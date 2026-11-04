GSSSB CCE 2.0 Recruitment 2026: ગુજરાતમાં વર્ગ-3ની CCE 2.0 ભરતી જાહેર, જુનિયર ક્લાર્કની 664 જગ્યાઓ, જાણો સંપૂર્ણ વિગત
GSSSB ગાંધીનગર દ્વારા CCE 2.0 જાહેરાત 468/202627, કુલ 907 જગ્યા, ગ્રુપ-A 243 અને ગ્રુપ-B 664, GSSSB CCE 2.0 Bharti 2026, GSSSB CCE ભરતી.
Published : November 4, 2026 at 11:07 AM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB), ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત ગૌણ સેવા વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B) સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (CCE 2.0) માટે જાહેરાત ક્રમાંક 468/202627 સત્તાવાર રીતે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી અંતર્ગત વિવિધ વિભાગોમાં સીધી ભરતીથી કુલ 907 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 5 નવેમ્બરથી OJAS પોર્ટલ મારફતે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
ચાલો, જાણીએ આ ગ્રુપ મુજબની જગ્યાઓ, નિશ્ચિત પગાર, વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, બે તબક્કાની પસંદગી પ્રક્રિયા, પરીક્ષા ફી અને અરજી કરવાની પગલું-દર-પગલું રીત અંગે વિગતે
📌હાઈલાઈટ્સ: GSSSB CCE ભરતી 2026
📊 જગ્યાઓની વિગતો: ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B
🎯 પાત્રતા: લાયકાત અને વયમર્યાદા
🎓 શૈક્ષણિક લાયકાત
🎂 વયમર્યાદા અને છૂટછાટ
💰 પગારધોરણ અને વેતન
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને શરૂઆતનાં 5 વર્ષ માટે દર મહિને નિશ્ચિત વેતન મળશે. સંતોષકારક સેવા બાદ 7મા પગાર પંચ મુજબનું નિયમિત પગારધોરણ લાગુ થશે.
💳 પરીક્ષા ફી અને રિફંડની નીતિ
📝 પસંદગી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષાનું માળખું
ભરતી પ્રક્રિયામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના બે તબક્કા રહેશે.
તબક્કો 1: પ્રાથમિક પરીક્ષા (ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B માટે સામાન્ય)
તબક્કો 2: મુખ્ય પરીક્ષા
💻 OJAS પોર્ટલ મારફતે ઑનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી
🔗 GSSSB CCE 2.0 ભરતી: મહત્ત્વની તારીખો
🔗 GSSSB CCE 2.0 ભરતી મહત્વની લિંક
|ડિસ્ક્રિપ્સન
|લિંક
|સત્તાવાર નોટિફિકેશન
|CCE 2.0 2026
|સત્તાવાર વેબસાઈટ GSSSB
|GSSSB
|અરજી કરવા માટેની સત્તાવાર વેબસાઈટ
|Apply Online
ડિસક્લેમર - અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત જરુર લેવી.
આ પણ વાંચો....