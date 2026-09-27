‘પોતાનો ઈગો સેટિસફેક્શન કરવા સરકારે રવિવારે બેન્કો ચાલુ રાખી’, 28થી 30 સપ્ટેમ્બર ત્રણ દિવસની હડતાળને પગલે બેન્ક યુનિયનોનો સરકાર પર આક્ષેપ
યુનિયન તરફથી આક્ષેપ કે હડતાળમાં ન જોડાવા દબાણ કરાઈ રહ્યું છે, વીડિયો ગ્રાફી અને સસ્પેન્શનની ધમકી મળતી હોવાનો દાવો, બેન્કો-સરકારનું સત્તાવાર વર્ઝન સામે આવ્યું નથી.
Published : September 27, 2026 at 6:56 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં બેન્કિંગ ક્ષેત્રે શનિવાર સુધી શાંતિ છવાયેલી હતી, પણ હવે ત્રણ દિવસની હડતાળથી ₹50 હજાર કરોડના વ્યવહારોને અસર થવાનો ખતરો છે. UFBUના આહ્વાન પર 28, 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી હડતાળમાં ગુજરાતની આશરે 5,400 બેન્ક શાખાઓ બંધ રહેવાનો અને લગભગ 1 લાખ અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ જોડાવાનો યુનિયનોએ દાવો કર્યો છે.
ગુજરાતમાં બેન્કિંગ ક્ષેત્રે 28, 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરે ત્રણ દિવસની હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. UFBU એટલે કે યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેન્ક યુનિયન્સના આહ્વાન પર યોજાનારી આ હડતાળમાં ગુજરાતની આશરે 5,400 બેન્ક શાખાઓ બંધ રહેવાનો અને લગભગ 1 લાખ અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ જોડાવાનો યુનિયનોએ દાવો કર્યો છે. યુનિયનના જણાવ્યા મુજબ, આ દરમિયાન અંદાજે ₹50 હજાર કરોડના બેન્કિંગ વ્યવહારોને અસર થઈ શકે છે.
હડતાળના એક દિવસ અગાઉ એટલે કે આજે રવિવારે બેન્કોની શાખાઓ ચાલુ રાખવાના સરકારના નિર્ણયને લઈને પણ બેન્ક કર્મચારીઓમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. યુનિયન પ્રતિનિધિઓનો આક્ષેપ છે કે સરકાર પોતાનો 'ઈગો સેટિસફેક્શન' કરવા માટે રવિવારે બેન્કો ચાલુ રાખી રહી છે, જ્યારે રવિવારે બેન્કિંગ કામગીરી કયા કાયદા હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે તેની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી.
મહાગુજારાત બેન્ક એમ્પ્લોઇઝ એસોસિયેશનના જનરલ સેક્રેટરી જનક રાવલે જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે બેન્કો ચાલુ રાખવાના નિર્ણયથી કર્મચારીઓ તેમજ ગ્રાહકોમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, જો નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ હેઠળ રવિવારને કામકાજનો દિવસ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી, તો ક્લિયરિંગ સહિતની કેટલીક કામગીરીમાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે રવિવારે મુખ્યત્વે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ શકશે, જ્યારે અન્ય બેન્કિંગ વ્યવહારોમાં મર્યાદા રહી શકે છે.
જનક રાવલે વધુમાં જણાવ્યું કે કર્મચારીઓ હડતાળ પર જઈ રહ્યા હોવા છતાં ગ્રાહકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે આજે તમામ ATMમાં પૂરતી રોકડ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એટલે કે હડતાળ દરમિયાન ગ્રાહકોને શક્ય તેટલી ઓછી હાલાકી પડે તે માટે યુનિયન તરફથી ATMમાં કેશ ભરાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
UFBU ગુજરાત સ્ટેટ કન્વીનર મિતેશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, 5-ડે બેન્કિંગની માંગ વર્ષ 2015થી પડતર છે. વારંવાર આશ્વાસન મળવા છતાં નેશનલાઇઝ્ડ બેન્કોમાં પાંચ દિવસનું બેન્કિંગ અમલમાં આવ્યું નથી. આ ઉપરાંત PLI એટલે કે Performance Linked Incentiveમાં પણ ભેદભાવપૂર્ણ નીતિ અપનાવવામાં આવી હોવાનો તેમનો આક્ષેપ છે. આ મુદ્દાઓને લઈને અગાઉ અનેક ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
મિતેશ પરમારે વધુમાં જણાવ્યું કે રવિવારે નેશનલાઇઝ્ડ બેન્કોની શાખાઓ ચાલુ રાખવાના નિર્ણય અંગે UFBUના રાષ્ટ્રીય સ્તરેથી IBA અને DFSને પત્રો મોકલીને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે બેન્કિંગ કામગીરી નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ હેઠળ ચાલુ રાખવામાં આવી રહી છે કે બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ હેઠળ, પરંતુ તેનો સ્પષ્ટ જવાબ મળ્યો નથી. 28 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદમાં રેલીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
યુનિયન તરફથી એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે કર્મચારીઓ પર હડતાળમાં ન જોડાવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેટલાક અધિકારીઓ દ્વારા વીડિયો ગ્રાફી કરાવવી, હડતાળમાં જોડાશો તો સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે જેવી ધમકીઓ આપવામાં આવતી હોવાનો દાવો યુનિયન પ્રતિનિધિઓએ કર્યો છે. જોકે, આ આક્ષેપો અંગે સંબંધિત બેન્કો અથવા સરકારનું સત્તાવાર વર્ઝન સામે આવ્યું નથી.
બેન્ક કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે નોટબંધી અને કોરોના મહામારી દરમિયાન પણ બેન્કરોએ દિવસ-રાત જોયા વગર કામગીરી કરી હતી. હવે તેમની વર્ષોથી પડતર માંગણીઓનું નિરાકરણ લાવવાને બદલે રવિવારે બેન્કો ચાલુ રાખવામાં આવી રહી હોવાને લઈને કર્મચારીઓમાં અસંતોષ છે. યુનિયન પ્રતિનિધિઓના જણાવ્યા મુજબ, હડતાળ દરમિયાન 'નો વર્ક, નો પે'ની સ્થિતિ સ્વીકારવા છતાં કર્મચારીઓ પોતાની માંગણીઓ માટે હડતાળ પર જઈ રહ્યા છે.
હડતાળનો સીધો પ્રભાવ
28થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બેન્ક શાખાઓ બંધ રહેતા ગ્રાહકોના શાખા આધારિત કામકાજ, ચેક ક્લિયરિંગ, રોકડ વ્યવહારો સહિતની વિવિધ સેવાઓને અસર થઈ શકે છે. જોકે ATM અને ડિજિટલ બેન્કિંગ જેવી સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેવાની શક્યતા છે. યુનિયનના જણાવ્યા મુજબ, ગ્રાહકોને ઓછામાં ઓછી મુશ્કેલી પડે તે માટે ATMમાં પૂરતી રોકડ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
એક તરફ સરકાર દ્વારા રવિવારે બેન્કો ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, તો બીજી તરફ બેન્ક યુનિયનો 28થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસની હડતાળ પર જવાના નિર્ણય પર અડગ છે. રવિવારે બેન્કો ચાલુ રાખવાના નિર્ણયને યુનિયન 'સરકારનો ઈગો સેટિસફેક્શન' ગણાવી રહી છે, જ્યારે પાંચ દિવસનું બેન્કિંગ અને અન્ય પડતર માંગણીઓના નિરાકરણની માંગ સાથે કર્મચારીઓ હવે હડતાળના માર્ગે છે.
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