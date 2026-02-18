ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 નું બજેટ અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટા કદનું; ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે સામાજિક વિકાસની વાત, ક્યારે બનશે વાસ્તવિકતા?
ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27નું ઐતિહાસિક 4 લાખ 8 હજાર 53 કરોડનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
Published : February 18, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 7:09 PM IST
ગાંધીનગર (પરેશ દવે) : ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વર્ષ 2026-27નું બજેટ ચાર લાખ કરોડ થઇ ગયું છે. નાણાં મંત્રી કનુ દેસાઈએ પાંચમી વાર ગૃહમાં બજેટ રજૂ કર્યું છે. ગત બજેટ કરતા આ બજેટમાં 37 હજારથી વધુ રકમની ફાળવણી કરી વિકાસ પ્રેરક બજેટ તરીકે ઓળખાયું છે. જ્યારે વિપક્ષે બજેટમાં નવું કઈ નથી કહી પુરાણો આલાપ છેડ્યો છે. રાજ્ય સરકારના વર્ષ 2026-27 બજેટમાં વિશેષ ભાર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ સાથે સામાજિક વિકળ પર આપવાનો દાવો કરાયો છે.
બજેટનું હાર્દ, જાહેરાતો પર ભાર
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વર્ષ 26-27ના રજૂ થયેલ બજેટમાં વિવિધ ક્ષેત્રોની જાહેરાતો પર ભાર રહ્યો છે. ગત વર્ષ શહેરી વિકાસ પર તો આ નાણાંકીય વર્ષ ગુજરાત પ્રવાસન વર્ષ તરીકે ઉજવવી જાહેરાત કરાઈ છે. રાજ્યનું ઓવરોલ બજેટ ચાર લાખ આઠ હજાર કરોડને પર પહોંચ્યું છે, જે અપેક્ષિત હતું. બજેટમાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણી અને ખેડૂત અસંતોષને ધ્યાને રાખી કેટલાક પગલા લેવાયા છે. બજેટમાં ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને મહિલાઓને અગ્રીમતા અપાઈ છે. રાજ્યમાં કુલ છ વિસ્તારો ને ગ્રોથ હબ તરીકે વિકસાવવા માટે ઈકોનોમીક માસ્ટર પ્લાન હેઠળ આવરી લેવાયા છે. રાજ્યના ઔધોગિક વિકાસને સંતુલિત કરવા કુલ 80 વિકાસ પ્રોજેક્ટ માટે કુલ 6,600 કરોડની જાહેરાત કરાઈ છે. ગુજરાત પ્રવાસન વર્ષ અંતર્ગત ટુરિઝમ વિકસાવવા માટે વિભાગને 6,737 કરોડની જાહેરાત કરાઇ છે. સોમનાથ તીર્થને ‘વૈશ્વિક પ્રવાસન સ્થળ’ તરીકે વિકસાવવાની જાહેરાત કરાઈ છે. રાજ્યના 15 આદિજાતિ તાલુકામાં ભગવાન બિરસા મુંડા પુસ્તકાલય ઊભા કરવાની જાહેરાત કરાઇ છે. સરકાર વિવિધ જાહેરાતો કરે છે પણ વાસ્તવમાં MSMEની સ્થિતિ અપેક્ષા કરતા નબળી છે. પ્રવાસન ક્ષેત્રે પ્રાથમિક માળખાકીય સુવિધાના પ્રશ્નો છેલ્લા દાયકાથી સતાવે છે, એ પણ હકીકત છે.
આરોગ્ય - શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઘણું કરવાનું બાકી
રાજ્યમાં જાહેર આરોગ્ય અને સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણ મુદ્દે અનેક પ્રશ્નો છે. દર બજેટમાં આ બાબતે મસમોટી જાહેરાતો થાય છે પણ સરકાર શાળાઓના મર્જર અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પ્રાથમિક અને સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મહેકમ અને વ્યવસ્થા અંગે નાગરિકોની અનેક ફરિયાદો અને માંગ રહી છે. આ બજેટમાં સુરત, અમદાવાદ ખાતે કેન્સર અને કાર્ડિયાક રોગોમાં મલ્ટી સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલો માટે 500 કરોડની જાહેરાત કરી છે. મહિલા અને બાળ પોષણ માટે નવી 2000 આંગણવાડી નિર્માણ માટે 360 કરોડની જાહેરાત કરી છે. પણ હકીકતે દર મહિને આંગણવાડી વર્કરને પોતાની માંગ માટે અવાજ ઉઠાવવો પડે છે. રાજ્ય સરકારે ફ્કત નવી સુવિધા સર્જનની જાહેરાતો સાથે હયાત સુવિધા અને મહેકમ માટે પણ પ્રોત્સાહક પગલા ત્વરિત અને સઘન લેવાની આવશ્યકતા છે. શિક્ષણને પ્રોત્સાહન માટે આ બજેટમાં સારી જાહેરાત છે. 96 લાખથી વધુ વિધાર્થીઓને શિષ્યવૃતિ માટે કુલ 5967 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. રાજ્યમાં ધોરણ 9 થી 12માં વિધાર્થીઓના પ્રવેશ વધારવા માટે બજેટમાં રૂ. 1250 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. રાજ્યમાં શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે 926 નવી પીએમ શ્રી શાળાઓના નિર્માણની જાહેરાત કરાઈ છે.
ગુજરાત રાજ્યનું 4 લાખ 8 હજાર 53 હજાર કરોડનું બજેટ
- સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ 7,086 કરોડ
- શ્રમ કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ માટે 2,902
- શિક્ષણ વિભાગ 63,184 કરોડ
- આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ 25,403 કરોડ
- મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ 7,690 કરોડ
- અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબત વિભાગ 2,856 કરોડ
- રમત ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ માટે 2,006 કરોડ
- માર્ગ અને મકાન વિભાગ 29,709 કરોડ
- શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ માટે 33,504 કરોડ
- પંચાયત અને ગ્રામ વિકાસ માટે 14,858 કરોડ
- જળ સંપતિ વિભાગ માટે 13,944 કરોડ
- સરદાર સરોવર યોજના માટે 3,317 કરોડ
- પાણી પુરવઠા માટે 6,984 કરોડ
- બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ માટે 4,314 કરોડ
- વિજ્ઞાન અને પ્રાધ્યોગિકી વિભાગ માટે 2,634 કરોડ
- ઉદ્યોગ અને ખાણ માટે 13,942 કરોડ
- કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ માટે 24,022 કરોડ
- સામાન્ય વહીવટ વિભાગ માટે 2,910 કરોડ
- મહેસૂલ વિભાગ માટે 5,552 કરોડ
- ગૃહ વિભાગ માટે 14,265 કરોડ
- કાયદા વિભાગ માટે 2,702 કરોડ
- માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ 452 કરોડ
- ઉર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ્સ વિભાગ માટે 4,842 કરોડ
- વન અને પર્યાવરણ વિભાગ માટે 3,560 કરોડ
