ગુજરાત ATSની મોટી કાર્યવાહી: અંકલેશ્વરથી રાજસ્થાન જતો 8 કરોડનો ટ્રામાડોલનો જથ્થો શાહીબાગમાં લક્ઝરી બસમાંથી પકડાયો
ટ્રામાડોલના 2 લાખ ટેબ્લેટ્સ સાથે આરોપી પરેશ જૈનની ધરપકડ, અગાઉ પણ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુના નોંધાયેલા છે.
Published : June 26, 2026 at 8:32 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાત એન્ટી ટેરરિઝમ સ્ક્વોડ (ATS)એ ડ્રગ્સ સ્મગલિંગ સામેની કાર્યવાહીમાં મોટી સફળતા મેળવી છે. ATS એ ગેરકાયદેસર સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ ટ્રામાડોલની કુલ 2,08,000 ટેબલેટ જપ્ત કરી છે. આ ટેબલેટની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત આશરે 8 કરોડ 32 લાખ રૂપિયા થાય છે. આ ગેરકાયદેસર કારોબારમાં સંડોવાયેલા આરોપી પરેશ પારસમલ જૈનને રાજસ્થાનના ઉદયપુર જિલ્લાના ગોગુન્ડા તાલુકાથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કેવી રીતે થઈ કાર્યવાહી?
ગુજરાત એટીએસના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.એલ.ચૌધરીને મળેલી બાતમીના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી.એન.વાઘેલા અને પીએસઆઈ એસ.આર.ચાવડા તથા આશિષ પટેલના નેતૃત્વમાં એટીએસની ટીમે રાજસ્થાન ખાતે દરોડા પાડ્યા હતા. આરોપી પરેશ જૈન ગોગુન્ડા તાલુકામાં છુપાયેલો હતો, જ્યાંથી તેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો. તેની પાસેથી કુલ 160 બોક્સમાં 4160 સ્ટ્રીપ મળી આવી હતી, જેમાં દરેક સ્ટ્રીપમાં 50 ટેબલેટ હતી. આ તમામ ટેબલેટ 'ટ્રામાડોલ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ આઈ.પી. ટેબલેટ્સ 100 એમજી' અને 'સ્કોવિડોલ-100' બ્રાન્ડની હતી.
પૂછપરછમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન ખબર પડી કે તેણે મે 2026થી અત્યાર સુધી કુલ 25 બેચમાં 62,54,000 ટેબલેટ મંગાવી લીધા હતા. આ તમામ ટેબલેટ તેણે રાજસ્થાન અને ઉત્તરપ્રદેશમાં વેચી દીધા હતા. એટલું જ નહીં, આરોપી પરેશ જૈન અગાઉ પણ એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ પકડાયેલો છે. તેણે વર્ષ 2026માં ઉત્તરાખંડના હરિદ્વાર અને મહારાષ્ટ્રના થાને ખાતે કોડીન કફ સીરપના કેસમાં ગુનો કબૂલ્યો હતો. ઉપરાંત, ગુજરાત એટીએસે ગત મહિને વાપી ખાતેથી 2.38 કિલો મેક્રેડ્રોન સાથે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી, તે કેસમાં પણ તેની સંડોવણી ઉજાગર થઈ છે.
ગુજરાત સરકારની ડ્રગ્સ વિરોધી નીતિ અને ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ હેઠળ આ પ્રકારની કાર્યવાહી ચાલુ છે. આ કાર્યવાહીમાં એટીએસના અધિકારીઓએ તકનીકી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી સ્મગલિંગ નેટવર્કને તોડી પાડ્યું છે. પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આ ઘટનાએ ડ્રગ્સ સ્મગલિંગ સામેના પ્રયાસોને વધુ તેજ કર્યા છે.
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