ગુજરાત ATSની કાર્યવાહી: 438 કરોડની MD ડ્રગ્સ ફેક્ટરી કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ માફિયા સલીમ ડોલાની ધરપકડ

ડ્રગ્સ માફિયા સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલા (સફેદ શર્ટમાં) (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS)ને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ નેટવર્ક વિરુદ્ધની લડાઈમાં મોટી સફળતા મળી છે. વડોદરાના સિંધરોટ ખાતેથી ઝડપાયેલી કરોડો રૂપિયાની મેફેડ્રોન (MD) ફેક્ટરી કેસમાં લાંબા સમયથી વોન્ટેડ રહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ માફિયા સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલાને ગુજરાત ATS દ્વારા કાયદેસરની પ્રક્રિયા હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. આરોપી વિદેશમાં બેસીને ગેરકાયદેસર નેટવર્ક ચલાવતો હોવાથી તેની સામે ઇન્ટરપોલ મારફતે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરાવવામાં આવી હતી.
સિંધરોટ ફેક્ટરી કેસ સાથે સીધું જોડાણ
તા. 1 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ ગુજરાત ATS દ્વારા વડોદરા જિલ્લાના સિંધરોટ ગામ ખાતે આવેલા એક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ પર દરોડો પાડી મેફેડ્રોન બનાવતી ગેરકાયદે ફેક્ટરી ઝડપી પાડી હતી. તે સમયે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ₹438.64 કરોડની કિંમતનું 87.728 કિલોગ્રામ MD ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું અને 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Dy.SP એસ. એલ. ચૌધરી (ETV Bharat Gujarat)
Dy.SP એસ. એલ. ચૌધરીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે તપાસ દરમિયાન પોલીસ ઇન્સપેક્ટર બી.એચ. કોરોટને વિગતો મળી હતી કે પકડાયેલ આરોપી સૌમિલ પાઠક અગાઉ જેલમાં સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. સિંધરોટ ખાતે તૈયાર થયેલ ડ્રગ્સનો જથ્થો મુંબઈ ખાતે સલીમ ડોલાના સાગરીત અઈમાન મુસા શેખ ઉર્ફે અયાન ખાન સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો હોવાનું ખુલતાં સલીમ ડોલાને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો હતો. ઇકબાલ મિર્ચી સાથે જૂનો સંબંધ અને ગ્લોબલ સિન્ડિકેટ
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સલીમ ડોલા ૧૯૯૦ના દાયકામાં કુખ્યાત ગેંગસ્ટર ઇકબાલ મિર્ચી માટે મેન્ડ્રેક્સ ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતો હતો. ત્યારબાદ તેણે ભારત સહિત વિશ્વભરમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરી માટે આખું સિન્ડિકેટ ઊભું કર્યું હતું. તે કાયદેસર નિકાસ થતા માલસામાનના કન્ટેનરમાં છુપાવીને વિદેશમાં ડ્રગ્સ મોકલતો અને વિવિધ દેશોમાં ડમી કંપનીઓ ઊભી કરતો હતો. સલીમ ડોલા ભારતીય પાસપોર્ટના આધારે દુબઈ (UAE) ખાતે રહેતો હતો અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત તેમજ કેન્યાના ફોન નંબરો વાપરીને નેટવર્ક ઓપરેટ કરતો હતો. 1998થી ગુનાખોરીનો લાંબો ઇતિહાસ
સલીમ ડોલા સામે અગાઉ પણ દેશભરની તપાસ એજન્સીઓમાં ગંભીર ગુના નોંધાયેલા છે: 1998: મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી 40 કિલો મેન્ડ્રેક્સ સાથે ધરપકડ. 2013: મુંબઈ ANC દ્વારા 79 કિલો ચરસ સાથે ધરપકડ. 2017: DRI દ્વારા ₹5.5 કરોડના ગુટખા સ્મગલિંગ કેસમાં સંડોવણી. 2018: મુંબઈ ANC દ્વારા ₹1000 કરોડના ફેન્ટાનિલ ડ્રગ્સ કેસમાં ગુનો.2022 થી 2026: મુંબઈ, થાણે, ભોપાલ અને ગુજરાતમાં MD ડ્રગ્સ, આર્મ્સ એક્ટ, મકોકા (MCOCA) તેમજ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગ સહિતના દોઢ ડઝનથી વધુ ગુનાઓ. હાલ ગુજરાત ATS દ્વારા આરોપીના રિમાન્ડ મેળવી સિંધરોટ કેસમાં કાચા માલના સ્ત્રોત, આર્થિક વ્યવહારો, દેશ-વિદેશના સંપર્કો અને અન્ય સાગરીતો અંગે સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.