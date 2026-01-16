ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર 16 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, આ વખતે 23 દિવસ સુધી ચાલશે સત્ર
સત્રની શરૂઆતમાં રાજ્યપાલનું અભિભાષણ થશે, ત્યારબાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2026–27 માટેનું વાર્ષિક બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે.
Published : January 16, 2026 at 5:32 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રને લઈને રાજ્યના રાજકીય વર્તુળોમાં મહત્વપૂર્ણ હલચલ જોવા મળી રહી છે. ગુજરાત વિધાનસભાનું આગામી બજેટ સત્ર 16 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનું નક્કી થયું છે, જે 25 માર્ચ સુધી ચાલશે. આ રીતે વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર કુલ 23 દિવસનું રહેશે.
આ બજેટ સત્ર દરમિયાન કુલ 26 બેઠક યોજાનાર છે. સત્રની શરૂઆતમાં રાજ્યપાલનું અભિભાષણ થશે, ત્યારબાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2026–27 માટેનું વાર્ષિક બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. બજેટ રજૂઆત બાદ વિવિધ વિભાગોની માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે અને મહત્વના બિલો તથા ઠરાવો વિધાનસભામાં રજૂ થવાની શક્યતા છે.
બજેટ સત્ર દરમિયાન રાજ્યના વિકાસકાર્યો, માળખાકીય સુવિધાઓ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, કૃષિ, ઉદ્યોગ અને રોજગાર જેવા મુદ્દાઓ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત થવાની અપેક્ષા છે. સાથે જ રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ, કરવેરા નીતિ અને નવી યોજનાઓ અંગે પણ વિસ્તૃત ચર્ચા થવાની સંભાવના છે.
બીજી તરફ વિપક્ષ દ્વારા મોંઘવારી, કાયદો અને વ્યવસ્થા, બેરોજગારી, ખેડૂત પ્રશ્નો અને શહેરી-ગ્રામીણ સમસ્યાઓને લઈને સરકારને ઘેરવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે. જ્યારે સત્તાધારી પક્ષ દ્વારા વિકાસ અને સિદ્ધિઓને ઉજાગર કરીને બજેટ સત્રને અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે રણનીતિ ઘડવામાં આવી રહી છે.
16 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતું ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર રાજ્યના નાગરિકો માટે મહત્વના નીતિગત નિર્ણયો અને વિકાસલક્ષી યોજનાઓનું મંચ બનશે, ત્યારે આ સત્ર પર સમગ્ર રાજ્યની નજર ટકેલી રહેશે.
આ પણ વાંચો: