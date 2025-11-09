ગુજરાત ATSએ 3 આતંકવાદીઓની કરી ધરપકડ, દેશમાં મોટો હુમલો કરવાનું ઘડી રહ્યાં હતાં ષડયંત્ર
ગુજરાત ATSએ ગાંધીનગરથી 3 આતંકીઓની ધરપકડ કરી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, આંતકીઓ દેશના અનેક સ્થળો પર હુમલા કરવાની ફિરાકમાં હતા.
Published : November 9, 2025 at 12:57 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 1:19 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત ATSએ રાજ્યમાં એક મોટી કાર્યવાહી અંતર્ગત આતંકી પ્રવૃતિ સાથે જોડાયેલા 3 શખ્સોની અટકાયત કરી છે. ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી દળ (ATS) એ રવિવારે અમદાવાદમાંથી ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે તેઓ હથિયારોની હેરાફેરી કરી રહ્યાં હતા. તેમના પર દેશભરમાં આતંકવાદી હુમલાઓનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે.
આ ત્રણ શંકાસ્પદો છેલ્લા એક વર્ષથી હતા ATSની રડારમાં
એક નિવેદનમાં, ગુજરાત ATS એ જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણેય શંકાસ્પદોની ગુજરાત ATS દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેઓ છેલ્લા એક વર્ષથી રડાર હેઠળ હતા. હથિયારોની હેરાફેરી કરતી વખતે આ ત્રણેય શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતાં. તેઓ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આતંકવાદી હુમલાઓ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા."
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિઝમ સ્ક્વોડ (ATS) એ અલ-કાયદા ઇન ધ ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ (AQIS) સાથે જોડાયેલા પાંચ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં બેંગલુરુની એક મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે કથિત રીતે ઓનલાઈન ટેરર મોડ્યુલ ચલાવતી હતી અને પાકિસ્તાની સંપર્કો સાથે તેના સંબંધો હતા.
ATS એ બેંગલુરુની 30 વર્ષીય મહિલા સમા પરવીનની આતંકવાદી સંગઠન અલ-કાયદા સાથે કથિત સંબંધોના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી. ગુજરાત ATS ના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (DIG) સુનિલ જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાની અલ-કાયદા સાથે કથિત સંબંધોના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસ સાથે જોડાયેલા અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓની અગાઉ અટકાયત બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
23 જુલાઈના રોજ, ATS એ અલ-કાયદા ઇન ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ (AQIS) સાથે કથિત સંબંધો ધરાવતા ચાર આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ દિલ્હીના મોહમ્મદ ફૈક, અમદાવાદના મોહમ્મદ ફરદીન, ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડાના અરવલ્લીના સૈફુલ્લાહ કુરેશી અને નોઈડાના ઝીશાન અલી તરીકે થઈ છે.
ધરપકડની પુષ્ટિ કરતા, ગુજરાત એટીએસના ડીઆઈજી સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ચાર શંકાસ્પદોની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે કારણ કે તેઓ અલ-કાયદા સાથે સંકળાયેલા પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન AQIS સાથે જોડાયેલા હોવાની શંકા છે. તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યવાહી ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી અને સંકલિત દેખરેખના આધારે હાથ ધરવામાં આવી હતી.