'રેવન્યુ તલાટી ભરતીમાં ST ઉમેદવારોને 40% છૂટછાટ આપો': ચૈતર વસાવા
આ મુદ્દે તેમણે GSSSBના અધ્યક્ષને આવેદનપત્ર આપી બંધારણીય જોગવાઇઓના ઉલ્લંઘન સામે ગંભીર રજુઆત કરી છે.
Published : January 20, 2026 at 8:13 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા તાજેતરમાં યોજાયેલી રેવન્યુ તલાટી ભરતી પ્રક્રિયામાં અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ઉમેદવારો સાથે અન્યાય થતો હોવાનો આક્ષેપ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ કર્યો છે. આ મુદ્દે તેમણે GSSSBના અધ્યક્ષને આવેદનપત્ર આપી બંધારણીય જોગવાઇઓના ઉલ્લંઘન સામે ગંભીર રજુઆત કરી છે.
ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું કે, "રેવન્યુ તલાટી ભરતી પ્રક્રિયામાં ST ઉમેદવારો માટે દરેક પેપરમાં 40 ટકા ફરજિયાત લઘુત્તમ ગુણ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. 150 ગુણના પેપરમાં 60 ગુણ ફરજિયાત રાખવાનો નિર્ણય આદિવાસી ઉમેદવારો માટે અન્યાયરૂપ છે. આ પ્રકારનું સમાન ધોરણ અનામત અને બિન-અનામત વર્ગ માટે લાગુ કરવું બંધારણના અનુચ્છેદ 16(4) અને અનુચ્છેદ 335ના મૂળ ભાવના વિરુદ્ધ છે."
ચૈતર વસાવાએ આવેદન રજુઆતમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે, દેશભરની મોટાભાગની ભરતી પ્રક્રિયાઓમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારોને લઘુત્તમ ગુણમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે. અનામતનો હેતુ માત્ર બેઠક ભરવાનો નહીં, પરંતુ સમાન તક ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. તેવા સંજોગોમાં તમામ વર્ગો માટે એકસરખા લઘુત્તમ ગુણ નક્કી કરવું બંધારણીય ન્યાયની ભાવનાને આઘાત પહોંચાડે છે. અગાઉ પણ ગુજરાત લોકરક્ષક ભરતી પ્રક્રિયામાં ST ઉમેદવારો તેમના બંધારણીય અધિકારોથી વંચિત રહ્યા હતા. તેવો અન્યાય ફરી ન દોહરાય તે માટે સરકાર અને પસંદગી મંડળે સાવચેત રહેવું જરૂરી છે.
ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ વધુમાં જણાવ્યું કે આ પ્રકારના કડક માપદંડોને કારણે આદિવાસી વિસ્તારોના અનેક પ્રતિભાશાળી ઉમેદવારો ભરતી પ્રક્રિયાથી બહાર રહી જવાની ભીતિ છે. સામાજિક, આર્થિક અને શૈક્ષણિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખ્યા વિના નક્કી કરાયેલા આ ધોરણો સ્પષ્ટ રીતે ST ઉમેદવારો સાથે અન્યાય સમાન છે.
રેવન્યુ તલાટી ભરતી જાહેરાત ક્રમાંક 301 અંતર્ગત ST ઉમેદવારોનું પરિણામ સામાન્ય ઉમેદવારોથી અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે. સાથે જ તમામ પેપરોમાં લઘુત્તમ ગુણની મર્યાદામાં યોગ્ય છૂટછાટ આપી આદિવાસી ઉમેદવારોને ન્યાય આપવામાં આવે.
ચૈતર વસાવાએ ચેતવણી આપી છે કે જો આ ગંભીર મુદ્દે તાત્કાલિક અને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે, તો રાજ્યનો આદિવાસી સમાજ પોતાના હક અને ન્યાય માટે ન્યાયિક માર્ગ અથવા રાજ્યવ્યાપી શાંતિપૂર્ણ આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવા મજબૂર બનશે.
રજુઆતમાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ ત્રણ મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ મૂકી છે.
- પ્રથમ, ST ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ ગુણનો ધોરણ નરમ બનાવવો અથવા સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરવો.
- બીજું, પસંદ થયેલા ઉમેદવારો માટે ટ્રેનિંગ અને ઓરિએન્ટેશન કાર્યક્રમો શરૂ કરવાને લઈને જરૂરી વ્યવસ્થા કરવી.
- ત્રીજું, અનામતનો સાચો અર્થ “ખાલી બેઠક” નહીં પરંતુ “તકની સમાનતા” છે, તે સમજવું જરૂરી છે.
રેવન્યુ તલાટી ભરતીનો આ મુદ્દો માત્ર એક ભરતી પ્રક્રિયા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે બંધારણીય ન્યાય, અનામતની ભાવના અને આદિવાસી સમાજના હકો સાથે સીધો જોડાયેલો છે. હવે જોવું રહ્યું કે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ આ રજુઆત પર શું નિર્ણય લે છે.
