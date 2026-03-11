ETV Bharat / state

ગુજરાત વિધાનસભા બજેટ સત્રમાં આજે મહત્વપૂર્ણ દિવસ: ગૃહ, પોલીસ અને ન્યાયતંત્ર વિભાગની માંગણીઓ પર થશે ચર્ચા

વિધાનસભા ગૃહમાં કૃષિ, સહકાર, પશુપાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, શ્રમ અને રોજગાર તેમજ વન અને પર્યાવરણ વિભાગોને લગતા પ્રશ્નો પર ચર્ચા થશે.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

March 11, 2026

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ બજેટ સત્રમાં આજે મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાનારી છે. નિયમ મુજબ બેઠકની શરૂઆત પ્રશ્નોત્તરી કાળથી થશે, જેમાં ધારાસભ્યો સરકારના વિવિધ વિભાગોની કામગીરી અને નીતિઓ અંગે પ્રશ્નો પૂછશે. પ્રશ્નોત્તરી કાળ વિધાનસભાની મહત્વની પ્રક્રિયા માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેના માધ્યમથી વિપક્ષ અને સત્તારૂઢ પક્ષના ધારાસભ્યો સરકાર પાસેથી જવાબદારી નિર્ધારિત કરાવતા હોય છે.

આજના પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન ખાસ કરીને કૃષિ, સહકાર, પશુપાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, શ્રમ અને રોજગાર તેમજ વન અને પર્યાવરણ વિભાગોને લગતા પ્રશ્નો પર ચર્ચા થવાની છે. ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ, કૃષિ ઉત્પાદન, સહકારી ક્ષેત્રની કામગીરી, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગની સ્થિતિ, તેમજ રોજગાર સંબંધિત મુદ્દાઓ અંગે સરકારને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. સાથે સાથે વન સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ સંબંધી નીતિઓ અંગે પણ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. પ્રશ્નોત્તરી કાળ પૂર્ણ થયા બાદ વિધાનસભામાં વિવિધ વિભાગોની બજેટ માંગણીઓ પર ચર્ચા શરૂ થશે. આ પ્રક્રિયામાં ધારાસભ્યો સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા ખર્ચના પ્રસ્તાવો પર ચર્ચા કરે છે અને જરૂર પડે તો સૂચનો પણ આપે છે. ચર્ચા બાદ આ માંગણીઓ પર મતદાન કરવામાં આવે છે.

આજના દિવસની કાર્યવાહી દરમિયાન ખાસ કરીને ગૃહ વિભાગ, પોલીસ, જેલ અને ન્યાયતંત્ર સંબંધિત બજેટ માંગણીઓ પર ચર્ચા અને મતદાન થવાનું છે. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ, પોલીસ તંત્રની કામગીરી, જેલ વ્યવસ્થાપન અને ન્યાયતંત્રના માળખાકીય વિકાસ જેવા મુદ્દાઓ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહી શકે છે.

ગૃહ વિભાગ રાજ્યમાં આંતરિક સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થાની જવાબદારી સંભાળે છે, જ્યારે પોલીસ વિભાગ ગુનાખોરી રોકવા અને જાહેર સુરક્ષા જાળવવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જેલ વિભાગ કેદીઓના સંચાલન અને સુધારાત્મક વ્યવસ્થાઓ માટે જવાબદાર છે, જ્યારે ન્યાયતંત્રના વિકાસ માટે પણ બજેટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ કરવામાં આવે છે. બજેટ સત્ર દરમિયાન વિભાગવાર માંગણીઓ પર ચર્ચા અને મતદાન થકી રાજ્ય સરકારના આગામી વર્ષના ખર્ચ અને વિકાસ યોજનાઓને અંતિમ મંજૂરી આપવામાં આવે છે તેથી આજની વિધાનસભાની બેઠક રાજકીય તેમજ પ્રશાસનિક રીતે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.

