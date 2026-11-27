ગુજરાત ATSની મોટી કાર્યવાહી: વડોદરામાંથી જૈશના શંકાસ્પદ શખ્સની ધરપકડ; AK-47 રાઇફલ અને 20થી વધુ કારતૂસ મળ્યા
ગુજરાત ATSએ મોટી કાર્યવાહી કરતા વડોદરથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા હોવાની શંકા સાથે એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે.
Published : November 27, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 11:13 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATSએ મોટી કાર્યવાહી કરતા વડોદરથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા હોવાની શંકા સાથે એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે. આરોપી પાસેથી AK-47 રાઇફલ અને 20થી વધુ જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા છે. ગુજરાત ATSની ટીમે શખ્સની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
વડોદરામાં ગુજરાત ATSની મોટી કાર્યવાહી
વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ATS દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જરોદ બસ સ્ટેન્ડ પરથી AK-47 રાઇફલ સાથે એક યુવકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપી પાસેથી અંદાજે 23 કારતૂસ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યાં છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, યુવક આસામથી જરોદ આવ્યો હોવાની આશંકા છે. ATSએ આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈ હથિયાર ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યું હતું અને કોને પહોંચાડવાનું હતું તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ઝડપાયેલો યુવક આસામથી જરોદ આવ્યો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, તે કયા હેતુથી જરોદ પહોંચ્યો હતો અને તેની પાસે આટલું ઘાતક હથિયાર કેવી રીતે આવ્યું તે અંગે હજુ સ્પષ્ટ વિગતો સામે આવી નથી. ATS દ્વારા આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.
Gujarat ATS has arrested a suspected Jaish-e-Mohammed-affiliated terrorist from Vadodara. An AK-47 rifle and over 20 live cartridges have been recovered from the accused. A major operation is underway: Gujarat ATS https://t.co/51zsEKBKUv— IANS (@ians_india) November 27, 2026
આ સમગ્ર કાર્યવાહીમાં હવે સૌથી મોટો સવાલ AK-47 રાઇફલના સ્ત્રોતને લઈને છે. આ હથિયાર ક્યાંથી મેળવવામાં આવ્યું હતું, કોણે યુવકને આપ્યું હતું અને તેને આગળ કોને સોંપવાનું હતું તે દિશામાં ATS તપાસ કરી રહી છે. હથિયારની હેરફેર પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક કાર્યરત છે કે પછી આ મામલો કોઈ વ્યક્તિ પૂરતો મર્યાદિત છે તે જાણવા પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આરોપી આસામથી ગુજરાત કેવી રીતે આવ્યો તેને લઇને તપાસ
આરોપી આસામથી ગુજરાત સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો, તેની સાથે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલી છે કે નહીં અને હથિયાર લાવવાનો ચોક્કસ હેતુ શું હતો તે સહિતના સવાલોના જવાબ મેળવવા તપાસ એજન્સી દ્વારા કડીઓ જોડવામાં આવી રહી છે. હાલ આરોપીની પૂછપરછના આધારે હથિયારના મૂળ સ્ત્રોત અને તેની સંભવિત ડિલિવરી અંગે માહિતી મેળવવાના પ્રયાસો તેજ કરવામાં આવ્યા છે.
જરોદ બસ સ્ટેન્ડ પરથી AK-47 અને 23 કારતૂસ સાથે યુવકની ધરપકડ થતાં વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સુરક્ષા અને હથિયારોની હેરફેરને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. જોકે, હથિયાર ક્યાંથી આવ્યું હતું અને કોને પહોંચાડવાનું હતું તે અંગે હજુ સત્તાવાર વિગતો સ્પષ્ટ થવાની બાકી છે. ATSની વધુ તપાસમાં આ સમગ્ર મામલાની કડીઓ અને હથિયાર પાછળનો હેતુ બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
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