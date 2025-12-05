ETV Bharat / state

ગુજરાતે એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો: પ્રતિ વ્યક્તિ આવક પહેલી વાર ₹3 લાખને વટાવી ગઈ

ગુજરાત ભારતના ટોચના પાંચ સૌથી મોટા અર્થતંત્રોમાં સ્થાન ધરાવે છે.

ગુજરાતે એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો: પ્રતિ વ્યક્તિ આવક પહેલી વાર ₹3 લાખને વટાવી ગઈ
ગુજરાતે એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો: પ્રતિ વ્યક્તિ આવક પહેલી વાર ₹3 લાખને વટાવી ગઈ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 1:47 PM IST

ગાંધીનગર: સપ્ટેમ્બરમાં પૂરા થયેલા બીજા ક્વાર્ટરમાં, દેશે 8.2% ની અપેક્ષા કરતાં વધુ કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) વૃદ્ધિ નોંધાવી, જે તેની મજબૂત આર્થિક ગતિ દર્શાવે છે. આ કામગીરીનું કેન્દ્ર ગુજરાત છે - દેશનું વિકાસ એન્જિન - જે ભારતના સૌથી ગતિશીલ અને ઉચ્ચ પ્રદર્શન કરતા રાજ્ય અર્થતંત્રોમાંના એક તરીકે ઓળખાય છે.

નવીતમ તુલનાત્મક ડેટા છેલ્લા દાયકામાં ગુજરાતના પ્રભાવશાળી વિકાસ માર્ગને પ્રકાશિત કરે છે. 2023-24માં ₹24.62 લાખ કરોડના અંદાજિત કુલ રાજ્ય સ્થાનિક ઉત્પાદન (GSDP) સાથે, રાજ્ય હવે મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અને કર્ણાટક પછી, ભારતના ટોચના પાંચ સૌથી મોટા અર્થતંત્રોમાં સ્થાન ધરાવે છે.

સૈદ્ધાંતિક રીતે, કોઈપણ અર્થતંત્રના લાંબા ગાળાના આર્થિક પ્રદર્શનને વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ માપવામાં આવે છે, એટલે કે, સ્થિર ભાવે, જે અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદન સ્તરના વાસ્તવિક જથ્થાને કેપ્ચર કરે છે, જે ફુગાવાને અસરકારક રીતે દૂર કરે છે.

ગુજરાતે એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો: પ્રતિ વ્યક્તિ આવક પહેલી વાર ₹3 લાખને વટાવી ગઈ
ગુજરાતે એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો: પ્રતિ વ્યક્તિ આવક પહેલી વાર ₹3 લાખને વટાવી ગઈ (ગુજરાત માહિતી વિભાગ)

આ સંદર્ભમાં ગુજરાતને અલગ પાડતી બાબત એ છે કે 2012-13 અને 2023-24 વચ્ચે, ગુજરાતે વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ 8.42% નો સરેરાશ વિકાસ દર હાંસલ કર્યો, જે ₹10 લાખ કરોડથી વધુ અર્થતંત્રો ધરાવતા તમામ મોટા રાજ્યોમાં સૌથી વધુ છે. આ પ્રદર્શન પરંપરાગત રીતે ઝડપથી વિકસતા રાજ્યો જેવા કે કર્ણાટક (7.69%) અને તમિલનાડુ (6.29%) ને પણ પાછળ છોડી દે છે. એવા સમયે જ્યારે મોટા અર્થતંત્રો સામાન્ય રીતે માળખાકીય સંતૃપ્તિને કારણે ધીમા પડે છે, ત્યારે ગુજરાતની આ ઝડપી ગતિએ વિકાસ કરવાની ક્ષમતા તેના મજબૂત ઔદ્યોગિક આધાર, રોકાણ-મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ અને મજબૂત માળખાકીય વિકાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

તે ફક્ત તેનું સ્કેલ નથી, પરંતુ તેની કાર્યક્ષમતા, સ્પર્ધાત્મકતા અને સુસંગત નીતિ-આધારિત ગતિ છે જે તેને તેના સાથીદારોથી અલગ પાડે છે અને ભારતના આર્થિક પરિદૃશ્યમાં તેની નેતૃત્વ ભૂમિકાને મજબૂત બનાવે છે.

