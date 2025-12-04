ETV Bharat / state

જાસૂસીના મામલામાં ઝડપેલા આરોપીને ગુજરાત ATSએ ખેડા કોર્ટમાં રજૂ કર્યા, 12 દિવસના રીમાન્ડ મંજૂર
જાસૂસીના મામલામાં ઝડપેલા આરોપીને ગુજરાત ATSએ ખેડા કોર્ટમાં રજૂ કર્યા, 12 દિવસના રીમાન્ડ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)
ખેડા: ગુજરાત ATS દ્વારા જાસૂસીના મામલામાં ઝડપેલા આરોપીને ખેડા કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યા હતા. મામલામાં વિસ્તૃત તપાસ માટે કોર્ટમાં ગુજરાત ATS દ્વારા 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી.જેમાં કોર્ટ દ્વારા 12 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.

જાસૂસી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી ગુજરાત ATS દ્વારા આરોપી એ.કે.સિંહ અને રાશ્મની પાલને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં રાશ્મની પાલ નામની મહિલા આરોપી ખેડાના મહેમદાવાદના કાચ્છઈ ગામના વ્યક્તિ સાથે સંપર્કમાં હોવાની વિગતો બહાર આવી હતી.

  • યુવકને યુટ્યુબ માટે વીડીયો એડીટીંગનું કામ આપી 20 હજાર પગારની વાત કરી હતી
  • રાશ્મની પાલ રાધિકા નામ ધારણ કરી કાચ્છઈ ગામના પ્રકાશ નામના યુવકના સંપર્કમાં આવી હતી.
  • તેણીએ યુટ્યુબ માટે વિડિઓ એડીટીંગનું કામ આપવાનું અને બદલામાં 20 હજાર પગાર આપવાની વાત કરી હતી.
  • પ્રકાશના લેપટોપમાં આર્મીના ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરાવી તેને ઝૂમ કરાવી રાધિકા નામની મહિલાએ જોયા હતા.

રાધિકા નામની મહિલાએ જ દિલ્હીથી પ્રકાશને કુરિયર મારફતે રાઉટર, ચાર્જિંગ કેબલ અને અન્ય ડિવાઇસ પણ મોકલ્યા હતા. જે બાદ 23 નવેમ્બર 2024 થી 19 માર્ચ 2025 સુધીમાં જુદી જુદી પાંચ વાર સેનાને સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ મોકલવામાં આવ્યા હતા. જોકે આ ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરાવી તેનું કોઈ એડીટીંગ કરવાનું કે youtube માં લગાવવાનું કામ કરવામાં આવ્યું ન હતું. જેથી પ્રકાશને શંકા જતા તેણે ATS પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. મહિલાની શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ લાગતા પ્રકાશ ભાઈએ ATS ને 3 એપ્રિલ 2025 ના રોજ જાણ કરી હતી.

ગુજરાત ATS એ જાસૂસી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી બે આરોપીને ઝડપ્યા

ગુજરાત ATS દ્વારા મોટા જાસૂસી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી એક મહિલા સહિત બે શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.જેમાં ગોવામાં રહેતો આરોપી એ.કે. સિંહ ગોવામાં ભારતીય સેનામાં સુબેદાર હતો.જ્યારે મહિલા આરોપી રાશમની પાલ દમણમાં રહેતી હતી.બન્ને આરોપી પાકિસ્તાનના સંપર્કમાં હતા અને ગુપ્ત માહિતી આપતા હતા.

