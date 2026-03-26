બાયો-CNG માટે બજેટમાં રુ.60 કરોડની ફાળવણી, 'ગ્રીન ગુજરાત' વિઝનને મળશે વેગ
બનાસ ડેરી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ આ પ્રોજેક્ટ, ગાયના છાણ જેવા જૈવિક કચરાને સ્વચ્છ ઇંધણ અને જૈવિક ખાતરમાં રૂપાંતરિત કરીને ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં પરિવર્તન લાવી રહ્યો છે.
Published : March 26, 2026 at 3:49 PM IST
ગાંધીનગર : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 'વેસ્ટ ટુ વેલ્થ', આત્મનિર્ભર ભારત અને ગ્રીન એનર્જી પરના વિઝન સાથે સંકલિત, ગુજરાતનું વિકાસ મોડેલ એક આકર્ષક રાષ્ટ્રીય માપદંડ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. સરકાર દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ બનાસ બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ મોડેલ હવે કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રાલય અને કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રાલયના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા દેશભરના લગભગ 15 રાજ્યો દ્વારા અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે. બનાસ ડેરી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ આ પ્રોજેક્ટ, ગાયના છાણ જેવા જૈવિક કચરાને સ્વચ્છ ઇંધણ અને જૈવિક ખાતરમાં રૂપાંતરિત કરીને ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં પરિવર્તન લાવી રહ્યો છે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા બાયો-સીએનજી માટે બજેટમાં રુ.60 કરોડની ફાળવણી
આ નવીન પહેલની વિશાળ સંભાવનાને ઓળખીને, ગુજરાત સરકારે બાયો-સીએનજી ક્ષેત્રને તેની બજેટ પ્રાથમિકતાઓમાં ટોચ પર રાખ્યું છે. મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં, રાજ્ય સરકારે સહકારી દૂધ ઉત્પાદન મંડળીઓ દ્વારા નવા પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવા માટે રુ.60 કરોડની ખાસ જોગવાઈ કરી છે.
આ બજેટ ફાળવણીનો ઉદ્દેશ્ય ડેરી ક્ષેત્રને સ્વચ્છ ઉર્જા ઉત્પાદન માટે કેન્દ્રમાં પરિવર્તિત કરવાનો અને ગ્રામીણ અર્થતંત્રને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે. નોંધનીય છે કે, આ યોજના હેઠળ, રાજ્યભરમાં લગભગ 10 બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવાની તબક્કાવાર યોજના પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે.
બનાસ બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ મોડેલ ખેડૂતો, ઉદ્યોગ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ માટે ફાયદાકારક સાબિત થયું
બનાસકાંઠામાં બનાસ બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ, જેની દૈનિક 40 મેટ્રિક ટન છાણ પ્રક્રિયા કરવાની ક્ષમતા છે, તે છેલ્લા છ વર્ષથી સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે અને એક સાબિત મોડેલ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. તેની સફળતાથી પ્રેરિત થઈને, બનાસકાંઠામાં પાંચ મોટા બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ સ્થાપવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. હાલમાં, પાંચ આયોજિત પ્લાન્ટમાંથી, બે કાર્યરત થઈ ગયા છે, જ્યારે ત્રીજો પૂર્ણતાના અંતિમ તબક્કામાં છે.
દરેક પ્લાન્ટ વૈજ્ઞાનિક રીતે દરરોજ આશરે 100 મેટ્રિક ટન (1 લાખ કિલોગ્રામ) છાણનું પ્રક્રિયા કરે છે. રુ.50-55 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે બનેલ, આ પ્લાન્ટ આધુનિક ટેકનોલોજી અને માળખાગત સુવિધાઓનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, જે દર્શાવે છે કે ઇકોલોજી અને અર્થતંત્ર કેવી રીતે એકસાથે પ્રગતિ કરી શકે છે, અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, ખેડૂત સમૃદ્ધિ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ કેવી રીતે એકસાથે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
પશુપાલન ખેડૂતો માટે આવકનો વધારાનો સ્ત્રોત બનતા બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ
બનાસકાંઠામાં સ્થાપિત બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ આશરે 20 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં આવેલા 20-25 ગામોના પશુપાલન ખેડૂતોના પરિવારોને આવરી લે છે, જેઓ નિયમિતપણે છાણનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે. ખેડૂતોને છાણ માટે પ્રતિ કિલોગ્રામ રુ.1 ચૂકવવામાં આવે છે, જે લગભગ 400-450 પશુપાલન ખેડૂતોના પરિવારોને વધારાની આવક પૂરી પાડે છે. ગાયના છાણના સંગ્રહ અને પરિવહન માટે લગભગ 13 ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, દરેકની ક્ષમતા પ્રતિ ટ્રીપ લગભગ 4 મેટ્રિક ટન છે, જેનાથી રોજગારીનું સર્જન થાય છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્થાનિક આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને વેગ મળે છે.
વધુમાં, પ્લાન્ટ બહુવિધ ઉત્પાદનો પર આધારિત વૈવિધ્યસભર આવક મોડેલ પર કાર્ય કરે છે, જેનો અર્થ છે કે માત્ર ગેસમાંથી જ નહીં પરંતુ ખાતરો અને અન્ય ઉપ-ઉત્પાદનોમાંથી પણ આવક થાય છે. આ મોડેલ હેઠળ, દરરોજ આશરે 1,800 કિલોગ્રામ કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (સીએનજી) ઉત્પન્ન થાય છે અને બજારમાં લગભગ રુ.75 પ્રતિ કિલોગ્રામના ભાવે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. વધુમાં, લગભગ 25 મેટ્રિક ટન ઘન કાર્બનિક ખાતર અને 75 મેટ્રિક ટન પ્રવાહી કાર્બનિક ખાતરનું ઉત્પાદન થાય છે, જે અનુક્રમે આશરે રુ.6 પ્રતિ કિલોગ્રામ અને રુ.0.50 પ્રતિ કિલોગ્રામના ભાવે વેચાય છે. આ ત્રણેય ઉત્પાદનો મળીને પ્લાન્ટ માટે રુ.3 લાખથી વધુની દૈનિક આવક ઉત્પન્ન કરે છે, જે વાર્ષિક આશરે રુ.12 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે.
બાયો-સીએનજી પ્લાન્ટ રાજ્ય સરકારના 'ગ્રીન ગુજરાત' વિઝનને વેગ આપી રહ્યા છે
ગુજરાતનો આ નવીન પ્રોજેક્ટ માત્ર ઉર્જા ક્ષેત્રમાં એક પ્રગતિ નથી પરંતુ પર્યાવરણીય સંરક્ષણ તરફ એક ક્રાંતિકારી પગલું પણ છે. આ મોડેલ વાર્ષિક આશરે 6,750 ટન CO2e (કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સમકક્ષ) ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટાડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જે આબોહવા પરિવર્તનના વૈશ્વિક પડકારને સંબોધવામાં ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સ્વચ્છ ઇંધણ ઉત્પાદન, રાસાયણિક મુક્ત કાર્બનિક ખાતરોની ઉપલબ્ધતા અને વૈજ્ઞાનિક કચરા વ્યવસ્થાપનનું સંકલન 'ગ્રીન બનાસકાંઠા' ના વિઝનને 'ગ્રીન ગુજરાત' ની વ્યાપક વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કરી રહ્યું છે.
