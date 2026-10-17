ભરુચની કેમિકલ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ, 5ના મોત અને 5 લોકો ઇજાગ્રસ્ત
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ભરુચ જિલ્લાના સાયખા જીઆઇડીસીમાં આવેલી સિનજિલ ફાર્માકેમ કંપનીમાં હાઇડ્રોજનેશન પ્રોસેસ દરમિયાન બ્લાસ્ટ
Published : October 17, 2026 at 1:32 PM IST
ભરુચ: ભરુચ જિલ્લામાં કેમિકલ બનાવનારી કંપનીમાં વિસ્ફોટ થતાં પાંચ મજૂરના મોત થયા અને અન્ય પાંચ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. અધિકારીઓએ શનિવારે જણાવ્યું કે આ વિસ્ફોટ શુક્રવાર રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યે વાગરા તાલુકાના સારખા જીઆઇડીસી સ્થિત સિનજિલ ફાર્માકેમમાં હાઇડ્રોજનેશન પ્રેસોસ ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન થયો હતો. જેથી ઝેરી મેથિલીન ડાઇક્લોરાઇડ (MDC) ગેસ લિકેજ થયો.
ભરુચની ઉપ-જિલ્લા અધિકારી (SDM) મનીષા મનાનીએ કહ્યું કે સિનજિલ ફાર્માકેમ (SynZeal Pharmachem) સાયખામાં માત્ર એક વર્ષ પહેલા શરુ થઇ હતી અને આ ફાર્મા ઇન્ટરમીડિયરી બનાવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આ વિસ્ફોટ એટલો ભયાનક હતો કે તેની રિએક્ટર ટેન્ક ચીરાઇ ગઇ હતી અને મશીનરીના સ્પેરપાર્ટ વેરવિખેર થઇ ગયા હતા. SDMને શંકા છે કે વિસ્ફોટ હાઇડ્રોજનરેશન પ્રોસેસ દરમિયાન થયો.
#WATCH | Gujarat: 5 deaths have been confirmed telephonically by Viral Vasava, the Mamlatdar of Vagra Taluka, in the blast at a Pharma company in GIDC Saykha Industrial Estate in Vagra Taluka of Bharuch district late last night. (Visuals from the spot) https://t.co/5InxqeRdMf— ANI (@ANI) October 17, 2026
ભરુચના પોલીસ વડા (SP) અક્ષયરાજ મકવાણાએ મીડિયાને જણાવ્યું કે વિસ્ફોટમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય પાંચ લોકો ઘાયલ થયા છે. તેમણે જણાવ્યું કે મૃતકોની ઓળખ આમોદના રહેવાસી જયદીપ મહેશભાઇ પટેલ અને ભવિક દિલિપકુમાર વસાવા, ગિર સોમનાથ જિલ્લાના રહેવાસી વૃંદ તળાવિયા, ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી અનિકેત હરિલાલ ગૌતમ અને અર્જુન કુમાર રામસિંહ ગૌતમના રુપમાં થઇ છે.
અક્ષયરાજ મકવાણાએ જણાવ્યું કે ઇજાગ્રસ્ત મજૂર પવનકુમાર રામસિંહ ગૌતમ, મૌસમ કુમાર રામસેવક યાદવ, શિવદયાળ રામ અવતાર યાદવ, પ્રતીક પ્રવીણ પ્રજાપતિ અને પ્રિયાંશુ બહાદુરલાલની સારવાર ચાલી રહી છે, જે બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે.
#WATCH | Bharuch, Gujarat: Pratapsingh, a worker who was working in the building opposite the spot of the incident, says, "At 10 PM, this incident occurred—the reactor exploded, and everything was filled with smoke. A piece of the reactor broke off and is now lying on the side of the road. Right next to it are the office and the laboratory, and the cement roofing sheets on the boiler side broke and fell down...I saw that the entire area was completely filled with smoke; nothing was visible. After that, the fire brigade and an ambulance arrived..."— ANI (@ANI) October 17, 2026
ઔદ્યોગિક સુરક્ષા અને નિર્દેશાલય (DISH)ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે હાઇડ્રોજનેશનની પ્રક્રિયા દરમિયા થયેલા બ્લાસ્ટના કારણે મેથિલીન ડાયક્લોરાઇડ (MDC) ગેસ લિક થયો હતો. તેમણે કહ્યું કે વિસ્ફોટ બાદ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, DISH અને પોલીસ અધિકારી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને દુર્ઘટનાના કારણોની તપાસ ચાલી રહી છે.
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