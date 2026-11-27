આસામથી હથિયારો લઈ કેવી રીતે વડોદરા પહોંય્યો JeMનો આતંકી? ગુજરાતમાં ક્યાં હુમલો કરવાની હતી યોજના? ATSએ કર્યો ખુલાસો
વડોદરા નજીક હલોલ રોડ પરથી આસામના શખ્સને ઝડપી પાડ્યો, સુરક્ષા પ્રતિષ્ઠાન પર હુમલાનું કાવતરું ઘડ્યાની આશંકા; AK-47, 23 જીવતા કારતૂસ અને જૈશ-એ-મોહમ્મદનો ઝંડો કબજે
Published : November 27, 2026 at 4:45 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સુરક્ષા પ્રતિષ્ઠાનોને નિશાન બનાવી આતંકી હુમલો કરવાના કથિત કાવતરાનો ગુજરાત ATSએ પર્દાફાશ કર્યો છે. ATSએ વડોદરા જિલ્લામાંથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે સંકળાયેલા હોવાની આશંકા ધરાવતા એક શખ્સની AK-47 રાઇફલ અને જીવતા કારતૂસ સાથે ધરપકડ કરી છે. ઝડપાયેલા આરોપીની ઓળખ આસામના કરીમગંજના રહેવાસી મોહમ્મદ સહારુલ ઇસ્લામ આસામ તરીકે થઈ છે. ATSના DIG સુનિલ જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં સુરક્ષા પ્રતિષ્ઠાન પર હુમલો કરવાની યોજના હોવાની ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે ગુરુવારે રાત્રે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
મોબાઇલ લોકેશન અને હોટલના રેકોર્ડના આધારે આરોપી સુધી પહોંચી ATS
ATSને એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ગુજરાતમાં આતંકી હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યો હોવાની બાતમી મળી હતી. તપાસ દરમિયાન મોબાઇલ ફોનના લોકેશન ડેટા અને હોટલના રેકોર્ડના આધારે આરોપીની હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવી હતી. આરોપી વડોદરા રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલી મિલન હોટલમાં રોકાયો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેનું મોબાઇલ લોકેશન દાહોદથી વડોદરા તરફ જતું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ માહિતીના આધારે ATSએ હલોલ-વડોદરા રોડ પર બેગ લઈને જતા આરોપીને અટકાવી ઝડપી પાડ્યો હતો.
AK-47, 23 જીવતા કારતૂસ અને જૈશ-એ-મોહમ્મદનો ઝંડો કબજે
આરોપીની તપાસ દરમિયાન તેની પાસેથી એક AK-47 રાઇફલ, 23 જીવતા કારતૂસ, બે ખાલી કારતૂસ, જૈશ-એ-મોહમ્મદનો ઝંડો અને સિમકાર્ડ મળી આવ્યાં હતાં. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી છેલ્લા એક વર્ષથી વોટ્સએપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ મારફતે એક હેન્ડલરના સંપર્કમાં હતો. આ હેન્ડલરે તેને કથિત રીતે 50 હજાર રૂપિયા આપ્યા હતા અને આતંકી હુમલો કરવાની જવાબદારી સોંપી હતી.
ડેડ ડ્રોપ પદ્ધતિથી હથિયાર મેળવ્યું હોવાની આશંકા
તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપી આસામથી ભોપાલ અને ત્યારબાદ વડોદરા આવ્યો હતો. ત્યાંથી તે દાહોદ ગયો હતો, જ્યાં ડેડ ડ્રોપ પદ્ધતિ એટલે કે અગાઉથી નક્કી કરેલી જગ્યાએ ગુપ્ત રીતે મૂકવામાં આવેલા હથિયારને મેળવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસ એજન્સીઓ હવે હથિયાર ક્યાંથી આવ્યું અને તેની પાછળ કોણ હતું તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.
વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશનના ફોટોગ્રાફ્સ પણ મોબાઇલમાંથી મળ્યા
તપાસ દરમિયાન આરોપીના મોબાઇલ ફોનમાંથી વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશનના ફોટોગ્રાફ્સ પણ મળી આવ્યા હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. આરોપી અગાઉ મદરેસામાં અભ્યાસ કરતો હતો અને યુટ્યુબ વીડિયો મારફતે હથિયારો ચલાવવા તથા તેની તાલીમ અંગેની જાણકારી મેળવી રહ્યો હોવાની પણ આશંકા છે. આરોપી કથિત રીતે કટ્ટરપંથી વિચારધારાથી પ્રભાવિત થયો હતો અને પાકિસ્તાન જઈને જૈશ-એ-મોહમ્મદમાં જોડાવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
UAPA અને BNS હેઠળ ગુનો નોંધાયો, હેન્ડલરની શોધખોળ શરૂ
આ મામલે આરોપી વિરુદ્ધ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ (UAPA) અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત ATS હવે આરોપીને સૂચના આપનાર હેન્ડલરની ઓળખ, આતંકી નેટવર્કના અન્ય સભ્યોની સંડોવણી અને આ કથિત કાવતરામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સામેલ છે કે નહીં તે અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: