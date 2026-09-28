ભાદરવી પૂનમે GSRTCનું મોટું ઓપરેશન, 6 દિવસમાં 13 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓને અંબાજી પહોંચાડ્યા
20 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન GSRTCએ કુલ 30,000 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપોનું સંચાલન કર્યું, આ સમગ્ર આયોજન દરમિયાન નિગમને કુલ ₹9.51 કરોડની આવક પ્રાપ્ત થઈ.
Published : September 28, 2026 at 4:50 PM IST
અમદાવાદ: અંબાજીમાં યોજાયેલા ભાદરવી પૂનમના મહા મેળા-2026 દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અંબાજી પહોંચ્યા હતા. દર્શનાર્થીઓની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા વિશેષ પરિવહન વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી. 20 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન વધારાની બસ સેવાઓનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું.
સામાન્ય સેવા કરતાં અનેકગણી વધારાની દોડધામ
મેળા દરમિયાન મુસાફરોને સમયસર અને સલામત પરિવહન મળી રહે તે માટે પાલનપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા અને અમદાવાદ વિભાગ દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓ, સુપરવાઇઝરો, ડ્રાઇવરો, કંડક્ટરો અને મિકેનિકલ સ્ટાફ સહિતની ટીમો 24 કલાક સતત ફરજ પર રહી હતી.
30 હજાર એક્સ્ટ્રા ટ્રીપનો આંકડો
ભાદરવી પૂનમના મહા મેળા દરમિયાન GSRTC દ્વારા કુલ 30,000 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વધારાની બસ સેવાઓના કારણે અંબાજી તરફ આવતા અને પરત ફરતા મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓને જાહેર પરિવહનની સુવિધા મળી હતી.
13.04 લાખ મુસાફરોએ લીધી STની સેવા
મેળાના છ દિવસ દરમિયાન અંદાજે 13.04 લાખ મુસાફરોએ GSRTCની બસ સેવાનો લાભ લીધો હતો. મોટી સંખ્યામાં મુસાફરોને એકસાથે પરિવહન સેવા આપવા માટે અલગ-અલગ વિભાગોના સ્ટાફને સતત કામગીરીમાં જોડવામાં આવ્યો હતો.
24×7 સ્ટાફ રહ્યો ખડેપગે
આ અંગે GSRTCના PRO શ્રદ્ધા ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે ભાદરવી પૂનમ-2026ને ધ્યાનમાં રાખીને 20 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દર્શનાર્થીઓની સુવિધા અને સુચારુ પરિવહન માટે વિશેષ એક્સ્ટ્રા સર્વિસોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પાલનપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા અને અમદાવાદ વિભાગના અધિકારીઓથી લઈને ડ્રાઇવર, કંડક્ટર, સુપરવાઇઝર અને મિકેનિકલ સ્ટાફ દ્વારા 24 કલાક ખડેપગે રહીને કામગીરી કરવામાં આવી હતી.
માત્ર મુસાફરો નહીં, આવકનો પણ મોટો આંકડો
GSRTCના જણાવ્યા મુજબ આ સમગ્ર આયોજન દરમિયાન નિગમને કુલ ₹9.51 કરોડની આવક પ્રાપ્ત થઈ હતી. એટલે કે ભાદરવી પૂનમના મેળા દરમિયાન વધારાની બસ સેવાના સંચાલનથી એક તરફ લાખો શ્રદ્ધાળુઓને પરિવહન સેવા મળી, તો બીજી તરફ નિગમની આવકમાં પણ મોટો વધારો નોંધાયો.
ચાર વિભાગો એકસાથે મેદાનમાં
મેળાની વ્યવસ્થા માત્ર અંબાજી સુધી મર્યાદિત ન રહે તે માટે પાલનપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા અને અમદાવાદ વિભાગને કામગીરીમાં જોડવામાં આવ્યા હતા. વધતી મુસાફર સંખ્યાને પહોંચી વળવા માટે બસોના સંચાલન સાથે ડ્રાઇવર-કંડક્ટર અને મિકેનિકલ ટીમો પણ સતત કાર્યરત રહી હતી.
શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે આખું તંત્ર દોડ્યું
ભાદરવી પૂનમના મેળા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો અંબાજી પહોંચતા હોવાથી માર્ગ પરિવહન વ્યવસ્થા સામે મોટો પડકાર હતો. GSRTC દ્વારા વધારાની ટ્રીપો સાથે સતત સ્ટાફ ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેથી મુસાફરોને શક્ય તેટલી સરળતાથી અંબાજી પહોંચાડી શકાય અને મેળો પૂર્ણ થયા બાદ તેમને પરત મોકલી શકાય.
6 દિવસમાં STનું મોટું ઓપરેશન
20થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ચાલેલા આ વિશેષ આયોજનમાં 30 હજાર એક્સ્ટ્રા ટ્રીપ, 13.04 લાખ મુસાફરો અને ₹9.51 કરોડની આવક—આ ત્રણ આંકડા ભાદરવી પૂનમના મેળા દરમિયાન GSRTCના વિશાળ પરિવહન ઓપરેશનનું ચિત્ર રજૂ કરે છે.
ફરજ પાછળની મહેનત પણ એટલી જ મોટી
આ સમગ્ર આયોજનને સફળ બનાવવા માટે અધિકારીઓ, સુપરવાઇઝરો, ડ્રાઇવરો, કંડક્ટરો અને મિકેનિકલ સ્ટાફે સતત કામગીરી કરી હતી. મેળા જેવા મોટા ધાર્મિક આયોજન દરમિયાન સમયસર બસ ઉપલબ્ધ કરાવવાથી લઈને બસોના સંચાલન અને ટેકનિકલ વ્યવસ્થા જાળવવા સુધી સ્ટાફે 24×7 ધોરણે ફરજ બજાવી હતી.
ભાદરવી પૂનમના મહા મેળા-2026 દરમિયાન GSRTCએ 20થી 26 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી 30,000 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપોનું સંચાલન કરીને 13.04 લાખ મુસાફરોને સેવા પૂરી પાડી હતી અને ₹9.51 કરોડની આવક મેળવી હતી. પાલનપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા અને અમદાવાદ વિભાગના સ્ટાફે 24×7 ખડેપગે રહીને શ્રદ્ધાળુઓને સમયસર અને સલામત પરિવહન સેવા પૂરી પાડી હતી.
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