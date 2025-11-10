ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા, કેવા સૂચનો અને ક્યાં આપવા જાણી લો

આવનાર વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવી રહ્યા છે. ક્યાં સૂચનો આપશો અને કેવી રીતે. જાણો...

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 6:22 PM IST

|

Updated : November 10, 2025 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાએ આવનારા બજેટમાં નાગરીકોને સૂચનો આપવા માટે તક આપી છે. ગત વર્ષે પણ સૂચનો મંગાવ્યા બાદ કેટલાક સૂચનો ઉપર કામ કરાયું છે. આવનાર વર્ષ 2026/27ના બજેટ માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવી રહ્યા છે. ક્યાં સૂચનો આપશો અને કેવી રીતે. જાણો...

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું આગામી વર્ષનું આવનાર બજેટને લઈને જાહેર જનતા પાસેથી ઇનોવેટીવ સૂચનો મંગાવાની પ્રક્રિયાને શરૂ કરી છે. મહાનગરપાલિકાએ ગયા વર્ષે પણ સૂચનો મંગાવ્યા હતા. જે પૈકી કેટલાક કાર્યોને હાથ ઉપર પણ લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના સૂચનો મંગાવાને લઈને જાહેર જનતાને અનુરોધ કર્યો છે.

કેવા સૂચનો અને ક્યાં આપવા જાણી લો (ETV Bharat Gujarat)

ગત વર્ષે આવ્યા હતા સૂચનો મનપા પાસે

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ગત વર્ષે પણ બજેટ પહેલા સ્થાનિક લોકો પાસેથી ઇનોવેટિવ વિકાસલક્ષી સૂચનો મંગાવ્યા હતા. મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે આગામી વર્ષના બજેટના બનાવવાની તૈયારીઓ થતી હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે આગામી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઈને બજેટ બનાવવાની તૈયારી કરી છે. ગયા વર્ષે નાગરીકો પાસેથી સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં 11 જેટલી સંસ્થાઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં 11 સંસ્થાના કુલ 70 જેટલા સૂચનો આવ્યા હતા. તેમાંથી મહાનગરપાલિકાએ 17 જેટલા સૂચનોનો સમાવેશ બજેટમાં કર્યો હતો.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)

ગયા વર્ષના સૂચનોમાં કેવા કામોનો સમાવેશ

મહાનગરપાલિકાએ ગયા વર્ષે સૂચનો મંગાવ્યા તેમાંથી કેટલાક સૂચનો હાથ ઉપર લઈને કામ પણ કર્યું છે, ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકાએ સૂચનો 17 મંગાવ્યા હતા, તેમાં જોવા જઈએ તો હાથ ઉપર લેવામાં આવેલા મોર્ડન સ્કૂલ હોય, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ હોય, બોરતળાવ બ્યુટીફિકેશન હોય કે ડિજિટલ બોર્ડ હોય, વોટ્સએપ ચેક બોર્ડ કામ હોય, ચબૂતરા હોય તેવા જે કામો હતા, એ હાથ ઉપર લઈને કરવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષે પણ નવા સૂચનો મંગાવ્યા છે.

ક્યાં કરશો સૂચન અને કયા સુધી અને કેવા સૂચનો સ્વીકાર્ય

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે પણ અમે સૂચનો મંગાવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં ભાવનગર કેવું હોવું જોઈએ તેના માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા છે. સૂચનો ઇનોવેટીવ આપવામાં આવે તેવી અપીલ છે. જો કે રસ્તા, પાણી અને ડ્રેનેજ સિવાયના સૂચનો 20/11/2025 સુધીમાં મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની ઓફિસે બંધ કવરમાં પહોંચાડવાના રહેશે. જો કે સૂચનો આવ્યા બાદ મહાનગરપાલિકામાંથી કયા કાર્ય હાથ ઉપર લઈ શકાય છે તેને લઈને ગહન ચર્ચા કરશે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગર શહેરમાં 1045 રોડના ભૂક્કા બોલ્યા, મહાનગરપાલિકામાં રોડની તૂટ્યાની આવી ફરિયાદ
  2. ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં નવા વર્ષની હરાજીનું મુહૂર્ત પરંતુ વરસાદને કારણેજણસની આવક પર પ્રતિબંધ
Last Updated : November 10, 2025 at 6:41 PM IST

TAGGED:

BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
BHAVNAGAR MUNICIPAL BUDGET
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.