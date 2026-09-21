ભાદરવી પૂનમને લઈને આ વખતે STની 6000 બસો 30 હજાર ટ્રિપ મારશે, ગીતા મંદિરથી 180 નવી બસો દોડાવાઈ
ભાદરવા પૂનમના મેળા દરમિયાન અમદાવાદથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએ જતા હોય છે. એસટી વિભાગ દ્વારા પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવે છે.
Published : September 21, 2026 at 5:42 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એસ.ટી 180 નવીન બસોનું નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈ એક્સ્ટ્રા બસ સંચાલનનો પણ આજથી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. રાજ્યના માર્ગ પરિવહન રાજ્ય મંત્રી પ્રવિણ માળી અને અમદાવાદના મેયર હિતેન્દ્ર બારોટ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજથી ભાદરવી પૂનમના મેલા સુધી તમામ બસો અંબાજી રૂટ પર દોડાવાશે. આ ઉપરાંત 6000 જેટલી એક્સ્ટ્રા બસો પણ ભાદરવી પૂનમના મેળા માટે સંચાલન થશે. માઈ ભક્તોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સરકાર તરફથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 30 હજાર જેટલી ટ્રીપ માટે 6 હજાર બસો ફેરા મારશે. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ઘટાડવા માટે બાયોડીગ્રેડેબલ બેગ આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભક્તોને તકલીફ ન પડે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ટર્મિનલ-2: ભાદરવા પૂનમ માટે ખાસ તૈયારીઓ
અમદાવાદના ગીતા મંદિર એસ.ટી બસ સ્ટેન્ડના ટર્મિનલ-2ને શહેરના મહત્વના બસ પરિવહન કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ ટર્મિનલમાં મુસાફરોની સુવિધા અને બસોના સંચાલનને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. ટર્મિનલ-2 શરૂ થયા બાદ મુસાફરોને બસ પકડવા માટે વધુ વ્યવસ્થિત જગ્યા અને સુવિધા મળી છે.
વાહન વ્યવહાર અને પર્યાવરણ મંત્રી પ્રવીણ માળીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, GSRTC દ્વારા દર વખતે માના ચરણોમાં દર્શન કરવા જતા માઈ ભક્તો માટે ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ વખતે ડેપ્યુટી CMના હસ્તે નવી 100થી પણ વધારે બસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ સિવાય 6000 વધુ બસો દ્વારા 30,000 ટ્રીપોનું સંચાલન આ વખતે ભાદરવી પૂનમમાં થશે. GSRTC દ્વારા આ બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વખતે પ્લાસ્ટિક ફ્રી યાત્રા થાય તેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે માઈ ભક્તો પોતાની જોડે પ્લાસ્ટિક લઈને આવે છે તેમને જીએસઆરટીસી દ્વારા કમ્પોઝિબલ બેગનું રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનું અને પગલું પર્યાવરણના જતન માટે લેવામાં આવ્યું છે. માના ચરણોમાં શીશ નમાવવા જઈ રહેલા માઈ ભક્તોમાં પૂરક બનવાનું કામ રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે.
શ્રદ્ધાના સ્થાનકે જ્યારે દર્શને જતા હોય યાત્રી,— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) September 21, 2026
ત્યારે GSRTC બને છે તેમની સહયાત્રી !
ભાદરવી પૂનમના પર્વ નિમિત્તે શ્રદ્ધાળુઓની સુગમ યાત્રા માટે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ દ્વારા એક્સ્ટ્રા બસોના સંચાલનનો સાથી મંત્રીશ્રીઓ તેમજ અન્ય મહાનુભાવો સાથે પ્રારંભ કરાવ્યો તેમજ નવીન… pic.twitter.com/dSfrjO7Ydr
ભાદરવા પૂનમના મેળા દરમિયાન અમદાવાદથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએ જતા હોય છે. ખાસ કરીને પદયાત્રીઓ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારો તરફ જતા મુસાફરોની સંખ્યા વધતી હોવાથી એસટી વિભાગ દ્વારા પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવે છે. મુસાફરોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને વધારાની બસો દોડાવવી, બસોના રૂટનું આયોજન, મુસાફરો માટે રાહ જોવાની વ્યવસ્થા અને ટર્મિનલ પર ટ્રાફિકનું યોગ્ય સંચાલન જેવા પગલાં લેવામાં આવે છે.
ટર્મિનલ-2માં મુસાફરો માટે વેઇટિંગ એરિયા, પીવાનું પાણી, શૌચાલય સહિતની જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. તહેવારોના દિવસોમાં ભીડ વધે ત્યારે મુસાફરોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને પણ વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે.
આ ટર્મિનલનું નિર્માણ માત્ર બસો માટેની જગ્યા ઊભી કરવાનો પ્રોજેક્ટ નથી, પરંતુ અમદાવાદના વધતા જાહેર પરિવહનને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવેલું આયોજન છે. ટર્મિનલ તૈયાર કરવા માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બસોની અવરજવર, મુસાફરોની સુરક્ષા અને ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે.
ભાદરવા પૂનમ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો મુસાફરી કરતા હોવાથી ગીતા મંદિર ટર્મિનલ-2 પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મુસાફરોને સમયસર બસ મળી રહે અને ભીડને કારણે અવ્યવસ્થા ન સર્જાય તે માટે એસટી તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર વ્યવસ્થાનો મુખ્ય હેતુ તહેવાર દરમિયાન મુસાફરોને સુરક્ષિત, સરળ અને સુવિધાજનક મુસાફરી પૂરી પાડવાનો છે.
ટર્મિનલ-2 ની ખાસિયત
- આ ટર્મિનલ 4,309 ચો.મી. વિસ્તારમાં રૂ. 186.67 કરોડના ખર્ચે PPP મોડલ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યું છે.
- કુલ 39 પ્લેટફોર્મ - બોર્ડિંગ અને અલાઇટિંગ માટે અલગ
- રોજની 1091 બસોનું સંચાલન અહીંથી થશે
- 100 લોકોની જનરલ, 75 મહિલાઓ માટે અલગ અને 25 ડિલક્સ વેઇટિંગ હોલ
- 130 લોકોની કેન્ટીન, ક્લોક રૂમ, પાર્સલ રૂમ, ટુરિસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર
- એરપોર્ટ જેવી આધુનિક સુવિધા
નવી વ્યવસ્થા:
- ટર્મિનલ-1 (સાઉથ બ્લોક)થી: દક્ષિણ ગુજરાત તરફ જતી બસો
- ટર્મિનલ-2 (નોર્થ બ્લોક) થી: સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત તરફ જતી બસોનું સંચાલન થશે
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