ETV Bharat / state

ફાર્મા કંપનીની આડમાં કેવી રીતે ધમધમતી ડ્રગ્સની ફેક્ટરી? ગુજરાત ATSએ મહિનામાં રાજસ્થાનથી બીજી ફેક્ટરી ઝડપી

આ રેઇડ દરમિયાન 3 આરોપીઓ અંશુલ શાસ્ત્રી, અખિલેશ મૌર્ય અને ક્રિષ્નાકુમાર યાદવની અટકાયત કરવામાં આવેલી છે.

ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું
ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું (Photo Credit: Gujarat ATS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રાજસ્થાનના ખૈરથલ-તિજારા જીલ્લાના ટપુકરા તાલુકાના ભીવાડી શહેરમાં ગુજરાત ATSએ પકડી પાડેલી ડ્રગ્સ ફેક્ટરી મુદ્દે હવે મોટા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. ભીવાડીના રીકો ઇન્ડ્રસ્ટ્રીયલ એરિયામાં આવેલ APL ફાર્મા કંપનીમાં અંશુલ શાસ્ત્રી, અખિલેશ મોર્ય અને ક્રિષ્ના યાદવ નામના ઇસમો ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ અલ્ટ્રાઝોલમ બનાવીને સની યાદવ નામના ઇસમને વેચાણ કરતા હતા. ATSએ બાતમીના આધારે દરોડા પાડતા સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો.

ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું
ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું (Photo Credit: Gujarat ATS)

ભીવાડીના રીકો ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં માદક પદાર્થ બનાવતી ફેક્ટરી હોવાની બાતમીના આધારે એ.ટી.એસ.ના પોલીસ અધિક્ષક અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકના નેતૃત્વ હેઠળ એક ટીમ બનાવી આ માહિતીની ઊંડાણ પૂર્વક વિશ્લેષણ કરી ટેકનીકલ તથા હ્યુમન રીસોર્સ દ્વારા ખરાઈ કરાવાઈ હતી. જે ચોક્કસ ઈન્ટેલીજન્સને આધારે ગુજરાત ATSની ટીમ ઉપરાંત રાજસ્થાન એસ.ઓ.જી.ના જયપુર યુનિટ તથા રાજસ્થાનના ખૈરથલ-તિજારા જીલ્લા પોલીસની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા 28 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ખૈરથલ-તિજારા જીલ્લાના ટપુકરા તાલુકાના ભીવાડી શહેરમાં રીકો ઇસ્ટ્રીયલ એરિયામાં આવેલી APL ફાર્મા કંપની ખાતે રેડ કરવામાં આવી હતી. જેમાં માદક પદાર્થ બનાવતી એક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ/ફેક્ટરી શોધી કાઢી ગેરકાયદેસર રીતે ઉત્પાદિત સાઇકોટ્રોપીક સબસ્ટંસનો કુલ 22 કિ.ગ્રા. જેટલો જથ્થો જેમાં 5 કિ.ગ્રા. જેટલો અલ્ટ્રાઝોલમનો જથ્થો તથા 17 કિ.ગ્રા. જેટલો પ્રાઝેપામ અને ટેમાઝેપમનુ મિશ્રણ પકડી પાડેલું છે.

આરોપીઓની તસવીર
આરોપીઓની તસવીર (Photo Credit: Gujarat ATS)

આ રેઇડ દરમિયાન 3 આરોપીઓ અંશુલ શાસ્ત્રી, અખિલેશ મૌર્ય અને ક્રિષ્નાકુમાર યાદવની અટકાયત કરવામાં આવેલી છે.

ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું
ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું (Photo Credit: Gujarat ATS)

ફાર્મા કંપનીમાં કેવી રીતે બનતું ડ્રગ્સ?

ઉપરોક્ત ઈસમોની પ્રાથમિક તપાસ દરમ્યાન જાણવા મળેલું કે આરોપી અંશુલ શાસ્ત્રીની પોતાની અંશ ટ્રેડીંગ નામની કંમ્પની છે, જે ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ અલ્પાઝોલમ બનાવવા માટેના રો-મટીરીયલ વેચાણથી લાવતો હતો અને તેના ભાગીદાર અખિલેશ મૌર્ય સાથે મળી ક્રિષ્નાકુમાર યાદવ કે જે અલ્ટ્રાઝોલમ બનાવવાની પ્રોસેસ જાણતો હતો તેની પાસે ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ અલ્ટ્રાઝોલમનું APL ફાર્મા કંપનીમાં ઉત્પાદન કરતા હતા અને આ ઉત્પાદિત અલ્ટ્રાઝોલમ સની યાદવ નામના વ્યક્તિને વેચાણ માટે આપતા હતા.

ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું
ફાર્મા કંપનીમાં ડ્રગ્સ બનતું (Photo Credit: Gujarat ATS)

ઉપરોક્ત તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભિવાડી ફેઝ-૩ (UIT) સેક્ટર-૩ પો.સ્ટે ખાતે 28 ડિસેમ્બરે ગુના નંબર 358/2025 હેઠળ એન.ડી.પી.એસ.એક્ટની કલમ 8 અને 22 મુજબનો ગુનો દાખલ કરેલો છે. ઉપરાંત પક્ડાયેલ આરોપીઓ આ ગુન્હાહિત પ્રવૃત્તિમાં કેટલા સમયથી સામેલ હતા અને તેઓએ ગેરકાયદેસર રીતે બનાવેલ માદક પદાર્થ અન્ય કઈ-કઈ જગ્યાએ તથા કોને વેચાણ કરેલું હતું અને એ માટે તેઓને નાણા કઈ રીતે મળતા હતા તથા આ નાર્કોટીક્સ ડ્રગ કાર્ટેલમાં અન્ય કઈ-કઈ વ્યક્તિ સામેલ છે એ અંગે સઘન તપાસ ચાલુમાં છે.

મહિનામાં બીજી ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ
આ અગાઉ પણ ગત તા. 8 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ગુજરાત એ.ટી.એસ. દ્વારા રાજસ્થાનના જોધપુર જીલ્લાના સોઈન્દ્રા ખાતે ચાલું હાલતમાં મેફેડ્રોન બનાવતી ફેક્ટરી પકડી પાડેલી અને આ સાથે 40 કિલો પ્રવાહી મેફેડ્રોન અને તે બનાવવા માટેના અન્ય રો-મટિરિયલ તથા કેમિકલ કબ્જે કરી 6 ઈસમોની અટકાયત કરવામાં આવેલ. આમ, ગુજરાત એ.ટી.એસ. દ્વારા એક જ માસમાં સતત બીજી વાર નાર્કોટિક્સ વિરૂદ્ધ સફળ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ચોટીલા નજીક 5 ગેરકાયદે હોટલ તોડી પડાઈ, તંત્રએ 28.12 કરોડ રૂપિયાની સરકારી જમીન ખુલ્લી કરી
  2. જૂનાગઢમાં ગેરકાયદેસર કતલખાનું ઝડપાયું, 31 પશુને જીવતા બચાવાયા; 12 લોકોની ધરપકડ

TAGGED:

GUJARAT ATS RAID
RAJASTHAN DRUGS FACTORY
GUJARAT ATS
RAJASTHAN DRUGS FACTORY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.