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ચાલુ બસમાં રીલ્સ-વિડીયો બનાવનારા ડ્રાઈવર-કંડક્ટર સામે કડક કાર્યવાહી થશે, એસ.ટી વિભાગનો પરિપત્ર

છેલ્લા કેટલાક સમયથી એસટીના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરો દ્વારા ચાલુ બસે રીલ્સ અને વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા હતા.

એસ.ટી બસમાં રીલ-વીડિયો બનાવનાર ડ્રાઈવર-કન્ડક્ટર સામે કાર્યવાહી થશે
એસ.ટી બસમાં રીલ-વીડિયો બનાવનાર ડ્રાઈવર-કન્ડક્ટર સામે કાર્યવાહી થશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 9:32 PM IST

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અરવલ્લી: સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની હોડ હવે એસ.ટી કર્મચારીઓને ભારે પડી શકે છે. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમે 'સલામત સવારી, એસ.ટી અમારી' સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખીને મુસાફરોની સલામતીને સર્વોપરી ગણાવીને એક કડક નિર્ણય લીધો છે. હવે ચાલતી એસટી બસમાં મોબાઇલથી વીડિયો બનાવતા, રીલ્સ ઉતારતા કે સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરતા ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હિંમતનગર એસ.ટી વિભાગ સહિત રાજ્યના તમામ એસટી ડેપોમાં આ પરિપત્ર અમલમાં મૂકાયો છે.

છેલ્લા કેટલાક સમયથી એસટી બસના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરો દ્વારા ચાલતી બસમાં મોબાઇલનો ઉપયોગ કરીને રીલ્સ અને વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા હતા. લાઈક અને ફોલોઅર્સની લાલચમાં કરવામાં આવતી આવી બેદરકારી મુસાફરોના જીવને જોખમમાં મૂકી શકે છે, જેને એસટી નિગમે અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી છે. જેના પગલે ગુજરાતના તમામ એસ.ટી વિભાગોમાં પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. હિંમતનગર એસટી વિભાગ હેઠળ આવતા મોડાસા, બાયડ, ભિલોડા, માલપુર સહિતના વિવિધ ડેપોમાં ફરજ બજાવતા ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરોને આ નિયમનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

એસ.ટી બસમાં રીલ-વીડિયો બનાવનાર ડ્રાઈવર-કન્ડક્ટર સામે કાર્યવાહી થશે (ETV Bharat Gujarat)

પરિપત્ર મુજબ બસનું સંચાલન કરતી વખતે મોબાઇલ પર વાતચીત કરવી, વીડિયો કે ફોટોગ્રાફી કરવી, રીલ્સ બનાવવી અથવા સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે કોઈપણ પ્રકારનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરવું સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત રહેશે. એસ.ટી તંત્ર એ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે જો કોઈ ડ્રાઈવર અથવા કંડક્ટર આ સૂચનાઓનો ભંગ કરતા ઝડપાશે તો તેની સામે ખાતાકીય તપાસ, સસ્પેન્શન સહિતની કડક શિસ્તભંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. મુસાફરોની સલામતી સાથે કોઈપણ પ્રકારનું સમાધાન નહીં. એ સંદેશ સાથે એસ.ટી નિગમ હવે એક્શનમાં આવ્યું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સોશિયલ મીડિયાના વધતા ક્રેઝ વચ્ચે એસટી કર્મચારીઓ આ નિયમોનું કેટલું ચુસ્તપણે પાલન કરે છે.

મોડાસા એસ.ટી. મેનેજર ચેતન પટેલે જણાવ્યુ હતું કે, ડેપો દ્વારા ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર મિત્રોને ચાલુ ફરજ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા માટે રીલ્સ કે વીડિયો ન બનાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. મુસાફરોની સલામતીને સર્વોપરી રાખી GSRTCના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આ અંગે કડક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. નિયમનો ભંગ કરનાર કર્મચારીઓ સામે ખાતાકીય તેમજ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેમ ડેપો મેનેજર ચેતન પટેલે જણાવ્યું છે.

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REELS AND VIDEO MAKING
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