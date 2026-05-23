GTU નો મોટો નિર્ણય: બકરી ઈદ તહેવારના કારણે 28 મેની સેમેસ્ટર-4 પરીક્ષા સ્થગિત
બકરી ઈદના તહેવારની તારીખમાં ફેરફાર થતાં યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય લીધો, GTU ની સેમેસ્ટ 4 ની પરીક્ષા પોસ્ટપોન્ડ કરાઈ
Published : May 23, 2026 at 3:48 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (GTU) દ્વારા આગામી પરીક્ષાને સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે. યુનિવર્સિટીએ 28 મેની સેમેસ્ટર-4ની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય બકરી ઈદના તહેવારની તારીખમાં ફેરફાર થવાને કારણે લેવામાં આવ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, સરકાર દ્વારા 27 મેના રોજ બકરી ઈદની જાહેર રજા જાહેર કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ચાંદ દેખાવાના કારણે તારીખમાં ફેરફાર થતાં હવે 28 મેના રોજ બકરી ઈદ થશે. તારીખ બદલાવાના પરિણામે સરકારે 28 મેના રોજ જાહેર રજા જાહેર કરી છે. આ જાહેર રજાને કારણે જીટીયુની 28 મેની સેમેસ્ટર-4ની પરીક્ષા સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોએ જણાવ્યું હતું કે 28 મેના રોજ પરીક્ષા યોજાવાની હતી. પરંતુ સરકાર દ્વારા જાહેર રજા જાહેર કરાતાં પરીક્ષાને સ્થગિત કરવામાં આવી છે. જે વિષયની પરીક્ષા 28 મેના રોજ હતી, તે પરીક્ષા આવનારા દિવસોમાં લેવામાં આવશે. આ અંગેની નવી તારીખ આગામી દિવસોમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
જીટીયુ દ્વારા આ નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં લેવામાં આવ્યો છે. રજા ફેરફાર કરવા અંગે કેટલાક સંગઠનો અને કોલેજ એસોસિયેશન દ્વારા યુનિવર્સિટીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને જીટીયુ સત્તાધીશોએ પરીક્ષા સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
યુનિવર્સિટી સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, નવી તારીખ જાહેર થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓને તેના અંગે સૂચના આપવામાં આવશે. હાલમાં પરીક્ષા મોકૂફ કરવાની જાહેરાતથી વિદ્યાર્થીઓએ રાહત વ્યક્ત કરી છે. યુનિવર્સિટી ટૂંક સમયમાં પરીક્ષાની નવી તારીખ જાહેર કરશે.
આ પણ વાંચો...