ગુજરાત ATSની રાજસ્થાનમાં મોટી કાર્યવાહી, 22 કિલો સાઇકોટ્રોપિક ડ્રગ્સ જપ્ત; 3 આરોપીની ધરપકડ
ગુજરાત ATSની ટીમે રાજસ્થાનના ખૈરથલ-તિજારા જિલ્લાના ભીવાડીમાંથી ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપી
Published : December 29, 2025 at 12:01 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATSની ટીમે રાજસ્થાનના ભીવાડીમાં એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી જ્યાં અધિકારીઓએ એક ફેક્ટરી યુનિટ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ ફેક્ટરીમાંથી અલ્પ્રાઝોલમ પ્રીક્સર કેમિકલ અને સેમી પ્રોસેસ્ડ/ઇન્ટરમીડિએટ જપ્ત કર્યું હતું. આ ઘટનામાં ગુજરાત ATSની ટીમે ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે.
ગુજરાત ATSએ સંયુક્ત ઓપરેશનમાં ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપી
ગુજરાત ATSની ટીમે રાજસ્થાનના ખૈરથલ-તિજારા જિલ્લાના ભીવાડીમાંથી ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપી છે. ગુજરાત ATSની ટીમે રાજસ્થાન SOG,જયપુર અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે મળીને આ સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ગુજરાત ATSની ટીમે ખૈરથલ-તિજારાના ભીવાડી ગામમાં RIICO ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામા આવેલી APL ફાર્મા કંપનીમાં દરોડા પાડ્યા હતા જેમાંથી નશીલા પદાર્થો બનાવતી વસ્તુઓનો જથ્થો ઝડપાયો હતો.
આ ફેક્ટરીમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે બનાવવામાં આવેલા સાઇકોટ્રોપિક પદાર્થોનો 22 કિલોગ્રામનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. રેડ દરમિયાન અલ્પ્રાઝોલમ પ્રીકર્સર કેમિકલ અને સેમી પ્રોસેસ્ડ/ઇન્ટરમીડિએટ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ ઘટનામાં ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
જપ્ત કરવામાં આવેલા જથ્થાને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. સપ્લાય ચેઇન અને સંભવિત આંતરરાજ્ય લિંક્સને પણ શોધવા વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
ડ્રગ્સ બનાવતા પકડાયેલા ત્રણ આરોપી
- અંશુલ અનિલ કુમાર શાસ્ત્રી
- અખિલેશ કુમાર પારસનાથ મૌર્ય
- કૃષ્ણ કુમાર શ્રી યાદવ સાથે ત્રણ મજૂર/કર્મચારીઓની ધરપકડ
