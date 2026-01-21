ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ફાર્મા કંપનીના 14 સ્થળે GSTના દરોડા, કરોડો રૂપિયાની કરચોરી પકડાઈ

અમદાવાદ સ્થિત એક ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રુપની કુલ 11 સંબંધિત પેઢીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી મોટાપાયે GST ચોરીનો પર્દાફાશ થયો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં GST ચોરીનું મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. સ્ટેટ GST વિભાગ દ્વારા એક ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રુપની 11 સંબંધિત પેઢીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલી GST ચોરીને ઝડપી પાડી છે. આ GST ચોરી કૌભાંડનો આંક 114 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો છે.

ફાર્મા કંપનીની 11 પેઢીઓ દ્વારા કરચોરી
ગુજરાત રાજ્ય GST વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, અમદાવાદ સ્થિત એક ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રુપની કુલ 11 સંબંધિત પેઢીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી મોટાપાયે GST ચોરીનો પર્દાફાશ થયો છે. કુલ 32 જગ્યાઓમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવેલું. તપાસ દરમિયાન ધ્યાને આવેલું કે ઘણી પેઢીઓ અમદાવાદ ખાતે એક જ જગ્યાએથી સંચાલિત હતી. કેટલીક ફાર્મા કંપનીઓએ પોતાના GST રજીસ્ટ્રેશનની વિગતોમાં ફેરફાર કરીને આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ/ઇંગોટ્સના ટ્રેડિંગને ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ તરીકે દર્શાવેલી. જયારે હકીકતમાં આવી પેઢીઓ માલની હેરફેર કર્યા વિના ખોટા બિલો અને ઇ-વે બિલોના આધારે ખોટી રીતે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવવામાં સંડોવાયેલી હતી.

આરોપીઓએ 20 કરોડથી વધુની ટેક્સ ઈનપુટ મેળવી
RFID, ઇ-વે બિલો અને ટોલ પ્લાઝા પરના ડેટા વેરિફિકેશન સહિતના અદ્યતન ડેટા એનાલિટિક્સ દ્વારા આ વ્યવહારો માત્ર કાગળ પરના (પેપર ટ્રાન્ઝેક્શન) હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તદુપરાંત, કેટલાક ધંધાના સ્થળ તરીકે દર્શાવેલ સ્થળો પર પેઢીઓ વાસ્તવમાં કાર્યરત ન હોવાનું પણ જણાયું હતું. વધુમાં, રેકોર્ડ આધારિત ચકાસણી મુજબ અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.114.89 કરોડના કરપાત્ર વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમાં રૂ. 20.68 કરોડની ITC ખોટી રીતે મેળવવામાં આવેલી છે.

2 આરોપીઓની ધરપકડ
આમ, આ તપાસ દરમિયાન મળી આવેલ કર ચોરીની રકમ રૂ.5 કરોડથી વધુ હોઈ CGST/GGST અધિનિયમની કલમ 132 હેઠળ આ ગુનો કોગ્નિઝેબલ અને બિન-જામીનપાત્ર છે. કેસની ગંભીરતાને ધ્યાને લઇ બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી, નામદાર એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા છે. જેઓને નામદાર કોર્ટ દ્વારા ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે, જેમાં જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવા, નાણાકીય વ્યવહારો (ફાઇનાન્શિયલ ટ્રેલ્સ) તથા આંતરરાજ્ય કડીઓની તપાસનો સમાવેશ થાય છે.

