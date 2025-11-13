ETV Bharat / state

બારડોલી કદોડ ગામના પિતા-પુત્રીનું નેપાળ ટ્રેકિંગમાં મોત, પાર્થિવ દેહોને વતન લવાયા

ગત 9મી નવેમ્બરના રોજ પિતા-પુત્રીન મૃતદહે બરફમાં દબાયેલ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.

કદોડ ગામના પિતા-પુત્રીનું નેપાળ ટ્રેકિંગમાં મોત
કદોડ ગામના પિતા-પુત્રીનું નેપાળ ટ્રેકિંગમાં મોત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 13, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
સુરત : નેપાળ હિમવર્ષામાં મૃત્યુ પામેલ પિતા-પુત્રીના પાર્થિવ દેહો વતન બારડોલી કદોડ ખાતે લાવવામાં આવ્યા, મોટી સંખ્યામાં સ્વજનો અંતિમયાત્રા જોડાયા હતાં. નેપાળ દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે લાપતા થયા હતાં. ગત 9મી નવેમ્બરના રોજ પિતા-પુત્રીન મૃતદહે બરફમાં દબાયેલ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.

નેપાળ ટ્રેકિંગમાં પિતા-પુત્રીનું મોત

સુરત જિલ્લામાં શોકાતુર ઘટના સામે આવી હતી. મૂળ બારડોલી કદોડના જીગ્નેશ પટેલ અને પુત્રી પ્રિયાંસી ઓક્ટોબર મહિનામાં નેપાળ ખાતે ટ્રેકિંગ માટે ગયા હતા. દીકરી પ્રિયાસીને ટ્રેકિંગનો ખુબજ શોખ હતો. તેણે અનેક ટ્રેકિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા છે. નેપાળના અન્નપૂર્ણા 3 ખાતે ટ્રેકિંગ માટે ગયા હતા. 31મી ઓક્ટોબરના રોજ ઘરે પરત ફરવાના હતા, જેથી કદોડ ખાતે રહેતા પત્ની જિજ્ઞાસા બેને અનેક વખત સંપર્ક કરવાના પ્રયાસો કર્યા હતાં, છતાં સંપર્ક થયો ન હતો.

કદોડ ગામના પિતા-પુત્રીનું નેપાળ ટ્રેકિંગમાં મોત (ETV Bharat Gujarat)

પિતા-પુત્રીના પાર્થિવ દેહો વતન બારડોલી કદોડ ખાતે લવાયા

ટ્રેકિંગ દરમિયાન ભારે હિમવર્ષા થઈ હતી. જેના કારણે પિતા-પુત્રી લાપતા થયાં હતાં, તેમને પરિવારજનો, સ્વજનનો જાણ કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક અગેવના દ્વારા નેપાળ ભારત એમ્બસીને જાણ કરવામાં આંવી હતી. જેથી નેપાળ પોલીસ સાથે સતત સંપર્કમાં રહીને પિતા-પુત્રીની પહાડી વિસ્તારમાં શોધખોળ શરૂ કરી હતી. તે સમય દરમિયાન ગત 9મી નવેમ્બરના રોજ પિતા-પુત્રીન મૃતદહે બરફમાં દબાયેલ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. ઘટના સ્થળ પહાડી વિસ્તારમાંથી બેઝ કેમ્પ સુધી મૃતદહેને લાવતા 13 કલાક જેટલો સમય લાગ્યો હતો, ત્યારબાદ પી.એમ સહિતની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

પરિવારજનો તેમજ સ્વજનો શોકમગ્ન
પરિવારજનો તેમજ સ્વજનો શોકમગ્ન (ETV Bharat Gujarat)

દીકરીએ નાની ઉંમરમાં ઘણા સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ રેકોર્ડ બનાવ્યા

એક સાથે પરિવારના 2 સભ્યો ગુમાવતા પરિવારજનો સ્વજનોમાં શોકતુર બન્યા હતાં. નેપાળથી મુંબઇ ઍરપોર્ટથી એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેમના વતન કડોદ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતાં. વહેલી સવારે બંને પિતા-પુત્રીના પાર્થિવ દેહોને લાવતા મોટી સંખ્યામાં અંતિમયાત્રા જોડાયા હતાં. જીગ્નેશ પટેલ ખુબજ સેવાભાવી અને અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હતા, તેમજ દીકરી પ્રિયંસી પર્વતરોહ કરવાની શોખીન હતી. દીકરીએ નાની ઉંમરમાં ઘણા સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, તેમજ દીકરો પ્રિંયાસી પરિવાર ખુબજ લાડકવાયી હતી. સેવાભાવી ભાઈ અને લાડકવાયી દીકરીને ગુમાવવાથી પરિવારજનો તેમજ સ્વજનો શોકમગ્ન છે.

પાર્થિવ દેહોને વતન લવાયા
પાર્થિવ દેહોને વતન લવાયા (ETV Bharat Gujarat)

