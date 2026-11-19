ONGCની પાઈપલાઇનમાંથી 8 હજાર લીટર ક્રૂડ ઓઈલની ચોરીનો પર્દાફાશ, ગુજરાત ATSએ 6 આરોપીઓને ઝડપ્યા
ગુજરાત ATSએ ONGCની પાઇપલાઇનમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ક્રૂડ ઓઇલની ચોરી કરતા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : November 19, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 5:00 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATSએ ONGCની પાઇપલાઇનમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ક્રૂડ ઓઇલની ચોરી કરતા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ગુજરાત ATSની ટીમે આ મામલે 6 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ATSની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓ ખેડા જિલ્લાના સારસા ખાતે આવેલા ONGCના ઓઇલ કૂવામાંથી ચોરી કરી અમદાવાદના વટવામાં લાવી અન્ય વાહનમાં ખાલી કરી વેચાણ કરતા હતા. આ સમગ્ર નેટવર્કમાં ONGCના કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરતા કર્મચારીઓની પણ સંડોવણી બહાર આવી છે.
બાતમીના આધારે ATSનો દરોડો
ગુજરાત ATSના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.એલ. ચૌધરીને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસ અધિક્ષક કે. સિદ્ધાર્થના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. ATSની ટીમે વટવા GIDCના વિંઝોલ રિંગ રોડ પાસે પંચરત્ન ફ્લોરા ફ્લેટની પાછળ આવેલા હેપીભાઈ ભરવાડના પાર્કિંગ પ્લોટમાં તપાસ કરતાં ONGC લખેલા ટેન્કરમાંથી પાઇપ મારફતે આઇશર ટ્રકમાં રાખેલી ટાંકીમાં ક્રૂડ ઓઈલ ખાલી કરવામાં આવતું હોવાનું જણાયું હતું, જેથી પોલીસે સ્થળ પરથી 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. પૂછપરછમાં આરોપીઓએ સારસા ખાતેના ONGCના ઓઈલ કૂવામાંથી આશરે 8 હજાર લીટર ક્રૂડ ઓઈલની ચોરી કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
ONGCની પાઈપલાઇનમાંથી 8 હજાર લીટર ક્રૂડ ઓઈલની ચોરીનો પર્દાફાશ, ગુજરાત ATSએ 6 આરોપીઓને ઝડપ્યા #Ahmedabad #GujaratATS https://t.co/G8UR6XBMSf— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) November 19, 2026
8 હજાર લીટર ઓઈલ સહિત 22.35 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ATSએ ONGCના ટેન્કરમાંથી આશરે 4,500 લીટર અને આઇશર ટ્રકની ટાંકીમાંથી 3,500 લીટર મળી કુલ 8 હજાર લીટર ક્રૂડ ઓઈલ કબજે કર્યું છે. આ ઓઈલની કિંમત આશરે 4 લાખ રૂપિયા હોવાનું જણાવાયું છે. આ ઉપરાંત ONGC ટેન્કર, આઇશર ટ્રક, પાંચ મોબાઇલ ફોન અને અન્ય સાધન સામગ્રી મળી કુલ 22.35 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે ગુજરાત ATS પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને આવશ્યક ચીજવસ્તુ ધારા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
દાણીલીમડાના આરોપીઓ સહિત 6ની ધરપકડ, એક વોન્ટેડ
આ કેસમાં ગફ્ફાર અબ્દુલભાઈ રંગરેજ, મોહસીન રફીકભાઈ રંગરેજ, મોહમદ જાવેદ મોહમદ સાબીર રંગરેજ, ભીખાભાઈ કાળાભાઈ ચૌહાણ, નસીરૂદ્દીન ઉર્ફે વિકી તાજુદ્દીન મલેક અને રાયસંગભાઈ બચુભાઈ ઠાકોરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે ઉસ્માન ઉર્ફે ટિકડીને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં ATSએ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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