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GSSSB CCE 2.0 Recruitment 2026: ગુજરાતમાં વર્ગ-3ની CCE 2.0 ભરતી જાહેર, જુનિયર ક્લાર્કની 664 જગ્યાઓ, જાણો સંપૂર્ણ વિગત

GSSSB ગાંધીનગર દ્વારા CCE 2.0 જાહેરાત 468/202627, કુલ 907 જગ્યા, ગ્રુપ-A 243 અને ગ્રુપ-B 664, GSSSB CCE 2.0 Bharti 2026, GSSSB CCE ભરતી.

GSSSB CCE 2.0 Recruitment 2026
GSSSB CCE 2.0 Recruitment 2026 (AI Generated Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2026 at 11:07 AM IST

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હૈદરાબાદ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB), ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત ગૌણ સેવા વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B) સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (CCE 2.0) માટે જાહેરાત ક્રમાંક 468/202627 સત્તાવાર રીતે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી અંતર્ગત વિવિધ વિભાગોમાં સીધી ભરતીથી કુલ 907 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 5 નવેમ્બરથી OJAS પોર્ટલ મારફતે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ચાલો, જાણીએ આ ગ્રુપ મુજબની જગ્યાઓ, નિશ્ચિત પગાર, વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, બે તબક્કાની પસંદગી પ્રક્રિયા, પરીક્ષા ફી અને અરજી કરવાની પગલું-દર-પગલું રીત અંગે વિગતે

📌હાઈલાઈટ્સ: GSSSB CCE ભરતી 2026

હાઈલાઈટ્સ: GSSSB CCE ભરતી 2026
હાઈલાઈટ્સ: GSSSB CCE ભરતી 2026 (AI Generated GFX)

📊 જગ્યાઓની વિગતો: ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B

જગ્યાઓની વિગતો: ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B
જગ્યાઓની વિગતો: ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B (AI Generated GFX)

🎯 પાત્રતા: લાયકાત અને વયમર્યાદા

🎓 શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાત (AI Generated GFX)

🎂 વયમર્યાદા અને છૂટછાટ

વયમર્યાદા અને છૂટછાટ
વયમર્યાદા અને છૂટછાટ (AI Generated GFX)

💰 પગારધોરણ અને વેતન

પગારધોરણ અને વેતન
પગારધોરણ અને વેતન (AI Generated GFX)

પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને શરૂઆતનાં 5 વર્ષ માટે દર મહિને નિશ્ચિત વેતન મળશે. સંતોષકારક સેવા બાદ 7મા પગાર પંચ મુજબનું નિયમિત પગારધોરણ લાગુ થશે.

💳 પરીક્ષા ફી અને રિફંડની નીતિ

પરીક્ષા ફી અને રિફંડની નીતિ
પરીક્ષા ફી અને રિફંડની નીતિ (AI Generated GFX)

📝 પસંદગી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષાનું માળખું

ભરતી પ્રક્રિયામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના બે તબક્કા રહેશે.

તબક્કો 1: પ્રાથમિક પરીક્ષા (ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B માટે સામાન્ય)

પસંદગી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષાનું માળખું
પસંદગી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષાનું માળખું (AI Generated GFX)

તબક્કો 2: મુખ્ય પરીક્ષા

પસંદગી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષાનું માળખું
પસંદગી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષાનું માળખું (AI Generated GFX)

💻 OJAS પોર્ટલ મારફતે ઑનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી

ઑનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી
ઑનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી (AI Generated GFX)

🔗 GSSSB CCE 2.0 ભરતી: મહત્ત્વની તારીખો

મહત્ત્વની તારીખો
મહત્ત્વની તારીખો (AI Generated GFX)

🔗 GSSSB CCE 2.0 ભરતી મહત્વની લિંક

ડિસ્ક્રિપ્સનલિંક
સત્તાવાર નોટિફિકેશનCCE 2.0 2026
સત્તાવાર વેબસાઈટ GSSSB GSSSB
અરજી કરવા માટેની સત્તાવાર વેબસાઈટ Apply Online

ડિસક્લેમર - અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત જરુર લેવી.

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TAGGED:

GSSSB CCE BHARTI 2026
GSSSB 907 VACANCY OJAS APPLY ONLINE
જુનિયર ક્લાર્કની 664 ભરતી
GSSSBની 907 જગ્યાઓ

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