ગુજરાત ATSની મોટી સફળતા: પંજાબના આતંકી નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલો આરોપી બનાસકાંઠાના ડીસાથી ઝડપાયો
બનાસકાંઠાના ડીસામાં ગુજરાત ATS અને SOGની સંયુક્ત કામગીરી, પાકિસ્તાની ISI સાથે સંબંધ ધરાવતો વોન્ટેડ આરોપી ઝડપાયો.
Published : April 5, 2026 at 4:42 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATS અને બનાસકાંઠા જિલ્લા SOGની સંયુક્ત કામગીરીમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા મોટા વોન્ટેડ આરોપીને બનાસકાંઠાના ડીસા વિસ્તારમાંથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપી પંજાબનો રહેવાસી હતો અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુજરાતમાં છુપાઈને રહેતો હતો.
પંજાબ પોલીસના ઈનપુટ બાદ કાર્યવાહી
પંજાબ પોલીસ દ્વારા શેર કરાયેલ ઈનપુટના આધારે ગુજરાત ATSએ તપાસ શરૂ કરી હતી. માહિતી મળતાં જ ATSના અધિકારીઓએ ઝડપથી ઓપરેશન હાથ ધર્યું. ATSના DYSP હર્ષ ઉપાધ્યાયના માર્ગદર્શન હેઠળ ATS અને SOGની ટીમે ડીસા ખાતે રેડ કરી આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો. ત્યારબાદ તેને વધુ પૂછપરછ માટે અમદાવાદ સ્થિત ATS કાર્યાલયમાં લાવવામાં આવ્યો હતો.
ઢાબા પર છૂટક મજૂરી કરતો હતો આરોપી
આરોપી બિક્રમજીત સિંઘ હાલમાં ગુજરાતમાં છુપાઈને રહેતો હતો અને ડીસાના એક ઢાબા પર છૂટક મજૂરી કરીને પોતાની ઓળખ છુપાવી રાખતો હતો. તે ઢાબા પર કામ કરતો હતો જેથી કોઈને તેના વિશે શંકા ન જાય.
ISI સાથે સંકળાયેલા પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર્સ સાથે સંપર્ક
પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે બિક્રમજીત સિંઘ એક મોટા આતંકી અને ગુનેગાર નેટવર્કનો ભાગ હતો. તે પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર સહજાદ ભટ્ટી અને આબિદ જટ્ટ સાથે સીધો સંપર્કમાં હતો. તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ બંને ગેંગસ્ટર પાકિસ્તાનની ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી ISI માટે કામ કરે છે અને ભારતના પંજાબ રાજ્યમાં આતંકી પ્રવૃત્તિઓને અંજામ આપવા માટે નેટવર્ક ચલાવે છે.
યુવાનોને આતંકવાદ માટે કરતો હતો પ્રેરિત
આરોપી પંજાબમાં સ્થાનિક યુવાનોને ગેંગમાં જોડતો હતો અને તેમને આતંકી પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રેરિત કરતો હતો. સાથે જ, તે ગ્રેનેડ અને અન્ય વિસ્ફોટક સામગ્રીની સપ્લાય કરવામાં પણ સામેલ હતો. તે સુરક્ષા એજન્સીઓ પર હુમલાની યોજના બનાવવામાં પણ સંકળાયેલો હતો.
નેટવર્કનો હેતુ દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો
આ નેટવર્કનો મુખ્ય હેતુ દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો અને પોલીસ સ્ટેશનો, સુરક્ષા દળો તેમજ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવવાનો હતો. આ મામલે પંજાબના અમૃતસર ખાતે સ્પેશિયલ ઓપરેશનલ સેલમાં કેસ નોંધાયો છે.
ATS અધિકારીનું નિવેદન
આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત ATSના DYSP હર્ષ ઉપાધ્યાયએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત ATS દેશભરમાં કાર્યરત ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ અને આતંકી નેટવર્ક્સ પર સતત નજર રાખી રહી છે. પંજાબ પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને આ મહત્વપૂર્ણ આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. આગળની તપાસમાં હજુ વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે અને અન્ય સંકળાયેલા લોકો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે."
પંજાબ પોલીસને કરવામાં આવી જાણ
ગુજરાત ATS દ્વારા આરોપીની અટકાયત બાદ પંજાબ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે. હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે આરોપીને પંજાબ પોલીસને સોંપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ ધરપકડથી આતંકી નેટવર્કને મોટો ફટકો પડ્યો છે.
