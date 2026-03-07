એલોવેરા પાવડરના નામે વિદેશ મોકલાતું પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સ: ગુજરાત ATSએ એક આરોપીની ધરપકડ કરી, બે ફરાર

ETV Bharat / state

ગુજરાત ATSને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે કેટલાક લોકો પોતાની ફાર્મા કંપનીઓના નામે વિદેશમાં દવાઓ એક્સપોર્ટ કરવાની આડમાં પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સની હેરફેર કરી રહ્યા છે.

અમદાવાદ: ગુજરાત ATSએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં પ્રતિબંધિત ગણાતું “એટોમેડિટ” નામનું ડ્રગ ભારતમાંથી ખોટા દસ્તાવેજો અને ખોટા લેબલના આધારે મલેશિયા અને થાઈલેન્ડ મોકલવામાં આવતું હતું. આ સમગ્ર મામલે ATSએ નિકુંજ ગઢિયાની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓ ભૌતિક પદમાણી અને ચેતન વાવડીયા હાલ ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે.

કેવી રીતે પકડાયું કૌભાંડ?
ગુજરાત ATSને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે કેટલાક લોકો પોતાની ફાર્મા કંપનીઓના નામે વિદેશમાં દવાઓ એક્સપોર્ટ કરવાની આડમાં પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સની હેરફેર કરી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે ATS એ તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, આરોપીઓ મલેશિયા અને થાઈલેન્ડના નાર્કો કાર્ટલના સભ્યો સાથે સંપર્કમાં રહી તેમની સૂચના મુજબ ડ્રગ્સ મોકલતા હતા. આરોપીઓ ડ્રગ્સને ઓળખાઈ ન જાય તે માટે તેને “એલોવેરા પાવડર” તરીકે લેબલ કરતા હતા અને ખોટા બિલો તથા ખોટા કસ્ટમ ક્લિયરન્સ દસ્તાવેજો બનાવી મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી કાર્ગો મારફતે પાર્સલ વિદેશ મોકલતા હતા. ATSને શંકા જતા કુરિયર કંપનીને જાણ કરી કેટલાક પાર્સલો હોલ્ડ કરાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ સમગ્ર રેકેટ સામે આવ્યો હતો.

કેવી રીતે વિદેશ મોકલાતું ડ્રગ્સ?
ગુજરાત ATSના એસ.પી કે સિદ્ધાર્થે જણાવ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે ત્રણેય આરોપીઓ ઓનલાઇન બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિયા માર્ટ મારફતે વિદેશના નાર્કો કાર્ટલના સભ્યો સાથે સંપર્કમાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં કાયદેસર પ્રોડક્ટના વેપારના બહાને સંપર્ક શરૂ થયો હતો, પરંતુ બાદમાં આ સંપર્કનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સની હેરફેર શરૂ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન ધરપકડ કરાયેલા નિકુંજ ગઢિયાએ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા કર્યા હતા. તેણે પોતાની કંપની મારફતે આશરે 50 કિલો જેટલો પ્રતિબંધિત જથ્થો વિદેશમાં મોકલ્યો હોવાનું સ્વીકાર્યું છે. આ જથ્થો અલગ અલગ વ્યક્તિઓને એક્સપોર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.

તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે આરોપી ચેતન વાવડીયા પોતાની “રુદ્ર એન્ટરપ્રાઇઝ” નામની કંપની મારફતે આશરે 50 કિલો જેટલો જથ્થો મલેશિયા અને થાઈલેન્ડ મોકલી ચૂક્યો છે. જ્યારે ભૌતિક પદમાણીએ પોતાની કંપનીના નામે અંદાજે 25 કિલો જેટલો પ્રતિબંધિત જથ્થો આ દેશોમાં મોકલ્યો હોવાનું ખુલ્યું છે.

1 કિલોના 4-5 હજાર અમેરિકન ડોલર
ગુજરાત ATSના એસ.પી કે સિદ્ધાર્થે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ આ ડ્રગ્સને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રતિ કિલો અંદાજે 4 થી 5 હજાર અમેરિકન ડોલરના દરે વેચતા હતા. આ રીતે તેઓ લાખો રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર વેપાર કરતા હતા. ATS દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે થાઈલેન્ડ પોલીસ દ્વારા પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં પહોંચેલા આ ડ્રગ્સના જથ્થાને જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્કનો મહત્વપૂર્ણ પર્દાફાશ થયો છે.

હાલ ગુજરાત ATSએ ત્રણેય આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી નિકુંજ ગઢિયાની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે ફરાર આરોપીઓ ભૌતિક પદમાણી અને ચેતન વાવડીયાની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

