવતી કાલે 17 ઓક્ટોબરે રાજ્ય મંત્રી મંડળનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાંથી કેટલાક મંત્રીઓને પડતા મૂકવામાં આવી શકે છે, તો કેટલાક ધારાસભ્યોને મંત્રી તરીકે મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરાઈ શકે છે. મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણને લઈને આવતી કાલે 17 ઓક્ટોબરે જુનાગઢ જિલ્લાના કોઈ એક ધારાસભ્યને સરકારમાં મંત્રી કે સંસદીય સચિવ જેવા પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે તેવી પૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. જેમાં માંગરોળના ધારાસભ્ય ભગવાનજીભાઈ કરગઠીયા, જુનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા અને માણાવદરના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી પૈકી કોઈ એકને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે.

રાજ્ય મંત્રીમંડળ પરિષદનું વિસ્તરણ

17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેને લઈને કેટલાક વર્તમાન પ્રધાનોને રાજ્ય મંત્રીમંડળમાંથી દૂર કરવામાં આવી શકે છે. તો કેટલાક ધારાસભ્યોને રાજ્ય મંત્રીમંડળમાં પ્રધાન તરીકે સામેલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આજ સાંજ સુધીમાં રાજ્ય મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને પ્રધાનોને પડતા મૂકવાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ જશે, ત્યારે રાજ્ય મંત્રી પરિષદના વિસ્તરણને લઈને જૂનાગઢ જિલ્લાના કોઈ એક ધારાસભ્યને રાજ્ય પ્રધાન મંડળમાં મંત્રી કે સંસદીય સચિવ તરીકે સામેલ કરવામાં આવે તેવી પુરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે, જેને લઈને જુનાગઢના ભાજપ વર્તૂળમાં ચર્ચાનું બજાર ગરમ થયું છે.

જુનાગઢ જિલ્લાને મંત્રી પરિષદમાં મળી શકે છે સ્થાન

જુનાગઢ જિલ્લાને મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ સમયે તક મળી શકે છે, જો કુંવરજી બાવળીયાને મંત્રીમંડળમાંથી દૂર કરવામાં આવે તો કોળી જ્ઞાતિમાંથી આવતા ભગવાનજીભાઈ કરગઠિયાને સ્થાન મળે તેવી પૂરી શક્યતા ,છે તેઓ RSSના ચુસ્ત સ્વયંસેવક હોવાની સાથે અત્યાર સુધીમાં ત્રીજી વખત માંગરોળ બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે,

તો બીજી તરફ જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને પણ લેઉવા અને કડવા પાટીદાર સમીકરણમાં રાજ્ય મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળે તેવી પૂરી શક્યતા છે. સંજય કોરડીયા પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે. તો માણાવદરના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીને રાજ્ય મંત્રી પરિષદ માં સંસદીય સચિવના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે તેવી પણ પૂરી શક્યતા જોવા મળે છે. સંજય કોરડીયા અને અરવિંદ લાડાણીમાંથી કોઈ એક ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં પ્રધાન કે સંસદિય સચિવ તરીકે સામેલ કરવામાં આવી શકે છે.

રૂપાણી સરકારમાં જૂનાગઢ જિલ્લાનું હતું પ્રતિનિધિત્વ

રૂપાણી સરકારમાં કેશોદના ધારાસભ્ય દેવાભાઈ માલમને રાજ્યમંત્રી તરીકે સામેલ કરીને મંત્રીમંડળમાં જુનાગઢ જિલ્લાને પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવ્યું હતું, રૂપાણી સરકારના રાજીનામાં બાદ જુનાગઢ જિલ્લામાંથી કોઈપણ ધારાસભ્યને મંત્રી પરિષદમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી, ત્યારે શુક્રવારે રાજ્ય મંત્રી પરિષદનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં રાજકીય રીતે વર્તમાન સ્થિતિમાં ખૂબ જ મહત્વના બનેલા જુનાગઢ જિલ્લા માંથી કોઈ એક ધારાસભ્યને મંત્રી પરિષદમાં સામેલ કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતાઓ છે.

