ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા, કેવા સૂચનો અને ક્યાં આપવા જાણી લો

આવનાર વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવી રહ્યા છે. ક્યાં સૂચનો આપશો અને કેવી રીતે. જાણો...
Published : November 10, 2025 at 6:22 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 6:41 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાએ આવનારા બજેટમાં નાગરીકોને સૂચનો આપવા માટે તક આપી છે. ગત વર્ષે પણ સૂચનો મંગાવ્યા બાદ કેટલાક સૂચનો ઉપર કામ કરાયું છે. આવનાર વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવી રહ્યા છે. ક્યાં સૂચનો આપશો અને કેવી રીતે. જાણો...
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું આગામી વર્ષનું આવનાર બજેટને લઈને જાહેર જનતા પાસેથી ઇનોવેટીવ સૂચનો મંગાવાની પ્રક્રિયાને શરૂ કરી છે. મહાનગરપાલિકાએ ગયા વર્ષે પણ સૂચનો મંગાવ્યા હતા. જે પૈકી કેટલાક કાર્યોને હાથ ઉપર પણ લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના સૂચનો મંગાવાને લઈને જાહેર જનતાને અનુરોધ કર્યો છે.
ગત વર્ષે આવ્યા હતા સૂચનો મનપા પાસે
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ગત વર્ષે પણ બજેટ પહેલા સ્થાનિક લોકો પાસેથી ઇનોવેટિવ વિકાસલક્ષી સૂચનો મંગાવ્યા હતા. મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે આગામી વર્ષના બજેટના બનાવવાની તૈયારીઓ થતી હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે આગામી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઈને બજેટ બનાવવાની તૈયારી કરી છે. ગયા વર્ષે નાગરીકો પાસેથી સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં 11 જેટલી સંસ્થાઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં 11 સંસ્થાના કુલ 70 જેટલા સૂચનો આવ્યા હતા. તેમાંથી મહાનગરપાલિકાએ 17 જેટલા સૂચનોનો સમાવેશ બજેટમાં કર્યો હતો.
ગયા વર્ષના સૂચનોમાં કેવા કામોનો સમાવેશ
મહાનગરપાલિકાએ ગયા વર્ષે સૂચનો મંગાવ્યા તેમાંથી કેટલાક સૂચનો હાથ ઉપર લઈને કામ પણ કર્યું છે, ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકાએ સૂચનો 17 મંગાવ્યા હતા, તેમાં જોવા જઈએ તો હાથ ઉપર લેવામાં આવેલા મોર્ડન સ્કૂલ હોય, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ હોય, બોરતળાવ બ્યુટીફિકેશન હોય કે ડિજિટલ બોર્ડ હોય, વોટ્સએપ ચેક બોર્ડ કામ હોય, ચબૂતરા હોય તેવા જે કામો હતા, એ હાથ ઉપર લઈને કરવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષે પણ નવા સૂચનો મંગાવ્યા છે.
ક્યાં કરશો સૂચન અને કયા સુધી અને કેવા સૂચનો સ્વીકાર્ય
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે પણ અમે સૂચનો મંગાવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં ભાવનગર કેવું હોવું જોઈએ તેના માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા છે. સૂચનો ઇનોવેટીવ આપવામાં આવે તેવી અપીલ છે. જો કે રસ્તા, પાણી અને ડ્રેનેજ સિવાયના સૂચનો 20/11/2025 સુધીમાં મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની ઓફિસે બંધ કવરમાં પહોંચાડવાના રહેશે. જો કે સૂચનો આવ્યા બાદ મહાનગરપાલિકામાંથી કયા કાર્ય હાથ ઉપર લઈ શકાય છે તેને લઈને ગહન ચર્ચા કરશે.