GSDP ડેટા ગુજરાતના આર્થિક પરિવર્તનની ઊંડાઈને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે વિવિધ ક્ષેત્રોની શક્તિઓ દ્વારા સંચાલિત છે. ઉત્પાદન રાજ્યના અર્થતંત્રનો આધાર રહ્યું છે, જે 2023-24માં ₹7.43 લાખ કરોડનું યોગદાન આપે છે અને ગ્રોસ સ્ટેટ વેલ્યુ એડેડ (GSVA) ​​ના લગભગ એક તૃતીયાંશ હિસ્સો ધરાવે છે. આ ઔદ્યોગિક આધારને પૂરક બનાવતા, બાંધકામ અને ઉપયોગિતાઓએ મળીને ₹2.31 લાખ કરોડથી વધુનો ઉમેરો કર્યો, જે ગુજરાતના માળખાગત વિકાસની ગતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તૃતીય ક્ષેત્ર - જેમાં વેપાર, પરિવહન, નાણાકીય સેવાઓ અને રિયલ એસ્ટેટનો સમાવેશ થાય છે - એ ₹7.81 લાખ કરોડના યોગદાન સાથે વિકાસની વાર્તાને વધુ મજબૂત બનાવી, જે ઉદ્યોગ અને સેવાઓ બંનેમાં રાજ્યના સંતુલિત વિસ્તરણને દર્શાવે છે. કૃષિ, વનીકરણ અને માછીમારી જેવા પરંપરાગત ક્ષેત્રોએ પણ આધુનિકીકરણ અને વૈવિધ્યકરણ અપનાવ્યું છે, જેનાથી વિકાસ સમાવિષ્ટ અને વ્યાપક રહે તે સુનિશ્ચિત થયું છે.

એકંદરે, ગુજરાતનું કુલ રાજ્ય સ્થાનિક ઉત્પાદન (GSDP) મૂળભૂત ભાવે 2011-12 માં ₹6.16 લાખ કરોડથી વધીને 2023-24 માં ₹24.62 લાખ કરોડ થવાનો અંદાજ છે, જે એક દાયકામાં લગભગ ચાર ગણો વધારો છે.

મજબૂત માનવ-કેન્દ્રિત પરિણામો દ્વારા રાજ્યની વિકાસગાથા વધુ મજબૂત બને છે. ગુજરાતની માથાદીઠ આવક ₹300,957 છે, જે તેને ભારતના ટોચના પાંચ સૌથી મોટા અર્થતંત્રોમાં સ્થાન આપે છે - મહારાષ્ટ્ર કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે અને ઉત્તર પ્રદેશથી ઘણું આગળ. ફક્ત કર્ણાટક અને તમિલનાડુ જ માથાદીઠ આવકમાં ગુજરાતથી થોડું આગળ છે, જે રાજ્યની ઉચ્ચ શ્રમ ઉત્પાદકતા અને વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

એકંદરે, ગુજરાતનું પ્રદર્શન સ્પષ્ટપણે તેને ભારતના સૌથી ઝડપથી વિકસતા મોટા અર્થતંત્ર અને આર્થિક પરિણામોમાં રાષ્ટ્રીય નેતા તરીકે સ્થાન આપે છે. ઝડપી લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ, ઊંચી માથાદીઠ આવક અને સતત વિસ્તરતો આર્થિક આધાર દર્શાવે છે કે ગુજરાતે સતત વૃદ્ધિ સાથે એક દુર્લભ સંતુલન પ્રાપ્ત કર્યું છે.

જ્યારે અન્ય મોટા રાજ્યો સ્થિર પરંતુ મધ્યમ વૃદ્ધિ પેટર્ન દર્શાવે છે, ત્યારે ગુજરાતનો 8.42%નો માર્ગ આર્થિક શાસન, સ્થિતિસ્થાપકતા અને વ્યૂહાત્મક અમલીકરણના મોડેલ તરીકે ઉભો થાય છે. રાજ્ય ફક્ત વિકાસ પામ્યું નથી - તેણે એક વિશાળ ભારતીય અર્થતંત્ર શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે માટે એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કર્યો છે.

ગુજરાતનો આર્થિક વિકાસ એક મોટો સંદેશ દર્શાવે છે: રાજ્ય ભારતની વિકાસ વાર્તામાં એક પ્રેરક બળ છે, જે નીતિગત સ્થિરતા, ઔદ્યોગિક શક્તિ અને સમાવેશી વિકાસના દ્રષ્ટિકોણથી સંચાલિત છે.

