ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ વનરક્ષક વર્ગ–3ની પરીક્ષા તારીખ જાહેર, જાણો પરીક્ષાનું સમગ્ર માળખું

પરીક્ષાના કોલ લેટર તથા સંબંધિત તમામ સૂચનાઓ મંડળ પોતાની અધિકૃત વેબસાઇટ પર ટૂંક સમયમાં જાહેર કરશે.

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ વનરક્ષક વર્ગ–3ની પરીક્ષા તારીખ
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ વનરક્ષક વર્ગ–3ની પરીક્ષા તારીખ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 5:58 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 7:13 PM IST

ગાંધીનગર : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે વનરક્ષક વર્ગ–3ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા MCQ અને CBRT પદ્ધતિથી યોજવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પરીક્ષાના કોલ લેટર તથા સંબંધિત તમામ સૂચનાઓ મંડળ પોતાની અધિકૃત વેબસાઇટ પર ટૂંક સમયમાં જાહેર કરશે, જેથી ઉમેદવારોને નિયમિત અપડેટ ચેક રાખવા જણાવવામાં આવ્યું છે. વન અને પર્યાવરણ વિભાગ હેઠળ થનારી આ પરીક્ષા 9 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બપોરે 3 થી સાંજે 6 દરમિયાન યોજાશે. આ પરિક્ષાની તમામ નોટિફિકેશન gsseb.gujarat.gov.in અને ઓજસની વેબસાઈટ પરથી મળી રહેશે.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા વન અને પર્યાવરણ વિભાગ હસ્તકના અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક તથા હેડ ઓફ ધી ફોરેસ્ટ ફોર્સની કચેરી હેઠળની વનરક્ષક વર્ગ-3ની કુલ 157 ખાલી જગ્યાઓ માત્ર દિવ્યાંગ ઉમેદવારોથી ભરવા માટે Special Recruitment Drive હેઠળ તા. 1 ઓગસ્ટ થી 10 ઓગસ્ટ સુધી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી.

પરીક્ષા પદ્ધતિ

ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા ક્રમાનુસાર 2 તબક્કામાં યોજવામાં આવશે. પ્રથમ તબકકો હેતુલક્ષી પ્રશ્નોવાળી OMR પદ્ધતિથી લેવાનાર લેખિત પરીક્ષા રહેશે. બીજો તબક્કો શારીરિક ક્ષમતા કસોટીનો રહેશે, બંન્ને તબક્કામાં સફળ થયેલ ઉમેદવારોએ વોકીંગ ટેસ્ટ પાસ કરવાની રહેશે.

લેખિત પરિક્ષાનું માળખું નીચે મુજબ રહેશે

વનરક્ષક વર્ગ-3 માટે લેખિત MCQ આધારિત 100 પ્રશ્નોની CBRT/OMR પદ્ધતિથી પરીક્ષા લેવામાં આવશે. દરેક પ્રશ્ન 2 ગુણનો હોવાથી કુલ ગુણ 200 રહેશે અને સમય મર્યાદા 2 કલાક રહેશે. ખોટા જવાબ માટે 0.25 નેગેટિવ માર્કિંગ લાગુ પડશે. પરીક્ષાનું માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે. પ્રશ્નપત્રમાં સામાન્ય જ્ઞાન 25%, સામાન્ય ગણિત 12.5%, ગુજરાતી ભાષા 12.5% અને પર્યાવરણ, વનસ્પતિ, વન્યજીવન જેવા કુદરતી પરિબળોને 50% વેઈટેજ આપવામાં આવશે. પરીક્ષા દરમિયાન ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે. લેખિત પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 40% ગુણ મેળવનાર ઉમેદવાર જ શારીરિક કસોટી માટે પાત્ર ગણાશે.

શારીરિક કસોટીનું માળખું નીચે મુજબ રહેશે

વનરક્ષક વર્ગ-3 માટે શારીરિક ક્ષમતા કસોટીમાં ઉમેદવારોને વહીવટી આયોજન મુજબ સ્વખર્ચે હાજર રહેવું પડે છે. નિર્ધારિત તારીખ-સમયે ઉપસ્થિત ન રહેનાર અથવા નાપાસ ઉમેદવારને વધારાની તક નહિ મળે. કસોટીમાં 1600 મીટર દોડ, 800 મીટર દોડ, ઊંચો અને લાંબો કૂદકો, પુલ-અપ્સ અને દોરડું ચઢવાના માપદંડો પુરુષ-મહિલા અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે અલગ-અલગ નક્કી છે. પુરૂષે 4 કલાકમાં 25 કિમી અને મહિલાએ 14 કિમી ચાલવાની કસોટી પૂર્ણ કરવી પડે છે. બંને તબક્કામાં પાસ ઉમેદવારોએ અસલ દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં હાજર રહેવું જરૂરી છે.

ઉમેદવારોએ પોતાની તમામ જરૂરી અસલ પ્રમાણપત્રો નીચેના સાથે રાખવા

  • શૈક્ષણિક લાયકાત
  • વય અને જન્મતારીખ (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર)
  • જાતિ પ્રમાણપત્ર (SC/ST/SEBC/EWS)
  • તેમજ અન્ય લાયકાતો

પોતાની પાસે રાખવા રહેશે અને અરજીપત્રકમાં સાચી વિગતો જ ભરવાની રહેશે. ખોટી વિગતો દર્શાવવાથી અરજી રદ થઈ શકે છે. મંડળે જાહેર કરેલા કાર્યક્રમ મુજબ, ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલાં જાહેરાત અને તેને લગતી તમામ સૂચનાઓ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી અનિવાર્ય છે, જેથી કોઈ ખોટી વિગતો કે ભૂલને કારણે ઉમેદવારી રદ્દ થવાનો પ્રશ્ન ઊભો ન થાય.

Last Updated : November 28, 2025 at 7:13 PM IST

