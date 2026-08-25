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પંજાબમાં વોન્ટેડ જાહેર કરાયેલો આરોપી પાલનપુરમાંથી ઝડપાયો, ગુજરાત ATSની મોટી કાર્યવાહી

વોન્ટેડ આરોપી પાલનપુરમાં રહેતો હોવાની બાતમીના આધારે ATS દ્વારા ટીમ બનાવી બાતમીની ખરાઈ તથા જરૂરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પંજાબમાં વોન્ટેડ જાહેર કરાયેલો આરોપી પાલનપુરમાંથી ઝડપાયો
પંજાબમાં વોન્ટેડ જાહેર કરાયેલો આરોપી પાલનપુરમાંથી ઝડપાયો (Gujarat ATS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 6:53 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત એ.ટી.એસ. દ્વારા આંતરરાજ્ય સંગઠિત ગુનાહિત નેટવર્ક તથા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા અને નાસતા-ફરતા આરોપીઓ ઉપર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જે દરમિયાન પંજાબ રાજ્યના બટાલા જિલ્લાના સેખવાન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધાયેલ FIR તથા Arms Actની કલમ 25 અને 27 હેઠળના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપી સુખપિન્દર સિંહની પાલનપુરમાંથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.

વોન્ટેડ આરોપી પાલનપુરમાં રહેતો હોવાની બાતમીના આધારે ATS દ્વારા ટીમ બનાવી બાતમીની ખરાઈ તથા જરૂરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે બાદ બાતમીના આધારે તા. 22/08/2026ની સાંજે પાલનપુર ખાતે આવેલી હોટલ સુંદરા ખાતે તપાસ કરતા બાતમીવાળો ઇસમ સુખપિન્દર સિંહ ઉર્ફે સુખી મળી આવેલો, જેને વધુ પૂછપરછ માટે ગુજરાત એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ખાતે લાવવામાં આવેલો.

સુખપિન્દર સિંહ ઉર્ફે સુખીની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું કે, તે જગ્ગુ ભગવાનપુરિયા ગેંગ સાથે સંકળાયેલો છે તથા તેણે 20 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ પોતાના સાગરિતો સાહિબદીપ સિંહ, ગગનદીપ સિંહ અને વિક્રમજીત સિંહ ઉર્ફે વિક્કી સાથે મળી ફરિયાદી મહકદીપસિંહના શેલર નજીક ફાયરિંગ કર્યાનું સ્વિકારેલું છે. જે બાદ તે તેના સાથી વિક્રમજીત સિંહ સાથે તેની ફોઈ હરમીત કૌરના ઘરે ગયો હતો અને તેની લાઇસન્સવાળી 30-06 રાઇફલ તેના પિતરાઈ ભાઈ મનજોત સિંહને આપી હતી. ત્યારબાદ તે ખરાર નજીક હોટલમાં આશરે 7-8 દિવસ રોકાયો હતો. ત્યારબાદ દિલ્હી, હૈદરાબાદ તથા નાંદેડ, મહારાષ્ટ્ર થઈ તે પાલનપુર, ગુજરાત આવ્યો હોવાનું જણાવેલું છે.

આરોપી વિરુદ્ધ હત્યાનો પ્રયાસ, ધમકી આપવી, ગુનાહિત કાવતરું કરવા, આર્મ્સ એક્ટ અને NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનાઓ નોંધાયા છે. તેની વિરુદ્ધ ધારીવાલ પોલીસ સ્ટેશન, બટાલા સિવિલ લાઈન પોલીસ સ્ટેશન, અમિરગઢ જિલ્લા પોલીસ સ્ટેશન, રંગર નાંગલ પોલીસ સ્ટેશન, SSOC પંજાબ તથા ટાંડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનોઓ નોંધાયા છે. ઉપરાંત આરોપીએ 2021માં દુબઈમાં ડ્રગ્સ સંબંધિત કેસમાં 9 માસની જેલ પણ ભોગવેલી છે.

ઉપરોક્ત વોન્ટેડ આરોપી સુખપિન્દર સિંહની અટકાયત અંગે પંજાબ પોલીસને જાણ કરવામાં આવેલ છે તથા બટાલા ખાતે નોંધાયેલ FIRમાં આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે તેને સંબંધિત પંજાબ પોલીસને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

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વોન્ટેડ આરોપી પાલનપુરથી ઝડપાયો
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