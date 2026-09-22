ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠનાત્મક જવાબદારીઓની જાહેરાતનો દોર શરૂ, પ્રદેશથી લઈને ઝોન અને જિલ્લા સુધી નવી ટીમ જાહેર
OBC મોરચામાં પ્રકાશ મોદી સહિત 21 પદાધિકારીઓ, રાજુભાઈ ચૌધરી મહામંત્રી, IT, સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયા વિભાગના સંયોજકો પણ જાહેર થયા છે.
Published : September 22, 2026 at 3:12 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠનાત્મક જવાબદારીઓની જાહેરાતનો દોર શરૂ થયો છે. પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પ્રદેશથી લઈને ઝોન, જિલ્લા અને વિવિધ મોરચા સુધી નવી જવાબદારીઓની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે ભાજપના OBC મોરચાની નવી ટીમ તેમજ IT, સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયા વિભાગના હોદ્દેદારોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
પ્રદેશ ભાજપની જાહેરાત મુજબ પૂર્વ ધારાસભ્ય સુરેશભાઈ પટેલને પ્રદેશ પ્રવાસ, બેઠક અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેઓ કર્ણાવતી જિલ્લા સાથે સંકળાયેલા છે. જ્યારે મનીષભાઈ પટેલને પ્રદેશ સંયોજક તરીકે જવાબદારી આપવામાં આવી છે.
ઝોન પ્રમાણે પ્રદેશ સહસંયોજકોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ઝોન માટે નિરવ શાહ, મધ્ય ઝોન માટે મયુર સુથાર, ઉત્તર ઝોન માટે મયુરભાઈ પટેલ, સૌરાષ્ટ્ર ઝોન-1 માટે પૃથ્વીરાજસિંહ વાળા અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોન-2 માટે હરેન્દ્રસિંહ ગોહિલને પ્રદેશ સહસંયોજકની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ડૉ. પ્રશાંત કોરાટને પ્રદેશ મહામંત્રી તેમજ મુખ્ય મથક પ્રભારી તરીકે જવાબદારી આપવામાં આવી છે.
OBC મોરચાની નવી ટીમની જાહેરાત
ગુજરાત ભાજપના OBC મોરચામાં પણ સંગઠનાત્મક જવાબદારીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને પ્રદેશ કોર કમિટી સાથે ચર્ચા-વિચારણા બાદ OBC મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીઓ તેમજ IT, સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયા વિભાગના હોદ્દેદારો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રેસનોટ મુજબ પ્રકાશ મોદીને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ સહિત વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી કુલ 21 પદાધિકારીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. રાજુભાઈ ચૌધરીને પ્રદેશ મહામંત્રી અને ગીતાબેન નિર્મલસિંહ ચૌહાણને પ્રદેશ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. ડૉ. સુનિલભાઈ કહારને પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ અને નિલેશભાઈ જનસારીને પ્રદેશ કાર્યાલય મંત્રીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
OBC મોરચાના IT વિભાગમાં જીગર નાયકને સંયોજક અને દિવ્યેશ પંચાલને સહ-સંયોજક બનાવવામાં આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા વિભાગમાં બબાભાઈ રબારીને સંયોજક અને પ્રતીક સી. બારોટને સહ-સંયોજક બનાવવામાં આવ્યા છે. મીડિયા વિભાગમાં નરેશભાઈ નાગોરાને સંયોજક અને પ્રકાશભાઈ રામીને સહ-સંયોજક તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
ડાંગ, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લામાં નવા પ્રમુખ
સંગઠનાત્મક ફેરફાર અંતર્ગત ત્રણ જિલ્લાઓમાં નવા જિલ્લા પ્રમુખોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી ડાંગ, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના નવા પ્રમુખોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ડાંગ જિલ્લામાં સુરેશભાઈ ચૌધરી, ભરૂચ જિલ્લામાં પરેશભાઈ લાડ અને નર્મદા જિલ્લામાં શબ્દશરણ તડવીને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ નિમણૂકો અંગે પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. અનિલ પટેલે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપના તમામ મોરચાની નિમણૂક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમના સંદર્ભમાં પણ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. ભાજપની વિચારધારાનો વધુ સારી રીતે પ્રચાર-પ્રસાર થાય અને સંગઠનની કામગીરી વધુ અસરકારક રીતે આગળ વધે તે હેતુથી આ નિમણૂકો કરવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
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