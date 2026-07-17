ગુજરાત ATSએ પાંચ આતંકીઓની કરી ધરપકડ, તપાસમાં આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદના મોડ્યુલનો ધડાકો
ATS એ પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) ના આતંકવાદી મોડ્યુલની તપાસના સંદર્ભમાં વધુ પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે.
Published : July 17, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 2:07 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) એ પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) ના આતંકી મોડ્યુલની તપાસમાં વધુ પાંચ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી છે. અગાઉ ગુજરાત ATS દ્વારા 8 આતંકવાદીઓની પૂછપરછ બાદ આ પાંચ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ નીચે મુજબ છે:
- બિલાલ આબિદભાઈ શેરા (ઉંમર-24)
- મોહમ્મદ ઐયુબ કડીવાલ (ઉર્ફે મોહમ્મદ ખાડિયાસણ, ઉંમર-22)
- મોહમ્મદ ઐયુબભાઈ સુનાસરા (ઉર્ફે મોહમ્મદ ખલી, ઉંમર-20)
- શફીઅ રઈસ મુખી (ઉર્ફે શફી છાપી, ઉંમર-21)
- મોહમ્મદ હસન હનીફભાઈ કરાડિયા (ઉર્ફે હસન હૈદરપુરી, ઉંમર-20)
આ તમામ આરોપીઓ બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોના છે અને હાલમાં અલગ-અલગ મદ્રેસાઓમાં રહેતા હતા.
VIDEO | Ahmedabad: Jaish-e-Mohammed terror module busted as Gujarat ATS arrests 5 from Patan.— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
Five persons were arrested by the Gujarat Anti-Terrorist Squad (ATS) on Thursday in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed (JeM) outfit.… pic.twitter.com/pUb7yB6NBc
તપાસમાં મળેલા મહત્વના પુરાવા
ગુજરાત ATSના DIG સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું કે આરોપીઓના મોબાઈલ અને અન્ય સ્થળોમાંથી જૈશ-એ-મોહમ્મદનો ઝંડો, આતંકવાદી મસૂદ અઝહરની જેહાદી કિતાબોની પ્રિન્ટેડ કોપીઓ, મસૂદ અઝહરને લખેલા ખતોની કોપી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટેના રૂ. 1,30,000ની રિકવરી કરવામાં આવી છે.
VIDEO | Ahmedabad: ATS DIG Sunil Joshi briefs the media over busting Jaish-e-Mohammed terror module, says, " you are all aware that some time ago, the gujarat anti-terrorism squad (ats) registered an fir. according to the fir, the case was based on information received by dsp… pic.twitter.com/0FP9VTnpbJ— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ "અકેલા મુજાહિદ જિહાદ કૈસે કરે" જેવી જેહાદી કિતાબોની ઝેરોક્સ કરાવી અભ્યાસ કરતા હતા અને અન્ય મદ્રેસાના વિદ્યાર્થીઓને જેહાદમાં જોડાવા માટે દાવત આપતા હતા. તેઓ ૨૦૨૩થી ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં રાજ્યના અલગ-અલગ 8 સ્થળોએ વિવિધ એક્સપ્લોઝિવ અને ટાઈમર મિકેનિઝમથી બોમ્બ બ્લાસ્ટના પરીક્ષણો કરી ચૂક્યા હતા. IED બોમ્બ બનાવવાની સામગ્રી પણ રિકવર કરવામાં આવી છે.
Ahmedabad, Gujarat: ATS DIG Sunil Joshi says, " as you are aware, some time ago the gujarat ats registered an fir. the primary information was that some youths from banaskantha and patan were in contact with the pakistan-based terror outfit jaish-e-mohammed. they were translating… pic.twitter.com/FAX3Jq6upM— IANS (@ians_india) July 17, 2026
કેસની વિગતો
ગુજરાત ATSને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે કેટલાક લોકો JeMની વિચારધારા ફેલાવી રહ્યા છે અને રાજ્યમાં સક્રિય નેટવર્ક ઊભું કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ અંગે તા. 2/7/2026ના રોજ ATS પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નં. 5/2026 નોંધવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં UAPAની કલમ 13,17,18,38 અને 39 તથા BNSની કલમ 61 અને 148 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
તા. 15/7/2026ના રોજ આ પાંચેય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમને 8 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે.
ATS અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ મોડ્યુલ સાથે વધુ વ્યક્તિઓની સંડોવણી હોવાની શક્યતા છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાનના વિવિધ વિસ્તારોમાં તપાસ ચાલુ છે. રાજ્યમાં દેશવિરોધી તત્વો સામે ATS સતત સતર્ક છે અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.