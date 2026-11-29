દાહોદમાં ATSનો તપાસનો ધમધમાટ: જૈશ-એ-મોહમ્મદના આરોપીને સ્થળ પર લાવીને કરાયું ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
દાહોદમાં હાઈવે નજીક હથિયારો મુક્યા હોવાના ખુલાસા બાદ આરોપીને હાઈવે પર લઈ જઈને રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 29, 2026 at 5:05 PM IST
દાહોદ: ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ અને તેના નેટવર્કને નેસ્તનાબૂદ કરવા માટે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરવામાં આવ્યો છે. જેના ભાગરૂપે આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (Jaish-e-Mohammed) સાથે સંકળાયેલા હોવાના ગંભીર આરોપસર ઝડપાયેલા આરોપી મોહમ્મદ શહરુલ ઇસ્લામને ATSની ટીમ દાહોદ લઈને પહોંચી હતી. હાઈવે નજીક હથિયાર મૂકવામાં આવ્યા હોવાની ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવ્યા બાદ, ATSની ટીમે આરોપીને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈને સમગ્ર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. દાહોદના ઝાલોદ રોડ પર ATSની આ સઘન કાર્યવાહીને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
વડોદરાના જરોદથી કરાઈ હતી ધરપકડ
મળતી માહિતી મુજબ, આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલા હોવાના આરોપસર મોહમ્મદ શહરુલ ઇસ્લામની અગાઉ વડોદરાના જરોદ ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા અને આતંકી ષડયંત્રની કડીઓ જોડવા માટે ગુજરાત ATSની ટીમ આરોપીને સાથે રાખીને દાહોદ પહોંચી હતી.
ખરોડ ખાતે પૂછપરછ અને હથિયાર અંગે ખુલાસો
દાહોદ પહોંચ્યા બાદ ATSની ટીમ દ્વારા ખરોડ ખાતે આરોપી મોહમ્મદ શહરુલ ઇસ્લામની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ પૂછપરછ દરમિયાન તપાસ એજન્સીને એવી મહત્વની માહિતી મળી હતી કે, હાઈવે નજીક હથિયાર મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ બાતમીને આધારે ATSની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને આરોપીને દાહોદ-ઝાલોદ રોડ પર આવેલા ઘટનાસ્થળે લઈ જઈને સમગ્ર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.
રિકન્સ્ટ્રક્શનની આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ATSના અધિકારીઓએ સ્થળ પરના વિવિધ પાસાઓની ઝીણવટભરી તપાસ કરી હતી. આરોપી અહીં ક્યારે આવ્યો હતો, હથિયાર ક્યાં અને કેવી રીતે મૂકવામાં આવ્યા હતા, તેમજ આ ષડયંત્રમાં તેની સાથે અન્ય કોણ સામેલ હતું તે દિશામાં જરૂરી વિગતો મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. દાહોદ-ઝાલોદ રોડ પર અચાનક ATSની ટીમ, સ્થાનિક પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓની ભારે હલચલ જોવા મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.
હાલ ગુજરાત ATS દ્વારા આ સમગ્ર મામલે તપાસ વધુ તેજ કરી દેવામાં આવી છે. આરોપીની પૂછપરછ અને ઘટનાસ્થળ પર કરવામાં આવેલા રિકન્સ્ટ્રક્શનના આધારે હવે તપાસમાં કઈ નવી અને ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવે છે, તેમજ આ નેટવર્કમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ, તે જોવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