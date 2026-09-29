ગુજરાતના 31 જિલ્લામાં ESICનો સંપૂર્ણ અમલ, 1.20 કરોડ નાગરિકોને મળશે સામાજિક સુરક્ષાનું કવચ
સાણંદમાં 350 બેડ અને કલોલ-ગાંધીનગરમાં 150 બેડની ક્ષમતા ધરાવતી ESIC હોસ્પિટલનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.
Published : September 29, 2026 at 6:48 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ (ESIC) યોજનાનો વ્યાપ હવે રાજ્યના તમામ 31 જિલ્લાઓ સુધી વિસ્તરશે. ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા 25 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા જાહેરનામા મુજબ 1 ઓક્ટોબર, 2026થી રાજ્યના 16 આંશિક અમલીકૃત અને 15 બિનઅમલીકૃત જિલ્લાઓમાં ESIC યોજનાનો સંપૂર્ણ અમલ થશે. આ નિર્ણયથી રાજ્યના અંદાજે 8થી 10 લાખ નવા શ્રમિકો અને તેમના પરિવારજનોને સામાજિક સુરક્ષા કવચ હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે. ગાંધીનગર ખાતે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના અધ્યક્ષસ્થાને ESICના વિસ્તરણ અંગે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી. જેમાં શ્રમ અને રોજગાર રાજ્ય મંત્રી કાંતિ અમૃતિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ જણાવ્યું હતું કે ESICના વિસ્તરણ બાદ પાત્ર શ્રમિકોને કેશલેસ સારવાર ઉપરાંત માંદગી દરમિયાન રોકડ સહાય, પ્રસૂતિ લાભ, અપંગતા સહાય સહિતની વિવિધ આરોગ્યલક્ષી અને સામાજિક સુરક્ષાની સેવાઓનો લાભ મળશે. હાલમાં ગુજરાતમાં અંદાજે 21.68 લાખ કામદારો ESIC હેઠળ નોંધાયેલા છે અને તેમના પરિવારજનો સહિત આશરે 84 લાખ લાભાર્થીઓ આ યોજનાનો લાભ મેળવી રહ્યા છે.
ESICના સંપૂર્ણ અમલ બાદ રાજ્યમાં વધુ 8થી 10 લાખ કામદારો નોંધાય તેવી શક્યતા છે. પરિણામે નોંધાયેલા કામદારોની સંખ્યા અંદાજે 32 લાખ સુધી પહોંચશે અને કામદારો તથા તેમના પરિવારજનો સહિત આશરે 1.20 કરોડ નાગરિકોને ESIC યોજના હેઠળ કેશલેસ સારવાર અને સામાજિક સુરક્ષાનો લાભ મળશે.
હાલમાં રાજ્યમાં 103 ESIS ડિસ્પેન્સરી અને 11 ESIC/ESIS હોસ્પિટલો કાર્યરત છે. શ્રમિકોને પ્રાથમિક સારવાર મળી રહે તે માટે 234 CHC અને PHCને પણ ESIC સાથે એમ્પેનલ કરવામાં આવ્યા છે. સાણંદમાં 350 બેડ અને કલોલ-ગાંધીનગરમાં 150 બેડની ક્ષમતા ધરાવતી ESIC હોસ્પિટલનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.
હાલોલ-પંચમહાલ અને સાવલી-વડોદરા ખાતે 100-100 બેડની ESIC હોસ્પિટલ માટે જમીન ફાળવણીની પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં છે. જ્યારે મહેસાણા, ગાંધીધામ અને મોરબીમાં નવી ESIC હોસ્પિટલ શરૂ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને ભલામણ મોકલવામાં આવશે.
શ્રમિકોને ઘર નજીક સારવાર મળી રહે તે માટે છેલ્લા બે મહિનામાં 13 સરકારી અને 55 ખાનગી મળી કુલ 68 હોસ્પિટલોને ESICની પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત PM-JAY હેઠળની 900 ખાનગી અને 1,127 સરકારી હોસ્પિટલો મારફતે પણ પાત્ર શ્રમિકોને કેશલેસ સારવારનો લાભ મળી શકશે. અમદાવાદમાં ESIC મેડિકલ કોલેજ કાર્યરત થઈ ચૂકી છે, જ્યારે સુરતમાં નવી મેડિકલ કોલેજ શરૂ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
રાજકોટમાં ESICની નવી SRO કચેરી સૌરાષ્ટ્રના શ્રમિકોને વહીવટી કામગીરી માટે અન્યત્ર જવું ન પડે તે હેતુથી રાજકોટ ખાતે ESICની નવી સબ-રીજનલ ઓફિસ (SRO)ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ કચેરી શરૂ થયા બાદ સૌરાષ્ટ્રના 12 જિલ્લાઓના વહીવટી કામકાજ, યોગદાન અને ક્લેઈમ સંબંધિત કામગીરી સ્થાનિક સ્તરે જ ઝડપી બની શકશે.
રાજ્યમાં ESIC અંગે વિશેષતા
- 31 જિલ્લામાં ESICનો સંપૂર્ણ વિસ્તાર
- 1 ઓક્ટોબર, 2026થી સંપૂર્ણ અમલ
- 8થી 10 લાખ નવા કામદારો આવરી લેવાશે
- કુલ આશરે 1.20 કરોડ લાભાર્થીઓને સુરક્ષા કવચ
- હાલ 21.68 લાખ કામદારો નોંધાયેલા
- હાલ આશરે 84 લાખ લાભાર્થીઓને લાભ
- રાજ્યમાં 103 ESIS ડિસ્પેન્સરી કાર્યરત
- 11 ESIC/ESIS હોસ્પિટલો કાર્યરત
- 234 CHC-PHC એમ્પેનલ
- રાજકોટમાં નવી ESIC SRO કચેરી મંજૂર
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