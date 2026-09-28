મોરબીના સિરામિક હાર્ડવેર વેપારીઓના સ્થળોએ GST વિભાગના દરોડા
હિમાલય, એક્યુરેટ, કલકતા અને સરદાર હાર્ડવેરમાં બિલિંગ, ITC અને સ્ટોક સંબંધિત બાબતોની તપાસ કરી અને વેપારીઓના છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષના વ્યવહારોની તપાસ કરાઈ.
Published : September 28, 2026 at 8:36 PM IST
મોરબી: ગુજરાતના સિરામિક હબ ગણાતા મોરબીમાં આજે સવારથી GST વિભાગે ચાર જાણીતા સિરામિક હાર્ડવેર વેપારીઓને ત્યાં તપાસ શરૂ કરી છે. વિભાગની ટીમો એકસાથે વેપારીઓનાં સ્થળોએ પહોંચતાં વેપારી આલમમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, તપાસમાં બિલિંગ, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) અને સ્ટોક સંબંધિત બાબતો ચકાસવામાં આવી રહી છે.
કયા વેપારીઓને ત્યાં તપાસ?
GST વિભાગની ટીમોએ આજે વહેલી સવારથી નીચેની ચાર પેઢીઓમાં તપાસ શરૂ કરી હતી:
- હિમાલય હાર્ડવેર
- એક્યુરેટ હાર્ડવેર
- કલકતા હાર્ડવેર
- સરદાર હાર્ડવેર
આ ચારેય પેઢીઓ મોરબીની જાણીતી સિરામિક હાર્ડવેર વેપારી પેઢીઓ છે. તેઓ સિરામિક ટાઇલ્સ સાથે વપરાતાં બાથરૂમ ફિટિંગ્સ, ફૉસેટ, ડોર હેન્ડલ, લૉક અને અન્ય હાર્ડવેર મટિરિયલનો વેપાર કરે છે.
તપાસનું કારણ શું?
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, આ હાર્ડવેર વેપારીઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી GST વિભાગના રડારમાં હતા. વિભાગને ખરીદી અને વેચાણનાં બિલમાં ગોટાળા કરીને GST ચોરી થતી હોવાની બાતમી મળી હતી.
સિરામિક હાર્ડવેરના વેપારમાં રોકડ વ્યવહાર મોટા પ્રમાણમાં થતો હોવાની વાત પણ તપાસ હેઠળ છે. બોગસ બિલોના આધારે ખોટી રીતે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવવામાં આવી હોવાની શંકા છે. ઉપરાંત, દુકાન અને ગોડાઉનમાં રહેલા વાસ્તવિક સ્ટોક તથા ચોપડે નોંધાયેલા સ્ટોક વચ્ચે તફાવત હોવાની આશંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ બાતમીના આધારે GST વિભાગની ચાર અલગ-અલગ ટીમોએ એકસાથે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
કેવી રીતે ચાલી રહી છે તપાસ?
GST વિભાગની ટીમો ચારેય સ્થળોએ હાજર રહી દસ્તાવેજો, બિલ બુકો, સ્ટોક રજિસ્ટર તેમજ કમ્પ્યુટર અને લેપટોપમાં રહેલા હિસાબોની તપાસ કરી રહી છે. વેપારીઓના છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષના વ્યવહારો પણ ચકાસવામાં આવી રહ્યા છે.
ટીમ પેઢીના માલિકો અને એકાઉન્ટન્ટની પૂછપરછ કરી રહી છે. કેટલાક મહત્ત્વના દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટા કબજે કરાયાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
વેપારી આલમમાં ચર્ચા
એકસાથે ચાર મોટા વેપારીઓને ત્યાં GST વિભાગની તપાસ શરૂ થતાં મોરબીના વેપારી આલમમાં ચર્ચા અને ફફડાટ ફેલાયો છે. ખાસ કરીને સિરામિક હાર્ડવેર સાથે સંકળાયેલા અન્ય વેપારીઓમાં પણ આ કાર્યવાહી અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. તપાસમાંથી શું બહાર આવે છે અને કરચોરી અંગે કોઈ આંકડા સામે આવે છે કે નહીં, તેના પર સૌની નજર છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે મોરબીના સિરામિક ઉદ્યોગમાં અગાઉ પણ GST અને ઇન્કમટેક્સ વિભાગે તપાસ અને દરોડાની કાર્યવાહી કરી છે. હાલની તપાસ ચાલુ છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ કરચોરી અંગેના સાચા આંકડા સામે આવશે.
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