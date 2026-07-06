પાલનપુરમાં ATSની તપાસ તેજ: જૈશના આતંકીઓનું ભાગળમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન, મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા
ગુજરાત ATS દ્વારા પાકિસ્તાની આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે કનેક્શન ધરાવતા 8 શંકાસ્પદ આતંકીઓની ધરપકડ બાદ તપાસનો દોર તેજ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : July 6, 2026 at 5:30 PM IST
પાલનપુર: ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી રથયાત્રા પૂર્વે સુરક્ષા એજન્સીઓ હરકતમાં આવી છે. ગુજરાત ATS દ્વારા પાકિસ્તાની આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે કનેક્શન ધરાવતા 8 શંકાસ્પદ આતંકીઓની ધરપકડ બાદ તપાસનો દોર તેજ કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટમાંથી 14 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા બાદ, ATSની ટીમ સોમવારે પકડાયેલા શખ્સો પૈકીના 3 શંકાસ્પદોને તેમના વતન પાલનપુર તાલુકાના ભાગળમાં પહોંચી હતી. જૈશના આતંકીઓનું અહીં રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
પાલનપુરમાં ગુજરાત ATSની તપાસ તેજ
રથયાત્રા પહેલા ગુજરાત ATS દ્વારા જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા 8 આતંકીને ઝડપવામાં આવ્યા હતા. પકડાયેલા આઠમાંથી ત્રણ આતંકી પાલનપુર તાલુકાના ભાગળના હોવાથી ગુજરાત ATSની ટીમ પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. આરોપીઓની ગતિવિધિનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
ગુજરાત ATS દ્વારા ભાગળ ખાતે તેમના વતનમાં લાવી શંકાસ્પદ આતંકી કેવી રીતે ગતિવિધિઓ ચલાવતા હતા. તેમના કેવા લોકો સાથે સંપર્કો હતા. ગામમાં તેમના ઘટનાક્રમ અંગેના વિવિધ પાસાઓને લઈ ATS દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ATS દ્વારા તમામના 14 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા બાદ આજે સોમવારે ભાગળ ગામ ખાતે લાવી રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયાથી પણ ATS તમામ પુરાવા એકત્રિત કરી સમગ્ર તપાસમાં જોડશે. જોકે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કરાયેલા રિકન્સ્ટ્રશનમાં તપાસને અસર ન થાય તે પહેલા માટે કોઈ વધુ સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરાઈ નથી.
ગુજરાત ATS દ્વારા આઠ આતંકીની ધરપકડ કરાઇ હતી
ખાસ અને ચોક્કસ બાતમીના આધારે ATSએ 5 સિક્રેટ ટીમો બનાવીને મોટું ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. ATS દ્વારા ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, મહેસાણા, નવસારી, પાટણ અને મધ્યપ્રદેશના દેવાસમાંથી દેશ વિરોધી શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓનાં આરોપના આધારે 8 શખ્સોની ધરપકડ કરી હતી. બાદમાં UAPA સહિતનો ગુનો નોધી ATS પાકિસ્તાની સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા હોવાના આરોપ સર UAPA, 1967ની કલમ 13, 17, 18, 38 અને 39 તથા ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 61 તથા 148 હેઠળ ગુનો નોંધી કોર્ટમાં રજૂ કરી કોર્ટમાં પકડાયેલા શખ્સો પાકિસ્તાની હેન્ડલરના આદેશ માનતા હોવાનો ઘટસ્ફોટ કર્યો હતો અને તમામની તપાસ માટે 14 દિવસના રિમાડની માંગણી કરી હતી ત્યારે કોર્ટે 14 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરી કર્યા છે.
આતંકીઓનો પુસ્તકનો ગુજરાતીમાં ભાષાંતરનો આરોપ
ATSના ટેકનિકલ સોર્સિસ, હ્યુમન સોર્સિસ અને ઈન્ટેલિજન્સની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, પકડાયેલા શખ્સો અન્ય લોકોને પણ પોતાના સંગઠનમાં જોડવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. આ સાથે જ તેઓ પાકિસ્તાની આતંકવાદી સાહિત્યનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીને તેનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોવાનો પણ તેમના પર ગંભીર આરોપ છે. પકડાયેલા આરોપીઓ પૈકી ફોજાન દાઉવા નામનો શખ્સ છેલ્લા ચાર વર્ષથી મદ્રેસામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતો હતો, જ્યારે મોહમ્મદ અમીન શેર છેલ્લા સાત વર્ષથી અને ઝકરિયા દુરાની છેલ્લા ચાર વર્ષથી ત્યાં અભ્યાસ કરતા હતા.
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