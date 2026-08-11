HPCL ફૂડ ઓઈલ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગનો ગુજરાત ATSએ પર્દાફાશ કર્યો, 8 આરોપીઓ ઝડપાયા
રાજસ્થાનના બાલોત્રા જિલ્લાના કાલુડી ગામની સીમમાંથી આ ચોરીના કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો હતો.
Published : August 11, 2026 at 6:57 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATS અને રાજસ્થાન પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી HPCLની પાઇપલાઇનમાંથી ફૂડ ઓઇલ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આરોપીઓ દ્વારા પાઇપલાઇનમાં ગેરકાયદેસર રીતે પંચર કરી વાલ્વ લગાવી ફૂડ ઓઇલ ચોરી કરવાનું કાવતરું રચવામાં આવ્યું હતું.
રાજસ્થાનના બાલોત્રા જિલ્લાના કાલુડી ગામની સીમમાંથી આ ચોરીના કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો હતો. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આરોપીઓએ પાઇપલાઇનથી આશરે ૩થી ૪ ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ગેરકાયદેસર વાલ્વ લગાવ્યો હતો અને તેના મારફતે ઓઇલ ચોરી કરવાની વ્યવસ્થા ઊભી કરી હતી.
આ મામલે અમદાવાદ-રાજકોટ હાઇવે પર કુવાડવા નજીકથી એક આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેની પૂછપરછ દરમિયાન મળેલી માહિતીના આધારે રાજસ્થાનના એક ઢાબા પરથી વધુ ૭ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાત ATS દ્વારા કુલ ૮ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાં મહેસાણાના ઘનશ્યામ નવિનચંદ્ર સોની, ધોરાજીના જયરાજસિંહ ભરતસિંહ ચુડાસમા, મુકેશકુમાર શંકરલાલ મેઘવાલ, રણજિત રામધની ચોરસિયા, રમેશ પ્રહલાદજી ઠાકુર, સુરેજી ભોપાજી ઠાકુર, મહેશ બાબુજી ઠાકુર તેમજ ઉત્તરપ્રદેશના દિલીપ ઓમપ્રકાશ યાદવનો સમાવેશ થાય છે.
આ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન HPCLના અધિકારીઓ અને રાજસ્થાન પોલીસની હાજરીમાં પાઇપલાઇનની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ગેરકાયદેસર વાલ્વ અને ચોરી માટે કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાની વિગતો સામે આવી છે.
આ મામલે રાજસ્થાનના જાસોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે હવે ઝડપાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછના આધારે ગેંગ સાથે સંકળાયેલા અન્ય સાગરીતો અને ચોરીના સમગ્ર નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.