રોહિત ગોદારા-નવીન બોક્સર ગેન્ગનો શૂટર કચ્છમાંથી ઝડપાયો, ગુજરાત ATSને સંયુક્ત ઓપરેશનમાં મળી સફળતા
હરિયાણામાં કોર્ટ પરિસરમાં એક શખ્સની ગોળી મારી હત્યા કરી શૂટર કચ્છના રાપરમાં ઓળખીતાને ત્યા રોકાયો હતો
Published : December 21, 2025 at 6:11 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATSની ટીમે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં હરિયાણામાં ધોળે દહાડે હત્યાની ઘટનાને અંજામ આપી છેલ્લા કેટલાક સમયથી નાસતા ફરતા રોહિત ગોદારા-નવીન બોક્સર ગેન્ગના શૂટરની કચ્છમાંથી ધરપકડ કરી છે. આ સાથે જ તેને આશ્રય આપનારા શખ્સની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત ATS દ્વારા ભારતભરમાં ઓપરેટ કરતા ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ નેટવર્ક્સ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહેલ છે. આ દરમિયાન એ.ટી.એસ.ના નાયબ પોલીસ અધીક્ષક હર્ષ ઉપાધ્યાયનાઓને બાતમી મળી હતી કે રોહીત ગોદારા-નવીન બોક્સર ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલ એક ઇસમ વિકાસ ઉર્ફે ગોલુ જસબિર સિંઘ શ્યોરણ રાપર, કચ્છમાં રોકાયેલ છે. આ બાતમીને આધારે જાણવા મળ્યું હતું કે વિકાસ, રાપર કચ્છના નાગેશ્વર પાર્ક ખાતે આવેલ આર.ઓ.પ્લાન્ટ કંપનીમાં પોતાના એક ઓળખીતાને ત્યાં રોકાયેલ છે.
ગુજરાત એ.ટી.એસ.દ્વારા ઉપરોક્ત માહિતીને પોલીસ અધીક્ષક કચ્છને શેર કરતા પૂર્વ કચ્છ (ગાંધીધામ) એસ.ઓ.જી. પીઆઇ ડી.ડી.ઝાલા, એલ.સી.બી પીઆઇ એન.એન.ચુડાસમા તથા સ્ટાફની ટીમ દ્વારા રાપર,કચ્છમાં રહેતા બાતમી વાળો ઇસમ વિકાસ ઉર્ફે ગોલુ જસબિરસિંઘ શ્યોરણ દિન્કેશ ઉર્ફ કાલીના ભોગવટાના મકાનમાંથી મળી આવ્યો હતો જેને વધુ પૂછપરછ માટે ગુજરાત એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો.
મજકૂર વિકાસ ઉર્ફ ગોલુ જસબિરસિંઘ શ્યોરાણ તથા દિન્કેશ ઉર્ફે કાલીની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતા પીએસઆઇ મયુર સોલંકીને જાણવા મળ્યું હતું કે આ વિકાસ ઉર્ફે ગોલુ જસબિરસિંઘ શ્યોરાણ 4 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ હરિયાણાના ભિવાની શહેરના કોર્ટ પરિસરમાં અજય તથા રોહિત સાથે મળી પૂર્વ આયોજીત કાવતરાના ભાગરૂપે લવજીત હરિયાણાની ગોળી મારી હત્યા કરેલ છે. જે પિસ્ટલો રોહિત ગોદારા દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. હત્યાનો ગુનો બે ગેન્ગ વચ્ચેની અદાવતમાં બન્યો હતો. જે બાબતે ભિવાની પોલીસ લાઇન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધાયેલ છે.
આ તમામ આરોપીઓ રોહીત ગોદારા-નવીન બોક્સર ગેન્ગના સભ્યો છે. જે ગુના બાદ વિકાસ નાસ્તો ફરતો હતો અને ગત નવેમ્બર મહિનામાં રોહીત ગોદારા-નવીન બોક્સરની સૂચનાથી દિન્કેશ ઉર્ફે કાલી રાપરમાં આશ્રય લીધો હતો. દિન્કેશ ઉર્ફે કાલીની પૂછપરછ કરતા જાણવા મળેલ કે તેને નવીન બોક્સર સાથે પરિચયમાં હોય તેની સાથે વાતચીત દરમિયાન મળેલ સૂચના અન્વયે આરોપી વિકાસ ઉર્ફે ગોલુને હત્યા બાદ આશ્રય આપેલ હતો.જે અંગે આરોપી વિકાસ ઉર્ફે ગોલુ જસબિરસિંઘ શ્યોરાણ તથા આશ્રય આપનાર દિન્કેશ ઉર્ફે કાલીની કબૂલાતની જાણ હરિયાણા એસ.ટી.એફને કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે હરિયાણા એસ.ટી.એફને સોપવામાં આવેલ છે.
