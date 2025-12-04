ETV Bharat / state

દમણ અને ગોવાથી ગુજરાત ATSએ બે જાસૂસ ઝડપ્યા, પાકિસ્તાનને મોકલતા હતા સંવેદનશીલ માહિતી

એ.કે. સિંહ ગોવામાં રહેતો અને ભારતીય સેનામાં સુબેદાર હતો, જ્યારે મહિલા આરોપી રશ્મણી પાલ દમણમાં રહેતી હતી.

દમણ અને ગોવાથી ગુજરાત ATSએ બે જાસૂસ ઝડપ્યા
દમણ અને ગોવાથી ગુજરાત ATSએ બે જાસૂસ ઝડપ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ANI

Published : December 4, 2025 at 11:52 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 2:03 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત ATS દ્વારા એક મોટા જાસૂસી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. એક મહિલા સહિત બે શંકાસ્પદોની ગુજરાત ATS દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પુરૂષ આરોપી એ.કે. સિંહ ગોવામાં રહેતો અને ભારતીય સેનામાં સુબેદાર હતો. જ્યારે મહિલા આરોપી રાશમની પાલ દમણમાં રહેતી હતી. બન્ને આરોપી પાકિસ્તાનના સંપર્કમાં હતા અને ગુપ્ત માહિતી આપતા હતા.

કેવી રીતે પકડાયા દેશના ગદ્દાર

ગુજરાત ATSની ટીમને જાણવા મળેલ કે પાકિસ્તાન ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ સોશિયલ મીડિયા, મેસેજિંગ એપ્લિકેશન અને ખોટી ઓનલાઇન ઓળખ દ્વારા ભારતીય પુરૂષો અને મહિલાઓ તેમજ સુરક્ષા સંબંધિત માણસોને આર્થિક મદદના બદલામાં ગુપ્ત અને સંવેદનશીલ માહિતી મેળવી લે છે અને દેશ વિરોધી કૃત્યને અંજામ આપવાનું કાવતરૂ રચેલ છે.

આ અંગે ગુજરાત ATSની ટીમ, મહેસાણા,સુરત,દાહોદ,ખેડાની SOG, યુપી પોલી,દમણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, ગોવા પોલીસ અને કેન્દ્રિય એજન્સીઓની મદદથી તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતુ કે પાકિસ્તાન ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ 'અંકિતા શર્મા'ના ખોટા નામ હેઠળ હોવાના અજય કુમાર સુરેન્દ્રસિંહ નામના નિવૃત આર્મી સુબેદાર સાથે દીમાપુર પોસ્ટીંગ વર્ષ 2022 દરમિયાન સંપર્કમાં આવી હતી. જે બાદ PIO દ્વારા અજયકુમાર પાસેથી આર્મીના યુનિટ,પોસ્ટિંગ, મુવમેન્ટ વગેરે માહિતી માગતી હતી. આ અંગે તેઓએ અધિકારીઓની બદલી અને જુદી જુદી યુનિટોની મુવમેન્ટ વગેરે માહિતી શેર કરી હતી.

ગોવાથી પકડાયેલો એ.કે.સિંહ આર્મીમાં સુબેદાર તરીકે ફરજ બજાવતો

આ ઉપરાંત PIOએ અજયકુમારના મોબાઇલમાં ટ્રોઝન માલવેર ફાઇલ મોકલવામાં આવેલ. જે અજયકુમારને મોબાઇલમાં સેવ કરી ઇન્સ્ટોલ કરવા જણાવ્યું હતું જેથી વોટ્સએપ મારફતે તમામ સંવેદનશીલ માહિતી મોકલવાની જરૂર ના પડે અને PIO તેનો ડાયરેક્ટ એક્સેસ કરી શકે.

આ કેસમાં વધુ તપાસ દરમિયાન દમણ ખાતે રહેતા રાશમની રવિન્દ્ર પાલનું નામ સામેલ હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું જેથી રાશમનીની પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, પાકિસ્તાની હેન્ડલરો માટે તે એક મહત્ત્વપૂર્ણ માધ્યમ તરીકે કામ કરતી હતી. PIO 'અબ્દુલ સત્તાર' અને 'ખાલીદ' દ્વારા રાશમનીને નાણાકીય લાભના બદલામાં 'પ્રિયા ઠાકુર' નામની ખોટી ઓળખ બનાવીને જે ભારતીય આર્મીના જવાનોની માહિતી સત્તાર અને ખાલીદ શેર કરે તેઓની સાથે મિત્રતા કરવા અને તેનાથી આર્મીની ખાનગી માહિતી મેળવવાની સુચના અપાઇ હતી. જે માટે સમયાંતરે તેને ઘણા મોબાઇલ નંબરોનું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું હતું જે પૈકી તેણીએ સેનાની ગુપ્ત માહિતી માટે અમુક લોકોને ફસાવવાની કામગીરી કરેલ હતી.

આ ઉપરાંત હેન્ડલરોએ રાશમનીને આર્મીની અમુક યુનિટ્સની યુદ્ધ અભ્યાસ અને મુવમેન્ટ અંગે ખાસ તપાસ કરવા જણાવેલ. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રાશમની સત્તારના પાકિસ્તાની નંબર (+92) સાથે સીધા સંપર્કમાં હતી. આ સાથે રાશમનીએ વિવિધ નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા રૂપિયા મેળવવા એરટેલ પેમેન્ટ બેન્કમાં નવું ખાતું ખોલાવેલ.

ઉપરોક્ત માહિતી અંગેની વિગતો,આંતરરાષ્ટ્રીય નંબરોથી વોટ્સએપ કોલ અને દસ્તાવેજો તથા નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો ઇસમોના મોબાઇલમાંથી મળી આવેલ છે. આ સાથે PIOની IP એડ્રેસની ચકાસણી કરતા 'અંકિતા શર્મા ઉર્ફ રાધિકા' મુલતાન સરગોધા, પાકિસ્તાન ખાતેથી 'અબ્દુલ સત્તાર' લાહોર, પાકિસ્તાન ખાતેથી અને 'ખાલીદ' VPN અને મલેશિયન નંબરનો ઉપયોગ કરી પાકિસતાન ખાતેથી ઓપરેટ કરતા હોવાનું જણાઇ આવેલ છે.

