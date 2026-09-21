ગુજરાતમાં મહિલાઓ માટે નોકરીની મોટી તક: 6,843 આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી જાહેર
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા કુલ 6,843 જગ્યાઓ જાહેર કરાઈ, 21 September થી 14 October 2026 સુધી e-HRMS પોર્ટલ પર અરજી કરી શકાશે.
Published : September 21, 2026 at 8:00 PM IST
હૈદરાબાદ: મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગે ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2026નું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં 6,843 આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી તેડાગરની જગ્યાઓ માટે પાત્ર સ્થાનિક મહિલા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતી ખાલી જગ્યાઓ માટે અને એકીકૃત બાળ વિકાસ સેવાઓ (ICDS) યોજના હેઠળ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં ખાલી પડનાર માનદ પદો માટે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પાત્ર ઉમેદવારો 21 September થી 14 October 2026 સુધી ગુજરાત e-HRMS પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2026
જિલ્લાવાર ખાલી જગ્યા 2026
શૈક્ષણિક લાયકાત
ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતી મહિલાઓ પણ અરજી કરી શકે છે. પસંદગી શૈક્ષણિક લાયકાત અને ગુણ સહિત નિયત મેરિટ માપદંડ પર આધારિત રહેશે.
વય મર્યાદા
ઉમેદવારે 18 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ અને અરજી સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખે લાગુ મહત્તમ વય ઓળંગી ન હોવી જોઈએ.
સ્થાનિક નિવાસની જરૂરિયાત
અરજદાર ભારતીય મહિલા નાગરિક હોવી જોઈએ. તે ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષ માટે સ્થાનિક રહેવાસી હોવી જોઈએ. ગ્રામ્ય આંગણવાડી કેન્દ્ર માટે ઉમેદવાર જે મહેસૂલી ગામમાં કેન્દ્ર આવેલું છે તે જ ગામના રહેવાસી હોવા જરૂરી છે. ઉમેદવારે સંબંધિત મામલતદાર દ્વારા જારી કરાયેલું નિયત નિવાસ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું પડશે. આ પ્રમાણપત્ર જાહેરાતની તારીખથી 6 મહિનાથી વધુ જૂનું હોવું જોઈએ નહીં. ઓનલાઇન અરજી સબમિટ કરતી વખતે ઉમેદવારે સંબંધિત આંગણવાડી કેન્દ્ર પસંદ કરવું ફરજિયાત છે.
માનદ વેતન
આ માનદ સેવાની જગ્યાઓ છે. પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને સંબંધિત પદ માટે નિર્ધારિત માનદ વેતન મળશે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
જરૂરી દસ્તાવેજો
અરજી કેવી રીતે કરવી
Gujarat Anganwadi Recruitment 2026 Important Links
|Online Application Portal
|Click Here to Apply
|Official Notification Folder
|Click Here
નોંધ : ભરતી અંગેની વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ https://e-hrms.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લો..
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