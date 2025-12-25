નારિયેળીના બગીચા કેમ નષ્ટ કરવા મજબૂર બન્યા છે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ખેડૂતો ? શું છે કારણ ? જાણો...
વેરાવળ તાલુકાના સોનારીયા ગામના ખેડૂતો નારિયેળીના વૃક્ષોનું કટિંગ કરી આખા બગીચા નષ્ટ કરી રહ્યાં છે. આખરે શા માટે ? જાણો વિસ્તારથી...
Published : December 25, 2025 at 11:14 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આશરે ૧૪ હજાર હેક્ટર વિસ્તારમાં નારિયેળીનું વાવેતર થયેલું છે. ‘લીલી નાઘેર’ તરીકે ઓળખાતા સોરઠ પ્રદેશમાં નારિયેળીનું મબલખ ઉત્પાદન થતું હતું, પરંતુ છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી નારિયેળી પાકમાં સફેદ માખી (મસી) નો ઉપદ્રવ અત્યંત વધી જતાં પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે.
સતત પાક નિષ્ફળ જતાં અને ખર્ચ વધતા હવે બાગાયતી ખેડૂતો નારિયેળીના બગીચા કાપી નાખવા મજબૂર બન્યા છે. આવી જ સ્થિતિ વેરાવળ તાલુકાના સોનારીયા ગામમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં ખેડૂતો દ્વારા નારિયેળીના વૃક્ષોનું કટિંગ કરી આખા બગીચા નષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
સોનારીયા ગામના ખેડૂત રામ લખન અને ડોડીયા મોહનભાઈનું કહેવું છે કે, “સફેદ માખીના કારણે છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી નારિયેળીનો પાક સતત નિષ્ફળ જાય છે. ઉપદ્રવ નિયંત્રણ માટે અનેક પ્રકારની દવાઓનો ઉપયોગ કર્યો, છતાં અસર ન થતાં હવે થાકી–સારી નારિયેળી દૂર કરી સીઝનલ ખેતી તરફ વળવાનું નક્કી કર્યું છે.”
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં છેલ્લા ચારથી પાંચ વર્ષથી સફેદ માખીના ઉપદ્રવના કારણે નારિયેળીનું ઉત્પાદન દિનપ્રતિદિન ઘટી રહ્યું છે. પરિણામે અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતો બગીચા કપાવવા લાગ્યા છે, જે બાગાયત ક્ષેત્ર માટે ચિંતાજનક સ્થિતિ ઊભી કરે છે.
આ તરફ કૃષિ પાક વિષયના નિષ્ણાંત વૈજ્ઞાનિક રમેશ રાઠોડ દ્વારા નારિયેળી ઉગાવતા ખેડૂતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, સફેદ માખી નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરેલી જીવાતનાશક દવાઓ,સમયસર છંટકાવ,તથા સમગ્ર બગીચામાં સંયુક્ત નિયંત્રણ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે, અને તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ નારિયેળીના બગીચા નષ્ટ ન કરવા જણાવ્યું છે.
સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ જો સમયસર નિયંત્રિત ન થાય તો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નારિયેળી આધારિત બાગાયત અને ખેડૂતોની આવક પર ગંભીર અસર પડી શકે છે, તેવી ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.