ગુજરાત ATSની મોટી સફળતા: સોશિયલ મીડિયાથી ‘ગઝવા-એ-હિંદ’ સ્થાપવાના કાવતરામાં સામેલ બે કટ્ટરપંથી આરોપીઓની ધરપકડ
બાતમી મુજબ સીધ્ધપુરના ઇરફાન કાલેખાન પઠાણ (ઉંમર 22) અને તેના સાથીઓએ મળીને ભારતમાં શસ્ત્રીય બળવો કરીને ગઝવા-એ-હિંદ સ્થાપવાનું કાવતરું રચ્યું હતું.
Published : April 21, 2026 at 2:53 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) એ સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પર ચાલતી દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રાખીને મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ATSએ સીધ્ધપુર (પાટણ) અને મુંબઈના બે યુવકોની ધરપકડ કરી છે જેઓ ઇસ્લામિક કટ્ટરપંથી વિચારધારા ધરાવતા હતા અને સોશિયલ મીડિયા મારફતે ‘ગઝવા-એ-હિંદ’ સ્થાપવા માટે દેશવિરોધી કાવતરું રચી રહ્યા હતા.
એટીએસના પોલીસને મળેલી ખાનગી બાતમીના આધારે આ કાર્યવાહી શરૂ થઈ હતી. બાતમી મુજબ સીધ્ધપુરના ઇરફાન કાલેખાન પઠાણ (ઉંમર 22) અને તેના સાથીઓએ મળીને ભારતમાં શસ્ત્રીય બળવો કરીને ગઝવા-એ-હિંદ સ્થાપવાનું કાવતરું રચ્યું હતું. તેઓ હથિયારો ભેગા કરવા, બોમ્બ બનાવવા તેમજ દેશ-વિદેશના મુસ્લિમોને જીહાદ માટે પ્રોત્સાહિત કરીને મોટી ટીમ બનાવવાની તૈયારીમાં હતા.
ATSના ઉચ્ચ અધિકારીઓની સૂચના મુજબ પોલીસ અધિક્ષક કે. સિદ્ધાર્થના માર્ગદર્શન હેઠળ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વિરજીતસિંહ પરમારની આગેવાનીમાં વિશેષ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. ટીમે ઇરફાન કાલેખાન પઠાણને પાટણથી અટકાયતમાં લઈ ATS કચેરી ખાતે લાવ્યો. તેના મોબાઈલ ફોનની તપાસમાં વોટ્સએપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા ISIS તથા અન્ય કટ્ટર ઇસ્લામિક જૂથો સાથેના સંપર્કના પુરાવા મળ્યા. તેમણે રાજકીય નેતાઓ, RSS સાથે સંકળાયેલા લોકો અને ‘કુફરો’ને નિશાન બનાવવા, શરિયત લાગુ કરવા, RDX બોમ્બ તથા અન્ય બોમ્બ બનાવવાની તાલીમ આપવા અને પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાનથી હથિયારોનું સ્મગલિંગ કરવાનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું.
વધુ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે મુંબઈના સાકીનાકા વિસ્તારનો મુરશીદ ઝાહીદઅખતર શેખ (ઉંમર 21, વ્યવસાય: ચિકન બીર્યાનીની હોટલ) પણ આ કાવતરામાં સામેલ છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસની મદદથી તેની પણ અટકાયત કરવામાં આવી. તેના મોબાઈલમાંથી પણ વાંધાજનક સાહિત્ય અને ઇરફાન સાથેની ચેટ મળી આવી છે.
ગુજરાત ATS પોલીસ સ્ટેશનમાં ફ.ગુ.ર. નં.04/2026 હેઠળ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 61 અને 148 મુજબ ગુનો નોંધી બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંનેને 11 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે અને આ કાવતરામાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ તપાસ ચાલુ છે.
ગુજરાત ATSના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પર ચાલતી કટ્ટરવાદી વિચારધારા અને દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહી તેનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
ધરપકડ કરાયેલ આરોપીઓની વિગત:
- ઇરફાનખાન કાલેખાન પઠાણ (ઉંમર 22)
રહેવાસ: મકાન નં. 4, અમૃતપાર્ક સોસાયટી, જે.પી. મીલ, સીધ્ધપુર, જિ. પાટણ
- મુરશીદ ઝાહીદઅખતર શેખ (ઉંમર 21)
વ્યવસાય: ચિકન બીર્યાનીની હોટલ
રહેવાસ: ખૈરાની બાગ સામે, જંગલેશ્વર મંદિર પાસે, જમીલભાઈના મકાનમાં, સાકીનાકા, મુંબઈ
