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ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં ‘શલ્યતંત્ર’ વિષયનું પેપર લીક! વાઇસ ચાન્સેલર નરેશ જૈને તપાસ કમિટી કરી જાહેર

NEET પેપર લીકનો વિવાદ શાંત થયો નથી ત્યાં ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં શલ્યતંત્ર વિષયનું પેપર લીક થયું હોવાનું સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.

ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં ‘શલ્યતંત્ર’ વિષયનું પેપર લીક!
ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં ‘શલ્યતંત્ર’ વિષયનું પેપર લીક! (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 11:50 AM IST

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જામનગર: NEET પેપર લીકનો વિવાદ શાંત થયો નથી ત્યાં ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં શલ્યતંત્ર વિષયનું પેપર લીક થયું હોવાનું સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર નરેશ જૈને આ સમગ્ર ઘટનાને લઇને પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ કમિટીની રચના કરાઇ હોવાનું જાહેર કર્યું હતું.

ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં પેપર લીક થયું હતું

આ ગંભીર મામલે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા અને આગળની કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપવા માટે યુનિવર્સિટીના ઉપ કુલપતિ નરેશ જૈને પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન વાઇસ ચાન્સેલર નરેશ જૈને જણાવ્યું હતું કે, આ સમગ્ર વિવાદ ગાંધીનગર સ્થિત ‘બાલા હનુમાન આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલય’ ખાતેથી સામે આવ્યો છે. 20 જુલાઇના રોજ યોજાયેલી 'શલ્યતંત્ર' વિષયની પરીક્ષા દરમિયાન યુનિવર્સિટીની ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડ ટીમ તપાસ અર્થે પહોંચી હતી. આ દરમિયાન સ્ક્વોડની ટીમને કેટલાક શંકાસ્પદ વોટ્સએપ સ્ક્રિનશોટ્સ મળ્યા હતા જેના પરથી પેપર લીક થયું હોવાની આશંકા ઉભી થઇ હતી.

ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં ‘શલ્યતંત્ર’ વિષયનું પેપર લીક! (ETV Bharat Gujarat)

3 અધિકારીઓને સોપાઇ જવાબદારી

યુનિવર્સિટી પ્રશાસને આ બાબતને અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી છે. ઉપ કુલપતિએ માહિતી આપતા કહ્યું કે, મામલાની સત્યતા તપાસવા અને ઊંડાણપૂર્વક છણાવટ કરવા માટે યુનિવર્સિટીના ત્રણ સિનિયર અધિકારીઓની એક ખાસ તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. આ કમિટી સમગ્ર મામલાની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આ પરીક્ષા રાજ્યના કુલ 26 કેન્દ્રો પર એકસાથે લેવામાં આવી હતી, જેમાં આશરે 2000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવા અભ્યાસક્રમ આધારિત આ મહત્ત્વપૂર્ણ પેપર સેટ કરવા માટે 5 અલગ-અલગ શિક્ષકોને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. તેથી, પેપર ક્યાંથી અને કેવી રીતે લીક થયું—તે શોધી કાઢવું હાલ તપાસનો મુખ્ય વિષય છે.

"જે પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા આ કૌભાંડમાં કસૂરવાર સાબિત થશે, તેની સામે યુનિવર્સિટીના નિયમો મુજબ આકરી સજા કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આર્થિક દંડ અને જરૂર જણાશે તો સંડોવાયેલા તમામ લોકો સામે પોલીસ એફ.આઈ.આર. (FIR) પણ દાખલ કરવામાં આવશે." નરેશ જૈન, વાઇસ ચાન્સેલર, ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી


યુનિવર્સિટી પ્રશાસનના આ કડક વલણથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરનાર કોઈ પણ દોષિતને છોડવામાં નહીં આવે. કમિટીનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે.

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