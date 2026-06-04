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વસ્તી ગણતરીમાં બેંક કર્મચારીઓને ફરજ સોંપવા સામે હાઈકોર્ટમાં પડકાર, સત્તાધિકારીઓને નોટિસ

સુરત શહેરના વસ્તી ગણતરી અધિકારી અને સુરત મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા 12 મેના રોજ એક આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (Getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 7:56 AM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વસ્તી ગણતરીની કામગીરીમાં બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને જોડવાના આદેશ સામે મહત્વપૂર્ણ અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. સુરત સ્થિત બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ઓફિસર્સ એસોસિએશને વસ્તી ગણતરી સત્તાવાળાઓના આદેશને પડકારતા અરજી દાખલ કરી છે, જેના પગલે હાઈકોર્ટે સંબંધિત સત્તાધિકારીઓને નોટિસ પાઠવીને જવાબ માંગ્યો છે.

સુરત શહેરના વસ્તી ગણતરી અધિકારી અને સુરત મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા 12 મેના રોજ એક આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. આ આદેશ હેઠળ વસ્તી ગણતરી અધિનિયમની કલમ-4 અંતર્ગત બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને ગણતરીકાર અને સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ સોંપવામાં આવી હતી.

બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ઓફિસર્સ એસોસિએશને હાઈકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કોઈ સ્થાનિક સત્તામંડળ કે સ્થાનિક સંસ્થા નથી. તેથી તેના કર્મચારીઓને વસ્તી ગણતરી જેવી ફરજો સોંપી શકાય નહીં. એસોસિએશન દ્વારા અગાઉ સંબંધિત અધિકારી સમક્ષ આ આદેશ પરત ખેંચવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે રજૂઆત નામંજૂર કરવામાં આવી હોવાનું પણ કોર્ટને જણાવાયું હતું.

અરજદાર પક્ષે વસ્તી ગણતરી અધિનિયમની કલમ-4Aનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ જોગવાઈ મુજબ વસ્તી ગણતરીની કામગીરી માટે સ્થાનિક સંસ્થાઓના સ્ટાફને નિયુક્ત કરવાની જોગવાઈ છે. અરજદારોના વકીલે વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરી દરમિયાન LICના કર્મચારીઓએ દાખલ કરેલા કેસનો પણ હવાલો આપ્યો હતો. તે કેસમાં હાઈકોર્ટની સિંગલ જજ બેન્ચે LICના 339 કર્મચારીઓને વસ્તી ગણતરીની ફરજ સોંપતી નોટિસો રદ કરી હતી. બાદમાં વર્ષ 2019માં ડિવિઝન બેન્ચે પણ આ નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો હતો.

અરજદારોએ કોર્ટ સમક્ષ વસ્તી ગણતરીની ફરજ સોંપતા આદેશ પર તાત્કાલિક સ્ટે આપવા માંગ કરી હતી. જોકે હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, વસ્તી ગણતરી એક લાંબી અને તબક્કાવાર પ્રક્રિયા છે અને તેની શરૂઆત તાજેતરમાં જ થઈ છે. આથી તાત્કાલિક સ્ટે અંગે કોઈ આદેશ કર્યા વગર કોર્ટ દ્વારા સંબંધિત સત્તાધિકારીઓનો જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે.

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી વકીલ ઐશ્વર્યા ગુપ્તાએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, સરકાર અને વસ્તી ગણતરી સત્તાવાળાઓ તરફથી આ મામલે વિગતવાર જવાબ રજૂ કરવામાં આવશે. સરકારનો પક્ષ રજૂ કરવા માટે સમય માંગવામાં આવ્યો હતો.

હાઈકોર્ટે ભારતના રજિસ્ટ્રાર જનરલ અને સેન્સસ કમિશનર સહિત સંબંધિત વસ્તી ગણતરી સત્તાવાળાઓને નોટિસ પાઠવી છે અને 10 જૂન સુધીમાં જવાબ રજૂ કરવાનો આદેશ કર્યો છે. હવે આ મામલે આગામી સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ બેંક કર્મચારીઓને વસ્તી ગણતરીની કામગીરી સોંપવાના મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈ શકે છે.

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