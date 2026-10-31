ગુજરાત સરકારમાં નોકરી કરવાની મોટી તક, GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરની 84 જગ્યાઓ પર ભરતી
OJAS વેબસાઈટ પર 27 ઓક્ટોબરથી 10 નવેમ્બર સુધી ઓનલાઇન અરજી ચાલુ, પાંચ વર્ષ સુધી 40,800 ફિક્સ પગાર મળશે.
Published : October 31, 2026 at 4:08 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB), ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત નંબર 465/2026-27 હેઠળ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ભરતી 2026 ની સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે .
આ ભરતીનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, કમિશનરની કચેરી હેઠળ 84 ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર (ક્લાસ-3) ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો છે .
રસાયણશાસ્ત્રમાં માસ્ટર ડિગ્રી અથવા ફૂડ ટેકનોલોજી, ડેરી ટેકનોલોજી, બાયોટેકનોલોજી, કૃષિ વિજ્ઞાન, પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાન, બાયોકેમિસ્ટ્રી, માઇક્રોબાયોલોજી અથવા મેડિસિન જેવા ચોક્કસ વિષયોમાં ડિગ્રી ધરાવતા લાયક ઉમેદવારો નિયત ભરતી નિયમોને આધીન રહીને અરજી કરી શકે છે.
ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 27 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ સાંજે 6:00 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી અને 10 નવેમ્બર 2026 ના રોજ રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે .
ઉમેદવારોએ ગુજરાત સરકારના સત્તાવાર OJAS પોર્ટલ દ્વારા તેમની અરજીઓ સબમિટ કરવાની રહેશે.
10 નવેમ્બર 2026 ના રોજ સામાન્ય વય મર્યાદા 18 થી 37 વર્ષ છે , જેમાં શ્રેણી મુજબ વય છૂટછાટ લાગુ પડશે.
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે દર મહિને ₹40,800 નો નિશ્ચિત પગાર મળશે . નિર્ધારિત સેવા સમયગાળો સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ કર્યા પછી અને લાગુ શરતોને આધીન, ઉમેદવારો પગાર સ્તર-5, ₹29,200–₹92,300 હેઠળ નિયમિત નિમણૂક માટે પાત્ર બની શકે છે.
પસંદગી પ્રક્રિયામાં CBRT અથવા OMR દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારબાદ દસ્તાવેજ ચકાસણી અને ગુણવત્તા-આધારિત પસંદગી યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે.
મહત્વપૂર્ણ: 84 ખાલી જગ્યાઓ જાહેરાત નં. 465/2026-27 ની છે. લાયક અપંગ વ્યક્તિઓ માટે અલગ ખાસ ભરતી ઝુંબેશ જાહેરાત નં. 466/2026-27 હેઠળ સૂચિત કરવામાં આવી છે.
1. GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ભરતી 2026
2. મહત્વપૂર્ણ તારીખો
3. GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરની ખાલી જગ્યાની વિગતો 2026
આ જાહેરનામામાં વિવિધ શ્રેણીઓમાં 84 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
મહિલા આરક્ષણ
કુલ અનામતમાં ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે આઠ ખાલી જગ્યાઓનો સમાવેશ કરીને, આડી અનામત હેઠળ ઓળખ કરવામાં આવી છે.
સૂચનામાં જણાવાયું છે કે ખાલી જગ્યાઓ વધી અથવા ઘટી શકે છે.
મહત્વપૂર્ણ વિકલાંગતા અનામત સ્પષ્ટતા
દિવ્યાંગ વિશેષ ભરતી અભિયાન હેઠળ અલગથી અનામત જગ્યાઓ જાહેરાત નંબર 466/2026-27 દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવી છે .
ઉમેદવારોએ બે જાહેરાતો વચ્ચે તફાવત કરવો જોઈએ અને લાગુ પાત્રતા અને અનામતની શરતો તપાસવી જોઈએ.
4. શૈક્ષણિક લાયકાત
ઉમેદવારો પાસે સૂચનામાં દર્શાવેલ લાયકાતમાંથી કોઈ એક હોવી આવશ્યક છે.
લાયક લાયકાત
આ સૂચનામાં ફૂડ ટેકનોલોજી અને કૃષિ વિજ્ઞાન હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા વધારાના શૈક્ષણિક વિષયોની પણ યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાં ચોક્કસ ફૂડ એન્જિનિયરિંગ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, ફૂડ સેફ્ટી અને ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન, મત્સ્યઉદ્યોગ, બાગાયત અને સંલગ્ન લાયકાતોનો સમાવેશ થાય છે.
ઉમેદવારોએ વિગતવાર સૂચના સામે ચોક્કસ ડિગ્રી શીર્ષક અને સમકક્ષતા આવશ્યકતાઓની ચકાસણી કરવી જોઈએ.
