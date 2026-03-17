અમદાવાદથી નાથદ્વારા વચ્ચે એસટી નિગમે શરૂ કરી નવી એસી પ્રીમિયમ બસ, જાણો ભાડું અને સમય

અમદાવાદથી નાથદ્વારા વચ્ચે ગુજરાત એસટી નિગમે નવી એસી પ્રીમિયમ બસ સેવા શરૂ કરી છે, જે સાડા સાત કલાક જેટલા સમયમાં મુસાફરોને અમદાવાદથી નાથદ્વારા પહોંચાડશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 1:35 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા મુસાફરોને વધુ આરામદાયક મુસાફરી સુવિધા આપવાના હેતુથી અમદાવાદથી નાથદ્વારા વચ્ચે નવી એસી લક્ઝરી બસની સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદથી નાથદ્વારા વચ્ચે 46 સીટો ધરાવતી એસી લક્ઝરી 2X2 પ્રીમિયમ બસ સેવા આજથી એટલે કે 16 માર્ચથી શરૂ કરવામાં આવી છે. ધાર્મિક યાત્રા માટે જતાં મુસાફરોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નવી બસની સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે.

અમદાવાથી નાથદ્વારા બસનો સમય

નિગમમાંથી મળતી માહિતી અનુસાર આ નવી લક્ઝર એસી બસ અમદાવાદથી રોજ સવારે 5 વાગ્યે ઉપડશે અને બપોરે 12.30એ નાથદ્વારા પહોંચાડશે. અમદાવાદથી નાથદ્વારાના રૂટ પર આ બસ હિંમતનગર, શામળાજી, ખેરવાડા, બીચ્છીવાડા, કેશરીયાજી અને ઉદેપુર પર સ્ટોપ કરશે. નાથદ્વારાથી આ બસ બપોરે 2.30 કલાકે અમદાવાદ જવા માટે પરત ફરશે.

અમદાવાદથી ઉદયપુરનું ભાડું 459 રૂપિયા

આ પ્રિમિયમ એસી બસમાં 46 સીટની વ્યવસ્થા આપવામાં આવી છે. આ બસમાં અમદાવાદથી નાથદ્વારાનું ભાડુ 541 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અમદાવાદથી ઉદયપુરનું ભાડુ 459 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. મુસાફરો આ બસનું ઓનલાઈન બુકિંગ પણ કરાવી શકે છે, જેમાં માટે તેઓ નિગમની આધિકારીક વેબસાઈટ WWW.GSRTC.IN પર જઈને ટિકિટ બુક કરાવી શકે છે.

