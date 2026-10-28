કાયદેસરની પ્રક્રિયા વિના 6 ગ્રામજનોનાં બાંધકામો તોડી પાડવા બદલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે આણંદની સમરખા ગ્રામ પંચાયતને ₹1.20 લાખનો દંડ ફટકાર્યો
હાઇકોર્ટે આણંદના DDOને સમગ્ર મામલે તપાસ કરીને જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યો છે
Published : October 28, 2026 at 7:31 AM IST
અમદાવાદ: આણંદ જિલ્લાની સમરખા ગ્રામ પંચાયતને ગુજરાત હાઇકોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો છે. જાહેર રસ્તા પરનાં બાંધકામો દૂર કરવાની કાર્યવાહી દરમિયાન કાયદામાં નિર્ધારિત યોગ્ય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં ન આવતાં હાઇકોર્ટે ગ્રામ પંચાયતને કુલ 1.20 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. પંચાયત દ્વારા તોડી પાડવામાં આવેલાં બાંધકામોના છ માલિકોને પ્રત્યેકને 20 હજાર ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, હાઇકોર્ટે આણંદના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO)ને સમગ્ર મામલે તપાસ કરીને જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ કેસમાં સમરખા ગ્રામ પંચાયતે મે, 2026માં છ વ્યક્તિઓને જાહેર રસ્તા પરનાં કથિત ગેરકાયદેસર બાંધકામો દૂર કરવા નોટિસ પાઠવી હતી. ત્યારબાદ 8 જૂનના રોજ વધુ એક નોટિસ આપીને 256 મીટર જમીનમાં ફેલાયેલાં બાંધકામો તોડી પાડવાની જાણ કરવામાં આવી હતી. જોકે, પંચાયતની આ કાર્યવાહી સામે છ મિલકત માલિકોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજદારો તરફથી એડવોકેટ પ્રશાંત ચાવડાએ રજૂઆત કરી હતી કે ગ્રામ પંચાયતે કાયદાકીય જોગવાઇઓનું પાલન કર્યા વિના જ બાંધકામો તોડી પાડ્યાં હતાં.
અરજદારો તરફથી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમની કલમ 105 અને 55(2) હેઠળ નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું નહોતું. પંચાયત દ્વારા બાંધકામો દૂર કરવા અંગેનો અંતિમ આદેશ અરજદારોને યોગ્ય રીતે બજાવવામાં આવ્યો ન હતો તેમજ અગાઉ આપવામાં આવેલી નોટિસ સામે રજૂ કરાયેલા વાંધાઓને પણ યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા નહોતા. આ ઉપરાંત, પંચાયત દ્વારા 1 જૂન, 2026ના રોજ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેની સામે અપીલ કરવાની તક મળે તે પહેલાં જ બાંધકામો તોડી પાડવામાં આવ્યાં હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ, ગ્રામ પંચાયતે ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઑફ લેન્ડ રેકોર્ડ્સના અહેવાલનો આધાર લઈને દલીલ કરી હતી કે સંબંધિત બાંધકામો જાહેર રસ્તા પર આવેલાં હતાં. પંચાયતના જણાવ્યા અનુસાર, 1 જૂનના રોજ પસાર કરાયેલો ઠરાવ અરજદારોને 22 જૂને બજાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હાઇકોર્ટે સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને ઠરાવની તારીખ તથા તેની પ્રામાણિકતા અંગે તપાસ કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવી હતી.
એડવોકેટ પ્રશાંત ચાવડાએ શું રજૂઆત કરી?
એડવોકેટ પ્રશાંત ચાવડાએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે જાહેર રસ્તા પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોવાનો મુદ્દો અલગ છે, પરંતુ તેને દૂર કરવા માટે પણ કાયદામાં નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. સંબંધિત વ્યક્તિઓને યોગ્ય નોટિસ આપવી, તેમના વાંધાઓ ધ્યાનમાં લેવા અને કાયદેસર આદેશ સામે અપીલ કરવાની તક આપવી જરૂરી છે. આ પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા વિના બાંધકામો તોડી પાડવામાં આવ્યાં હોવાની અરજદારોની દલીલ હતી. હાઇકોર્ટે પણ પ્રક્રિયાગત ક્ષતિના મુદ્દાને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લીધો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે આણંદના જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને હાજર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ યોગ્ય પ્રક્રિયાનું પાલન ન થયું હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું અને સમગ્ર મામલે તપાસ કરવાની ખાતરી આપી હતી. હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કાયદેસરની પ્રક્રિયા અનુસર્યા વિના જ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું જણાય છે. જોકે, બાંધકામો પંચાયતની જમીન પર આવેલાં હોવાના મુદ્દે અરજદારોની ફરિયાદ હાઇકોર્ટે સ્વીકારી નહોતી. તેમ છતાં, બાંધકામો દૂર કરવાની કાર્યવાહી કાયદેસરની પ્રક્રિયા મુજબ કરવામાં આવી હતી કે નહીં તે અંગેના પ્રશ્નને અલગ રીતે ધ્યાનમાં લઈને હાઇકોર્ટે ગ્રામ પંચાયતને ₹1.20 લાખનો દંડ ફટકાર્યો હતો. આ રકમ છ અરજદારોને ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત, હાઇકોર્ટે આણંદના જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને તપાસ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે કે ડિમોલિશન પહેલાં ખરેખર 1 જૂન, 2026ના રોજ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો કે પછી પાછળથી તેને અગાઉની તારીખનો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં જે હકીકતો સામે આવે તેના આધારે જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. આ કેસમાં હાઇકોર્ટના આદેશથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જાહેર જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવાની સત્તા હોવા છતાં સંબંધિત સત્તાધિકારીઓએ કાયદામાં નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જરૂરી છે. માત્ર બાંધકામ ગેરકાયદેસર હોવાનો દાવો કરીને કાયદેસરની પ્રક્રિયાને અવગણી શકાય નહીં.
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