વધારાની જરૂરિયાતો
- અરજદારો પાસે હોવું આવશ્યક છે:
- ગુજરાત સરકારના નિયમો દ્વારા નિર્ધારિત કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સનું મૂળભૂત જ્ઞાન.
- ગુજરાતી, હિન્દી અથવા બંનેનું પૂરતું જ્ઞાન.
આ જાહેરનામામાં કોઈપણ ખાદ્ય પદાર્થના ઉત્પાદન, આયાત અથવા વેચાણમાં નાણાકીય હિત ધરાવતા વ્યક્તિની નિમણૂક પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
5. GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર વય મર્યાદા 2026
વય મર્યાદાની ગણતરી 10 નવેમ્બર 2026 ના રોજ કરવામાં આવશે .
ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં આપેલી સંપૂર્ણ શ્રેણી મુજબ ઉંમર છૂટછાટની શરતોનું પાલન કરવું જોઈએ.
6. GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર પગાર 2026
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને શરૂઆતમાં પાંચ વર્ષ માટે નિશ્ચિત મહેનતાણું મળશે.
પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી, સૂચિત પગાર ધોરણમાં નિયમિત નિમણૂક સંતોષકારક સેવા, લાગુ સરકારી ઠરાવો અને જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત શરતોને આધીન છે.
મહત્વપૂર્ણ: ₹40,800 નું નિશ્ચિત મહેનતાણું એ સૂચિત પ્રારંભિક માસિક પગાર છે. નિયમિત પગાર ધોરણને પહેલા દિવસથી ગેરંટીકૃત પગાર તરીકે દર્શાવવું જોઈએ નહીં.
7. અરજી ફી
લાગુ પડતા ઓનલાઈન વ્યવહાર શુલ્ક વધારાના હોઈ શકે છે.
ફી રિફંડ
- પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારો સૂચિત શરતો હેઠળ પરીક્ષા ફી પરત મેળવવાને પાત્ર છે.
- પરીક્ષામાં હાજર ન રહેનારા ઉમેદવારોને હાજરી-આધારિત રિફંડ મળશે નહીં.
- ઓનલાઈન ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૨૬ રાત્રે ૧૧:૫૯ વાગ્યા સુધી છે .
8. પસંદગી પ્રક્રિયા
પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના મુખ્ય તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:
9. GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર પરીક્ષા પેટર્ન 2026
આ પરીક્ષા ભાગ-A અને ભાગ-B સાથે એક જ તબક્કામાં લેવામાં આવશે.
લાયકાતના ધોરણને પૂર્ણ કરવાથી શોર્ટલિસ્ટિંગ અથવા અંતિમ પસંદગીની ગેરંટી મળતી નથી.
10. GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર સિલેબસ 2026
આ વ્યાવસાયિક વિષયો તૈયારીના સૂચવેલા ક્ષેત્રો છે, જાહેરાતમાંથી શબ્દશઃ પ્રકરણવાર અભ્યાસક્રમ નહીં.
ઉમેદવારોએ અંતિમ વિષય કવરેજ માટે કોઈપણ અલગથી પ્રકાશિત સત્તાવાર વિગતવાર અભ્યાસક્રમનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
11. જરૂરી દસ્તાવેજો
ઉમેદવારોએ તેમની શ્રેણી અને લાયકાતને લાગુ પડતા દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા જોઈએ.
ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે ઓનલાઈન દાખલ કરેલી વિગતો તેમના મૂળ પ્રમાણપત્રો સાથે મેળ ખાય છે.
12. GSSSB ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ભરતી 2026 માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?
સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ અરજી પ્રક્રિયા
મહત્વપૂર્ણ: અરજી કન્ફર્મ કરવી આવશ્યક છે. અધૂરું ફોર્મ સાચવવાથી ભરતી અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતી નથી.
એકવાર પુષ્ટિ થઈ ગયા પછી, અરજીની વિગતો સામાન્ય અરજી પ્રક્રિયા દ્વારા સુધારી શકાતી નથી.
13. મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ
|Description
|Link
|GSSSB ની સત્તાવાર વેબસાઇટ
|https://gsssb.gujarat.gov.in
|ઓનલાઈન અરજી કરો
|https://ojas.gujarat.gov.in
|સત્તાવાર નોટિફિકેશન
|GSSSB Food Safety Officer Recruitment 2026
|વિગતવાર સૂચના
|જાહેરાત નં. 465/2026-27
|અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
|10 નવેમ્બર 2026
|ફી ચુકવણીની અંતિમ તારીખ
|13 નવેમ્બર 2026
ડિસક્લેમર: ભરતી અંગેની વધુ માહિતી માટે GSSSB ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લેવી.
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