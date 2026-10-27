WORK ASSISTANT RECRUITMENT 2026: 1663 જગ્યાઓ માટે OJAS પર અરજી શરૂ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વર્ક આસિસ્ટન્ટ વર્ગ-3ની 1663 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, OJAS વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી શરૂ થઈ.
Published : October 27, 2026 at 2:10 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ એટલે કે GSSSB દ્વારા વર્ક આસિસ્ટન્ટ વર્ગ-3 ની મોટી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી અંતર્ગત કુલ 1663 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો પાસે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા છે, તેમના માટે આ નોકરી મેળવવાની ઉત્તમ તક છે.
આ ભરતીની જાહેરાત ક્રમાંક 461/202627 છે. આ ભરતી દ્વારા નર્મદા, જળ સંસાધન, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર જેવા મહત્વના વિભાગોમાં જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા OJAS વેબસાઈટ પર શરૂ થઈ ગઈ છે. અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી પડશે.
મહત્વની તારીખો કઈ છે?
કેટલી જગ્યાઓ અને કઈ કેટેગરીમાં?
કુલ 1663 જગ્યાઓમાં કેટેગરી પ્રમાણે જગ્યાઓની વહેંચણી કરવામાં આવી છે. બિન અનામત એટલે કે સામાન્ય વર્ગ માટે 703 જગ્યાઓ છે. EWS વર્ગ માટે 160 જગ્યાઓ છે. SEBC વર્ગ માટે 443, SC વર્ગ માટે 115 અને ST વર્ગ માટે 242 જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત મહિલાઓ માટે કુલ 548 જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવી છે. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે 113 જગ્યાઓ અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે 155 જગ્યાઓ અનામત છે. આ ભરતી ગુજરાતના તમામ જિલ્લાના ઉમેદવારો માટે છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત શું જોઈએ?
આ પદ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવાર પાસે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા હોવો ફરજિયાત છે. આ ડિપ્લોમા ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ અથવા ભારતની કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી મેળવેલો હોવો જોઈએ. સરકારે આ માટે કેટલીક સમકક્ષ લાયકાતોને પણ માન્ય રાખી છે, જેની વિગતવાર માહિતી સત્તાવાર જાહેરનામામાં આપવામાં આવી છે.
અહીં એક ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જો તમારી પાસે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી એટલે કે બેચલર ડિગ્રી છે, તો તમે આ ભરતી માટે અરજી કરી શકશો નહીં. આ ભરતી માત્ર ડિપ્લોમા ધારકો માટે જ છે.
આ ઉપરાંત ઉમેદવાર પાસે કમ્પ્યુટરનું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તેમજ ગુજરાતી અથવા હિન્દી ભાષા પર સારું પ્રભુત્વ હોવું જરૂરી છે. આ નિયમ 1967ના ગુજરાત સિવિલ સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી નિયમો મુજબ છે.
ઉંમર મર્યાદા કેટલી છે?
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ એટલે કે 29 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. જોકે સરકારના નિયમો મુજબ અનામત વર્ગોને ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.
સામાન્ય વર્ગની મહિલા ઉમેદવારોને 5 વર્ષની છૂટ મળશે, એટલે કે તેઓ 38 વર્ષ સુધી અરજી કરી શકશે. અનામત વર્ગના પુરુષ ઉમેદવારોને પણ 5 વર્ષની છૂટ મળશે. અનામત વર્ગની મહિલા ઉમેદવારોને 10 વર્ષની છૂટ મળશે અને તેઓ 43 વર્ષ સુધી અરજી કરી શકશે.
દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે વધુ છૂટ છે. સામાન્ય વર્ગના દિવ્યાંગ પુરુષોને 10 વર્ષ અને મહિલાઓને 15 વર્ષની છૂટ મળશે. અનામત વર્ગના દિવ્યાંગ પુરુષોને 15 વર્ષ અને મહિલાઓને 20 વર્ષ સુધીની છૂટ મળશે, પરંતુ વધુમાં વધુ ઉંમર 45 વર્ષ રહેશે. ભૂતપૂર્વ સૈનિકોને તેમની સેવાના વર્ષો ઉપરાંત વધારાના 3 વર્ષની છૂટ મળશે.
અરજી ફી કેટલી છે?
પસંદગી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષા પદ્ધતિ
અરજી કેવી રીતે કરવી?
મહત્વની લિંક
|Link Description
|Link
|Official Notification / Notice PDF
|Download Here
|Apply Online
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|Official Website (GSSSB)
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ડિસક્લેમર: અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને નોટિફિકેશન વાંચી લેવું અને પછી અરજી કરવી.
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