ગુજરાત ATSની મોટી કાર્યવાહી: એલોવેરા પાવડરના નામે 22 કિલો પ્રતિબંધિત એટોમિડેટ જપ્ત, 3 આરોપીઓની ધરપકડ
Published : March 10, 2026 at 3:01 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) એ વિદેશમાં પ્રતિબંધિત સાયકોટ્રોપિક પદાર્થ એટોમિડેટના 22 કિલોગ્રામનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. આ કેસમાં વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓએ મુંબઈ એરપોર્ટથી થાઈલેન્ડ, મલેશિયા, સિંગાપુર સહિતના દેશોમાં ખોટા બિલ અને ખોટા કસ્ટમ્સ ક્લિયરન્સના કાગળો તૈયાર કરીને એલોવેરા પાવડર અને જીનોપોલ-24 પાવડરના નામે મિસલેબલિંગ કરીને આ પદાર્થનો ગેરકાયદેસર એક્સપોર્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ગુજરાત ATSના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 7 માર્ચ 2026ના રોજ નોંધાયેલા ફરિયાદ નંબર 03/2026 હેઠળ ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 336(2), 336(3), 338, 340(2) અને 350(1) મુજબનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આરોપી નિકુંજભાઈ હરેશભાઈ ગઢીયા (ઉંમર 28, રહેવાસી બી-302, બ્લુ કેન્ડલ, ભારીમાતા, કતારગામ, સુરત)ની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસ ટીમે વધુ બે આરોપીઓ ચેતનભાઈ કનુભાઈ વાવડીયા અને ભૌતિક દામજીભાઈ પદમણીની 8 માર્ચ 2026ના રોજ ધરપકડ કરી હતી. ત્રણેય આરોપીઓની કંપનીઓની ઓફિસે જઈ જડતી તપાસ કરતાં એટોમિડેટ ખરીદીના બિલ અને સ્ટોક રજિસ્ટરમાંથી મિસલેબલિંગ અને મિસડિક્લેરેશનની પુષ્ટિ થઈ હતી.
તપાસમાં નિકુંજ ગઢીયાની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તેણે 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ મલેશિયા મોકલવા માટે 6 પાર્સલ (કુલ વજન 255 કિલોગ્રામ) તૈયાર કર્યા હતા. જેમાંથી 22 કિલોગ્રામ એટોમિડેટ હતું. આ પાર્સલોને એર કાર્ગો મારફત મોકલવામાં આવ્યા હતા અને તેને એલોવેરા પાવડર સેમ્પલ તરીકે મિસડિક્લેર કરવામાં આવ્યા હતા. મુંબઈ એરપોર્ટ પર સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ ડ્રગ ડિટેક્ટર કીટથી તપાસ કરતાં એટોમિડેટ હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી.
ગુજરાત ATSના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કની તપાસ ચાલુ છે. આ કેસમાં વધુ સાક્ષ્યો અને સંડોવણીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
1 કિલોના 4-5 હજાર અમેરિકન ડોલર
ગુજરાત ATSના એસ.પી કે સિદ્ધાર્થે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ આ ડ્રગ્સને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રતિ કિલો અંદાજે 4 થી 5 હજાર અમેરિકન ડોલરના દરે વેચતા હતા. આ રીતે તેઓ લાખો રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર વેપાર કરતા હતા. ATS દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે થાઈલેન્ડ પોલીસ દ્વારા પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં પહોંચેલા આ ડ્રગ્સના જથ્થાને જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્કનો મહત્વપૂર્ણ પર્દાફાશ થયો છે.
