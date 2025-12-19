આજે ગુજરાતમાં બાર એસોસિએશનની ચૂંટણી, 1.25 લાખ વકીલો કરશે વોટિંગ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણીમાં પ્રમુખ પદ માટે પાંચ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે.
Published : December 19, 2025 at 8:23 AM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં આવેલ તમામ બાર એસોસિએશનની ચૂંટણી આજે યોજવામાં આવશે. તેની સાથે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી પર યોજવામાં આવશે. આ ચૂંટણીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના 2500 કરતા વધુ મતદારો મતદાન કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વખતની ચૂંટણીમાં સૌપ્રથમ વાર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ અનુસાર મહિલા વકીલ પ્રતિનિધિઓ માટે અનામતની જોગવાઈ કરવી પડશે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી
ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણીમાં પ્રમુખ પદ માટે પાંચ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જેમાં એડવોકેટ યતીન ઓઝા, બાબુ માંગુકિયા, બ્રિજેશ ત્રિવેદી, દર્શન શાહ અને ચિત્રજીત ઉપાધ્યાય છે. વર્તમાન પ્રમુખ તરીકે બ્રિજેશ ત્રિવેદી, ઉપપ્રમુખ તરીકે વિરાટ પોપટ અને સેક્રેટરી તરીકે હાર્દિક ભ્રમણ છે. આજે સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મતદાન કરવામાં આવશે.
એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ પદ માટે પૃથ્વીરાજ જાડેજા, પુનિત જુનેજા, અશોક પારેખ, વિરાટ પોપટ, અભિરાજ ત્રિવેદી અને નિરવ ત્રિવેદીએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જનરલ સેક્રેટરીના પદ માટે હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટ, મહેશ બારીયા, ભાવિક પંડ્યા, દેવેન્દ્ર પંડ્યા અને વિશાલ ઠક્કર ઉમેદવારી નોંધાવી છે. તદુપરાંત ખજાનચી મહિલા અનામત પદ માટે ભક્તિ જોશી, અમી પટેલ, જેમીની પાઠક અને ખુશ્બુ વ્યાસ ઉમેદવાર બન્યા છે.
જોઈન્ટ સેક્રેટરી પદ માટે 10 ઉમેદવારો નોંધાયા છે. જેમાં ઓમ કોટવાલા, દર્શન દવે, રેખા કાપડિયા, અન્વિત મહેતા, ચંદ્રમણી મિશ્રા, આકાશ પંડ્યા, હેમાંગ કુમાર શાહ, અલકા વાણીયા અને નિખિલ વ્યાસનો સમાવેશ થાય છે.
અમદાવાદ ક્રિમીનલ કોર્ટ બાર એસોસિએશન ચૂંટણી
અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટમાં 9000 થી વધુ સભ્યો નોંધાયા છે, આજે 6000 થી વધુ મતદારો મતદાન કરશે અને સાંજ સુધીમાં તેનું પરિણામ જાહેર થશે. અમદાવાદ મેટ્રો કોર્ટ બાર એસોસિએશન સિનિયર એક્ટિવિટી 14 જગ્યાઓ માટે 49 ઉમેદવારો નોંધાયા છે. ઉપપ્રમુખના હોદ્દા માટે ચાર ઉમેદવાર નોંધાય છે. જોઈન્ટ સેક્રેટરીના હોદ્દા માટે 12 અને સેક્રેટરીના હોદ્દા માટે 6 ઉમેદવારો નોંધાયા છે. લાઇબ્રેરી સિક્યોરિટી માટે ચાર ઉમેદવાર અને ટ્રેઝરરની પોસ્ટ માટે બે મહિલાઓએ દાવેદારી કરી છે.
અમદાવાદ ક્રિમીનલ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ પદ માટે બે ઉમેદવારો ઈશ્વર દેસાઈ અને હેમંત નવલખાએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. વર્તમાનમાં અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટ બાર એસોસિએશને હાઇકોર્ટ અને સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરીને નેગોસીએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટની કોર્ટને અપના બજારથી મેટ્રો કોર્ટની બાજુમાં આવેલી બિલ્ડીંગમાં સ્થળાંતર કરાવ્યું છે. જેનાથી વકીલો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું ન પડે. વકીલો માટે હેલ્થ પોલિસી લાગુ કરવામાં આવશે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન સહિત ગુજરાત રાજ્યના 282 વકીલ મંડળની ચૂંટણી આજે રાજ્યભરમાં એક સાથે જ યોજાશે. જેમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સેક્રેટરી, જોઈન્ટ સેક્રેટરી સહિતના હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોના હોદ્દા માટે ઉમેદવાર સ્પર્ધા કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ સહિત નીચલી કોર્ટના તમામ 282 વકીલ મંડળની ચૂંટણીમાં આશરે સવા લાખ જેટલા મતદારો ભાગ લેશે, જેના માટે 24 કલાક પહેલાથી ચૂંટણી આચાર સંહિતા લાગુ કરી દેવામાં આવી છે.
